5 nejhorších věcí, které by mohl krajně pravicový Netanjahu jako premiér provést izraelské demokracii a palestinské společnosti

4. 11. 2022

čas čtení 2 minuty

Jaké hlavní negativní důsledky může mít podle izraelského tisku a dalších zdrojů zvolení krajně pravicového izraelského politika Benjamina Netanjahua pro Izrael a svět?

1. Netanjahuovi fašističtější spojenci požadují, aby byli všichni "teroristé" popraveni. Netanjahu se tomuto požadavku v minulosti bránil, ale nyní, když je závislý na okrajové pravici, mohou toto opatření prosadit (Yuval Karni v centristickém listu Yediot Aharonot). Vzhledem k tomu, že Netanjahuovi noví přátelé Bezalel Smotrich a Itamar Ben-Gvir považují za "teroristy" v podstatě všechny Palestince, a dokonce i Izraelce palestinského původu, znamenalo by to šest milionů poprav. Jéje, na něco takového existuje slovo a mám ho na jazyku. Bez obav, ono mě to napadne, píše Juan Cole.

2. Netanjahu se pokouší přivést do své koalice stranu Noam. Jedním z jejích hlavních zájmů je útok na LGBTQ lidi a strana má námitky proti izraelskému zákazu konverzní terapie, traumatickým pokusům o násilné vymývání mozku lidem tohoto přesvědčení, aby se stali heterosexuály. Spekuluje se, že Netanjahu by mohl tento zákaz zrušit, aby získal věrnost Noamu (Haaretz).



3. Netanjahu je souzen za korupci. Vzhledem k tomu, že má ve 120členném Knesetu pevnou většinu 64 křesel, někteří pozorovatelé se obávají, že proces jednoduše zruší. Jeho koalice by mohla přijmout zákon, podle něhož by úřadující politici nemohli být propuštěni. Netanjahu by také mohl jmenovat státního zástupce, který by obvinění zrušil (Yuval Karni v Yediot Aharonot). Některé z těchto kroků by znamenaly další odklon Izraele od demokratických norem, protože by ve svém důsledku stavěly premiéra nad zákon.



4. Pravicový list Israel Ha-Jom vyzývá k obnovení izraelské snahy posílat do Negevu a na Západní břeh squattery, aby ukradli půdu ve vlastnictví Palestinců a postavili si na ní obydlí. Očekávejte obrovský příliv squatterů na palestinský Západní břeh Jordánu, kde již prakticky probíhá občanská válka nízké intenzity mezi militantními ozbrojenými squattery a převážně bezmocnými palestinskými domorodci. Někteří palestinští mladí lidé v Nábulusu se ozbrojili proti těmto neustálým zásahům a krádežím a říkají si Lví jáma. Jak dlouho bude trvat, než se občanská válka nízké intenzity změní na válku vysoké intenzity, protože Netanjahu sem pošle hordy nových squatterů?



5. Když byl Netanjahu naposledy premiérem, zasadil se o anexi rozsáhlých území palestinského Západního břehu Jordánu. Nyní, když není ve své koalici závislý na žádné centristické nebo středolevé straně, bude moci tuto akci, která je podle mezinárodního práva válečným zločinem, svobodně prosazovat.

