Bolsonaro vystoupil z úkrytu

2. 11. 2022 / Fabiano Golgo

Po 44 hodinách, 2 minutách a 3 vteřinách prolomil poražený brazilský prezident Jair Bolsonaro své mlčení o zvolení Luly prezidentem. Nicméně se Bolsonaro nezmínil o Lulově jménu, nepogratuloval mu a oficiálně nepřiznal jeho vítězství. Začal větou "Budu jim chybět", kterou řekl politickému spojenci v souvislosti s novináři přítomnými jeho projevu.

Poté přešel k poselství řidičům kamionů, kteří blokují dálnice po celé zemi a způsobují nedostatek potravin, pohonných hmot a zdravotnických prostředků. Místo aby je požádal, aby přestali, pouze je požádal, aby to nedělali "jako levice, s destrukcí a násilím", a dal jim požehnání v případě, že to budou dělat pokojně.





Soudce Nejvyššího soudu Alexandre de Moraes musel pohrozit řediteli federální dálniční policie pokutou 20 tisíc eur za každou hodinu, pokud nezačne proti blokádám řidičů kamionů zasahovat. Moraes pak nařídil, aby vojenská policie každého federativního státu použila k rozehnání řidičů kamionů všechny nezbytné prostředky. Teprve poté začaly být některé blokády rozháněny, ale na dalších místech dálnic vyrostly stovky nových blokád.









Svůj projev uzavřel slovy, že nyní je vůdcem konzervativních voličů, vrchním ochráncem "rodiny, majetku, tradic, náboženství a morálky". To také naznačuje, že opouští prezidentský úřad a stává se šéfem opozice.





A tak Bolsonaro záhadným způsobem, argumenty mezi řádky ustoupil. Aniž by odpověděl na jakékoli otázky, po své poslední větě náhle odešel a k mikrofonu přišel jeho šéf štábu, aby učinil krátké prohlášení, v němž uvedl, že prezident Bolsonaro ho pověřil řízením procesu tranzice spolu s Lulou určeným zástupcem, viceprezidentem Geraldem Alckminem. Lula bude před svou inaugurací příliš zaneprázdněn cestováním po světě. Egyptský prezident ho pozval, aby jel na mezinárodní klimatickou konferenci COP27 místo někoho z Bolsonarovy vlády.





Tisíce kamionů stále blokují silnice a způsobují vážné problémy se zásobováním ve městech a brání lidem, kteří potřebují pracovat, studovat nebo navštívit jiná města, volně přijíždět a odjíždět. Policie je na Bolsonarově straně, takže proti protestujícím tvrdě nezasahuje.







Lulovo nástupnictví tedy ještě není jisté. Je možné, že se nepodaří zajistit, jak protesty ukončit. Bez podpory policejních a vojenských sil to nebude možné. Pokud by kvůli nedostatku potravin a dalších nezbytných věcí nastal chaos, měl by Bolsonaro záminku k zavedení výjimečného stavu. Dá se předpokládat, že to má v plánu, protože z jeho projevu je zřejmé, že se s Lulovým vítězstvím nesmířil.

Bolsonaro pokračoval slovy, že všichni říkají, že není demokrat, ale že bude respektovat ústavu - zvolil nepřímý způsob, jak oznámit, že uznává, že prohrál, ale neřekl to jednoznačně.