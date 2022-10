Německo: Proti dohodě s Čínou – Zelení žádají o jednání ve spolkovém kabinetu

26. 10. 2022

čas čtení 2 minuty

Zelení jsou proti případné účasti čínské skupiny Cosco v terminálu v přístavu Hamburk. Předpokládají, že tato záležitost bude projednána v kabinetu tuto středu, řekl v pondělí šéf strany Omid Nouripour po jednání spolkového výkonného výboru jeho strany v Berlíně. To, jak byl tento investiční projekt doposud řešen, jej i jeho stranické kolegy "vyrušovalo a rozčilovalo".

Ostatně výhrady k obchodu zaregistrovalo šest ministerstev, dodal spolupředseda. Jejich kritická hodnocení možného vstupu státního podniku z Číny vycházejí z hodnocení zpravodajských služeb. Zelení v takové situaci předpokládali, že "takový obchod bude zakázán, ale zjevně tomu tak není".

Nouripour připustil, že o programu jednání kabinetu rozhoduje kancléřství. V každém případě očekává, "že i tam se o tom dá diskutovat, protože to není tak, že jednotliví lidé v kabinetu nyní dělají hospodářskou politiku v Hamburku". Takový projekt, který je součástí kritické infrastruktury, je spíše o obraně "suverenity této země". Koneckonců, Čína je země, o které víme, že "je bez problémů a bez mrknutí oka připravena politicky zneužít naši závislost".

V září 2021 se hamburská přístavní logistická společnost HHLA a čínský provozovatel terminálu Cosco Shipping Ports Limited dohodli na 35 % čínském podílu v terminálu HHLA v Tollerortu (CTT) v hanzovním městě. Skupina Cosco také provozuje čtvrtou největší lodní společnost na světě, jejíž kontejnerové lodě obsluhuje HHLA na CTT již 40 let. Výměnou za podíl chce Cosco udělat z CTT preferované překladiště v Evropě.

Kancléř Olaf Scholz (SPD), do roku 2018 šéf hamburské vlády, nedávno zdůraznil, že nic není rozhodnuto a že je třeba ještě vyjasnit mnoho otázek. Podle ministerstva hospodářství v současné době běží lhůta pro přezkoumání do 31. října, během níž by měl být obchod zakázán. Termín lze prodloužit.

Zdroj v němčině: ZDE

