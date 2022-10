Česko proti strachu - demonstrace v neděli 30. října

Václavské náměstí zaplnili lidé, kteří se společně postavili strachu ze vzrůstajícího extremismu, náročné doby, tíživé ekonomické situace i války na Ukrajině. Ukázali tak solidaritu i odhodlání bránit demokratické hodnoty a odpověděli tak na protisystémové a proruské demonstrace posledních týdnů. Z účasti na akci je zřejmé, že demokratická část občanské společnosti má silný hlas a dokáže se postavit za hodnoty, na kterých Česká republika stojí.



“Chceme ve společnosti zvednout hlas naděje. Ukázat, že pomáhat si musíme všichni. A to jak ze strany vlády, tak ze strany neziskových organizací a občanů,” říká k důvodům pořádání akce mluvčí Milionu chvilek Hana Strašáková. “Chceme připomenout, že nenávist a nenávistná slova mají bohužel ve společnosti velkou váhu a tím apelovat jak na veřejnost, tak na politiky. V náročných časech musíme o to důrazněji odmítnout extremistické hlasy volající po destabilizaci demokracie u nás,” dodává.



Na akci zazněl i projev první dámy Ukrajiny Oleny Zelenské. Ta prostřednictvím videovzkazu promluvila k plnému Václavskému náměstí: “Je docela pravděpodobné, že my, Ukrajinci, nadcházející těžkou zimu strávíme ve tmě – ale nenecháme Rusko nás ani celý svět vtáhnout do temnoty. Té samé temnoty, ve které žije Rusko už mnoho let. [...] Vím, že u vás všech, kteří jste se tady dnes sešli, září oči a hoří srdce. Já i miliony Ukrajinců Vám za tuto podporu dnes děkujeme. Je živým důkazem toho, že není možné vzít světlo těm, kteří mají světlo uvnitř. Děkuji!”

Svou podporu na akci vyjádřily také významné osobnosti české kulturní a společenské scény. Videovzkazem se připojili legendární český herec a divadelní ikona Jiří Suchý a ředitel a zakladatel organizace Člověk v tísni Šimon Pánek. Marek Adamczyk, Jiří Fero Burda, Vladimír Polívka, Lenka Vychodilová, Václav Marhoul, Alena Doláková, Jiří Havelka a Helena Třeštíková společně přečetli úryvek z eseje Timothy Snydera o tom, že zachránit nás může jen ukrajinské vítězství.



Kromě nutnosti přetrvávající pomoci Ukrajině a jejím občanům reflektovaly jednotlivé tematické bloky akce také tragickou situaci posledních dní na Slovensku - zvyšující se radikalizaci a extremizaci, která může vést až ke zločinům z nenávisti. Na pódiu proto promluvili zástupci menšin a LGBT+ komunity, kteří zdůraznili, že diskriminace do demokratické společnosti nepatří.



Ekonom Tomáš Sedláček promluvil o současné sociopolitické situaci u nás, sílící krizi a o tom, jak z ní ven. A společenskou atmosféru adresovala v závěrečné řeči i moderátorka Ester Janečková. Akci zakončilo za doprovodu kapely Zrní zapalování svíček a zažehnutí tzv. světla naděje. To se bude skrze účastníky akce symbolicky i fyzicky šířit i do dalších míst po republice. Zazněly také česká, slovenská a ukrajinská hymna v podání Adama Mišíka, Radky Pavlovčinové a Marii Kapliny.



Z akce probíhal živý přenos. Ten je možné zpětně sledovat na YouTube zde: https://www.youtube.com/watch?v=-UuX_05y-wE i na facebooku Milionu chvilek.