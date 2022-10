Elon Musk na Twitteru zveřejnil nepodloženou konspirační teorii o útoku na Paula Pelosiho

31. 10. 2022

Komentář byl zveřejněn několik dní poté, co Musk převzal Twitter a vyvolal obavy, že pod jeho vedením se budou šířit nenávistné projevy





Elon Musk byl v neděli kritizován poté, co na Twitter - gigant sociálních médií, který před několika dny převzal se slibem, že bude na jeho obsah uvalovat méně omezení - umístil nepodloženou konspirační teorii o napadení Paula Pelosiho.



Muskovo sdílení konspirační teorie vyplynulo ze sobotního tweetu Hillary Clintonové. Bývalá demokratická senátorka sdílela článek listu Los Angeles Times o DePapeových zjevných krajně pravicových sklonech.



"Republikánská strana a její mluvčí nyní pravidelně šíří nenávist a pomatené konspirační teorie," uvedla Clintonová podle Los Angeles Times. "Je šokující, ale nikoli překvapivé, že výsledkem je násilí. Jako občané je musíme hnát k odpovědnosti za jejich slova a následné činy."



Musk reagoval tweetem, že "existuje nepatrná možnost, že na tomto tvrzení může být víc, než se zdá," a sdílel odkaz na příspěvek, nepodloženou konspirační teorii o útoku kladivem, uvedl deník New York Times. Tento konspirační příspěvek vyšel v časopise Santa Monica Observer, který Timesy charakterizovaly jako "notoricky známý zveřejňováním falešných zpráv".



Dan Moynihan, profesor veřejné politiky na Georgetownské univerzitě, v návaznosti na Muskův tweet prohlásil: "Velkým problémem současné americké politiky je, že jedna strana je posedlá konspiračními teoriemi, což podporuje radikální reakce včetně protidemokratických akcí a násilí. Musk tento problém jen zhorší."



Podle NBC News Musk svou reakci smazal v neděli brzy odpoledne. Před jejím smazáním však získala přes 24 000 retweetů a 86 000 lajků.



"Nejnovější konspirační teorie o útoku na Paula Pelosiho je upřímně řečeno příliš nechutná na to, abychom ji zveřejnili," uvedl v reakci na Muskův retweet reportér NBC News Ben Collins.



Zjevné sdílení tohoto příspěvku nejbohatším mužem světa přichází uprostřed obav, že pod jeho vedením budou bujet nenávistné projevy a obtěžování. Musk se snažil zmírnit obavy z nárůstu škodlivých příspěvků pod jeho vlastnictvím, například oznámením, že bude zřízena nová rada pro moderování obsahu.





Musk navrhl, že lepším přístupem by bylo rozdělit Twitter do různých větví. V rámci tohoto přístupu by uživatelé uplatňovali hodnocení obsahu svých příspěvků a zapojovali se do online sporů v rámci zvláštního prostoru na platformě.



