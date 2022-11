Bolsonaro se schovává jako dítě, které prohrálo fotbalový zápas a odmítá pustit míč z ruky

Lula strávil den vyřizováním telefonátů a schůzkami se spojenci. Francouzský prezident Emmanuel Macron zveřejnil video zachycující jeho telefonát s Lulou, o němž francouzský tisk poznamenal, že použil výrazu "ty" (tu) místo "vy" (vous), na znamení své důvěrnosti s budoucím brazilským prezidentem. Poslední tři roky Francie Brazílii zdánlivě ostrakizovala, nepřizvala brazilské úředníky ani velvyslance na žádnou akci a odmítala jakákoli bilaterální setkání, a to od chvíle, kdy Bolsonaro na Twitteru napsal, že Macronova manželka Brigitte vypadá jako stará čarodějnice, a požádal lidi, aby s ní srovnali jeho ženu Michelle, přičemž zveřejnil fotografii obou. Bolsonaro také tvrdil, že Macron chce přes Francouzskou Guyanu vtrhnout do Brazílie a ovládnout Amazonii.





Argentinský prezident Alberto Fernández uskutečnil historický let do Brazílie jen proto, aby Lulu objal a vrátil se zpět do Buenos Aires. Argentina má s Brazílií velmi komplikované vztahy, protože je jedinou cizí zemí, vůči níž Brazilci projevují nahlas předsudky. Částečně tato rivalita souvisí s fotbalem, a to nejen proto, že obě země produkují slovutné hráče, ale také proto, že pro Brazilce je fotbal posvátný, je to jakési umění, a proto je třeba hrát poctivě a podle pravidel, se zvláštním důrazem na krásné pohyby, které dělají radost divákům, zatímco argentinská kultura se zaměřuje na vítězství za každou cenu, včetně pro ně charakteristických násilných kopů a podobných triků.





Nicméně dalším důvodem nepříjemného vztahu Brazilců k Argentincům je to, že nás často nazývají opicemi a ve svých médiích otevřeně říkají, že jsme primitivové, ve srovnání s nimi nižší rasa. Třenice mezi oběma kulturami vyvolává také výrazně odlišný přístup k osobní hygieně. Řekněme, že co se týče sprchování a opatrnosti vůči tělesným pachům, jsou Argentinci spíše jako Češi, tedy, že se nemyjí.







Řidiči kamionů, kterým Bolsonaro nedávno zdarma rozdal 300 eur, aby jim pomohl s vyššími náklady benzinu, blokují důležité dálnice v 11 z 27 brazilských federativních států. Žádali o vojenský zásah, aby nebylo dovoleno Lulovi stát se prezidentem. Bolsonaro se pravděpodobně schovává a snaží se vyčkat, zda se protesty řidičů kamionů nerozšíří a nenakazí další jeho příznivce, a přeje si nějaké občanské nepokoje, které by mohly ospravedlnit vyhlášení výjimečného stavu nebo nutnost vojenského převratu.





Problém je, že Bolsonaro nepočítal s tichem svých příznivců, které nastalo po vyhlášení Luly vítězem. Kromě tradičních účtů na Twitteru a Facebooku, které pro něj šíří nenávist a falešné zprávy, nevyšla široká veřejnost do ulic protestovat tak, jak se toho snažil docílit svou dobře vybudovanou (Stevem Bannonem) strategií prognóz, že prohraje kvůli řadě možných spiknutí, například že elektronické hlasovací zařízení má algoritmus, který dává jeho hlasy Lulovi. Vzhledem k tomu, že armáda na to zatím neskočila a všichni jeho političtí spojenci v Kongresu Lulovi k vítězství blahopřáli, je Bolsonaro v podstatě sám. Krysy vyskočily z lodi pár minut poté, co viděly, že se topí.





Kromě občasných osobních soubojů po celé zemi, kdy pár opilců kope do aut s Lulovými nálepkami, se země prostě smířila s výsledky voleb.





Viceprezident Mourão vyzval Lulova viceprezidenta Geralda Alckmina, aby splnil očekávaný proces akceptace. Předpokládá se, že Bolsonaro buď odcestuje den před Lulovou inaugurací a ponechá na Mourãovi úkol předat prezidentský šém, nebo dokonce, že před tímto dnem odstoupí, a to se stejným účinkem.





Lula má nyní nebsmírně obtížný úkol dokázat, že dokáže zopakovat to, co dokázal během své předchozí vlády (2003-2010), kdy se více než 30 milionů lidí dostalo z chudoby a stalo se součástí střední třídy. Musí zabít monstrum inflace, snížit cenu benzínu a zrušit všechny Bolsonarové špatné regulace a demontáž odvětví životního prostředí, vědeckého výzkumu, vzdělávání, bezplatných zdravotnických služeb a kulturní produkce.