Salman Rushdie přišel o zrak v jednom oku a o pohyblivost jedné ruky

24. 10. 2022

Byl zveřejněn celý rozsah zranění, která utrpěl autor Satanských veršů při brutálním útoku" v srpnu ve státě New York



Salman Rushdie po útoku, který utrpěl před dvěma měsíci, když se chystal na přednášku ve státě New York, přišel o zrak v jednom oku a o pohyblivost jedné ruky potvrdil jeho agent.



Dosud nebyl jasný celý rozsah Rushdieho zranění. Andrew Wylie však v rozhovoru pro španělský deník El País vysvětlil, jak vážný útok to byl.



Dosud nebyl jasný celý rozsah Rushdieho zranění. Andrew Wylie však v rozhovoru pro španělský deník El País vysvětlil, jak vážný útok to byl.



"[Jeho zranění] byla hluboká, ale [také] přišel o jedno oko," řekl Wylie. "Na krku měl tři vážná zranění. Jednu ruku nemůže ovládat, protože mu byly přerušeny nervy v paži. A dalších asi patnáct zranění má v oblasti hrudníku a trupu. Takže to byl brutální útok."



Agent odmítl sdělit, zda je Rushdie stále v nemocnici, a řekl, že nejdůležitější je, že spisovatel bude žít.



Wylie také uvedl, že s Rushdiem o možnosti takového útoku v minulosti hovořili. "Hlavní nebezpečí, kterému čelil tolik let po uvalení fatwy, hrozí od náhodného člověka, který se objeví odnikud a zaútočí," řekl.



"Proti tomu se tedy nelze bránit, protože je to naprosto nečekané a nelogické. Bylo to jako vražda Johna Lennona."



Na jiném místě rozhovoru Wylie uvedl, že svět prochází "velmi neklidným obdobím" - v neposlední řadě v USA. "Myslím, že nacionalismus je na vzestupu, jakási fundamentalistická pravice je na vzestupu... Od Itálie po... Evropu, Latinskou Ameriku a USA, kde... si polovina země zřejmě myslí, že Joe Biden ukradl volby Donaldu Trumpovi. A oni obdivují tohoto muže, který je nejen naprosto nekompetentní a je to lhář a podvodník, je to prostě fraška. Je to směšné."



Na otázku, co si myslí o tom, že Maus - grafický román dalšího z jeho autorů, Arta Spiegelmana, oceněný Pulitzerovou cenou - byl v některých amerických školách zakázán, Wylie odpověděl: "Víte, to je chování náboženské pravice. Je to směšné. Je to směšné. Je to ostudné. Ale je to teď v zemi velká síla."



Muž obviněný z pobodání Rushdieho se při svém vystoupení před soudem 18. srpna přiznal k obvinění z pokusu o vraždu druhého stupně a z napadení.



Čtyřiadvacetiletý Hadi Matar byl během krátkého slyšení u okresního soudu v Chautauqua obžalován na základě obžaloby velké poroty, která ho viní z jednoho pokusu o vraždu druhého stupně a jednoho útoku druhého stupně.





Dva týdny před útokem Rushdie v jednom z rozhovorů uvedl, že se cítí být ve svém životě "opět velmi normální" a že obavy z útoku jsou již minulostí.





