Greta Thunberg: Naděje je něco, co děláte

31. 10. 2022

čas čtení 8 minut

Moderátorka Channel 4 News: Jednou z mladých žen, která se postavila do čela celosvětového boje proti změně klimatu, je švédská teenagerka Greta Thunbergová. Přišla k nám do studia, aby nám povyprávěla o své nové knize The Climate Book, a já jsem se jí nejprve zeptala na bezútěšný obraz, který kniha vykresluje.



Greta Thunberg: Chci říct, že se blížíme k propasti. Nelze popřít, že se právě nacházíme ve velmi naléhavé situaci. Máme velmi omezený čas na to, abychom dosáhli velmi velkých změn a odvrátili tak nejhorší důsledky klimatické krize, kterou lidé trpí již dnes, a bude to ještě mnohem horší. Pohybujeme se stále hlouběji na neprobádaném území, takže tak nějak na tom teď jsme. Nemyslím si, že bychom měli lidi uklidňovat a dávat jim falešnou naději a malovat jim nějaký falešný scénář, že to můžeme napravit, aniž bychom museli udělat nějaké zásadní změny.



Moderátorka: A vy si rvete vlasy frustrací z toho, jak už řadu let velmi hlasitě mluvíte napříč globální scénou. a přesto statistiky ukazují tento posun špatným směrem.



Greta Thunberg: Vždyť je mi teprve devatenáct a už si připadám jako ohraná deska. Stále dokola opakuji to samé poselství, ale to je bohužel úloha aktivistů, aby stále dokola opakovali stejné věci, dokud je lidé nezačnou poslouchat.







Moderátorka: A záleží na typu akce, pravděpodobně, jak říkáte v knize, byste řekla, že podporujete nenásilné, pokojné demonstrace, občanskou neposlušnost, která neohrožuje bezpečnost ostatních. Jak jistě víte, Extension Rebellion a Just Stop Oil, říkají, že jsou nenásilné. Existuje mnoho lidí, kteří tvrdí, že jejich akce jsou škodlivé. Víte, bránění sanitkám dostat se do nemocnice nebo blokování silnic, když se lidé potřebují dostat do práce, nebo ničení uměleckých děl, je to typ akce, která je podle vás cenná, nebo kontraproduktivní?







Greta Thunberg: Je těžké o tom mluvit, protože všechny tyto akce jsou tak odlišné a všechna tato hnutí jsou také tak odlišná, takže je těžké zobecňovat. Ale celkově si myslím, že lidé začínají být velmi, velmi zoufalí, a to je něco, co jsme měli očekávat. A protože jsme nikdy předtím ničemu takovému nečelili, lidé budou zkoušet mnoho a mnoho různých metod, a protože nic jiného nefungovalo, budou zkoušet nové věci.

Chci říct, že jedna z depresivních věcí je ta časová osa. Víte, nic z toho není nové. Mluví se tam o slibech, které byly učiněny dávno předtím, než jste se narodila. Už v roce 1992, nesplněné sliby, nekonečné konference, policisté. Další nové sliby, další nesplněné sliby. Jak si udržet naději?Myslím, že naděje je něco, co děláte. Nemyslím si, že naděje je něco, co bychom měli očekávat, že nám bude pasivně dáno tím, že nic neuděláme. Zdá se, že lidé jsou tak posedlí otázkou Existuje naděje? Je naděje? Protože pokud prý není, v takovém případě nebudeme schopni nic udělat. No, je to přesně naopak, když skutečně něco uděláme, vytvoříme naději, kterou potřebujeme.V loňském roce, jak říkám, jsme v Británii hostili konferenci COP26. Udělali jsme z toho obrovskou politickou věc. Víte, strašně moc se o tom psalo. Letos náš nový premiér právě řekl, že na COP27 do Egypta nepojede. Co si o tom myslíte?Nemyslím si, že bychom se měli příliš soustředit na jednotlivé události, jako je tato, ale samozřejmě když vidíme vzorec, že nejmocnější lidé na světě se, jak se zdá nezabývají prioritou klimatické krize, je to znamení, že mají jiné věci, které chtějí dělat.V knize také říkáte, že demokracie je to nejcennější, co máme, navzdory obrovské a velmi oprávněné kritice vlád po celém světě, které nedokážou pochopit závažnost této krize.Ano, ano, a myslím, že právě proto je demokracie jediným nástrojem. Je to ten nejlepší nástroj, který máme, protože v současné podobě to vypadá, že lidé u moci udělají cokoli, dokud jim to projde, zajdou co nejdál, pokud nebudou mít masivní tlak zvenčí, a ten právě teď nemají. Je nás mnoho, kteří za tyto věci zvedáme hlas, ale zdaleka nás není dost.Za chvíli chci přejít k otázce aktivistů, ale teď jen na chvíli jen k té reakci vlád. Když se podíváte například na krizi životních nákladů. Velkou, strašnou ironií je asi to, že naše vláda vydává miliardy na podporu účtů za plyn, víte, že platí za plyn, aby pomohla lidem přežít zimu. Což je pravděpodobně z dlouhodobého hlediska další problém v v dlouhodobé krizi.Ano, rozhodně nemůžeme očekávat, že problémy, které máme teď, vyřešíme tím, že budoucnost hodíme úplně pod autobus, musíme přemýšlet komplexně a dlouhodobě a mít řešení, která budou fungovat pro oba problémy.Říkáte, že víte, že potřebujeme miliardy klimatických aktivistů. Exisdtují vůbec, nebo je realita taková, že je nás příliš mnoho, jak říkáte v knize, kdo se nechtějí vzdát pohodlí superkonzumerismu? Jsme v podstatě sobci?Řekla bych, že jsou tu miliardy potenciálních aktivistů, klimatických aktivistů, a potřeba klimatických aktivistů se v budoucnu nesníží. Bude jen stále hrozivější. Myslím si, že pokud se budeme zabývat klimatickou krizí správným způsobem, jak bychom měli, pokud k ní budeme přistupovat jako k mimořádné události, lidé to pochopí. To, co zažíváme nyní, je něco, co už vyžaduje, abychom jednali. Není to něco, co můžeme nadále odkládat, oddalovat nebo odvádět pozornost, ale proti čemuž je potřeba jednat právě teď a tady.Jen se divím, že to víte, v poslední době se nam tom nějak přiživuje politický narativ. Nevím, jestli jste to viděla, ale v Británii jedna ministryně tvrdila, že akce proti globálnímu oteplování, to jsou jen akce rozmazlených středostavovských liberálů nesmysl privilegovaných lidí. Znepokojuje vás to?Existuje jakási mylná představa, že jsou to jen privilegovaní lidé, kteří si mohou dovolit starat se o klima, a přitom mnozí z těch, kteří vedou boj proti oteplovímé, jsou přesně ti, kteří žijí v první linii. Nejsou to jen tito privilegovaní lidé ve Velké Británii, kteří jedí tofu.Stala jste se globální osobností a doslova jste dostala klimatické změny a životní prostředí na přední stránky novin po celém světě. Ale zajímalo by mě, jestli vás to něco stálo? Myslím, že nic z toho nemůže být snadné. Nemyslíte si, že vás to někdy příliš vysiluje?Samozřejmě, že toho může být hodně a že se s tím člověk musí někdy vyrovnat. Ale myslím si, že pozitivní účinky toho mnohem víc převažují nad těmi negativními, protože mi to dává, jak jsem říkala, naději, Naděje je něco, co člověk musí dělat, a když něco dělám, tak se cítím aspoň nadějně. V jednom směru. A bez toho, že bych to dělala, bez toho, že bych byla aktivista, nevím, možná bych propadala zoufalství nebo dospěla k závěru, že se nedá nic dělat, ale teď, když vlastně dělám akce, tak mám pocit, že s tím můžeme něco udělat.Zajímalo by mě, jestli ještě věříte v humanitu lidstva?Ano, ne všech Myslím, že když jsem strávila tolik času setkáváním se s lidmi v klimatickém hnutí, poznala jsem tolik neuvěřitelných lidí z celého světa a bojujících za stejnou věc. A to ve mně vzbuzuje naději, že lidé dokáží jednat. A je tolik lidí, kteří jsou opravdu ochotni za to bojovat, a to mi dává naději.Greto Thunbergová. Moc vám děkuji za dnešní rozhovor. Vážíme si toho.Děkuji vám, děkuji i vám.