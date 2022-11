"Byli jsme plně vystaveni plné střelbě."Ruští branci svědčí, že při útoku zahynuly stovky lidí

8. 11. 2022

Přeživší ruský voják vypráví o tom, jak byl ponechán napospas útoku u Makiivky, zatímco v Rusku roste hněv nad počtem obětí války



Několik hodin poté, co Alexej Agafonov 1. listopadu dorazil do Luhanské oblasti jako člen praporu nových branců, byly jeho jednotce rozdány lopaty a nařízeno, aby celou noc kopala zákopy.



Jejich kopání, při němž se kvůli nedostatku dostupných lopat střídali, bylo náhle přerušeno v časných ranních hodinách následujícího dne, kdy oblohu ozářilo ukrajinské dělostřelectvo a na Agafonova a jeho jednotku začaly padat granáty.



"Nejprve nad námi přeletěl ukrajinský dron a poté na nás začalo hodiny a hodiny bez přestávky bušit jejich dělostřelectvo," řekl Agafonov, který ostřelování přežil, v pondělním telefonickém rozhovoru pro Guardian. Na základně u mobilizovaných tankistů v Kazani pokračuje vzpoura: jsou bez jídla, vody, otopu. pic.twitter.com/BueP3LCWKr — Stary Blazen (@StaryBlazen) November 6, 2022







"Viděl jsem, jak přede mnou trhají muže, většina naší jednotky je pryč, zničená. Bylo to peklo," řekl a dodal, že velitelé jeho jednotky je opustili těsně před začátkem ostřelování.



Agafonov byl povolán 16. října spolu s dalšími 570 branci do Voroněže, města na jihozápadě Ruska, v rámci celostátní mobilizační akce Vladimira Putina, v jejímž rámci bylo odvedeno více než 300 000 mužů, aby šli bojovat do války, kterou Kreml nazývá "zvláštní vojenskou operací".



Po zastavení útoků se Agafonov spolu se zhruba desítkou dalších vojáků stáhl z lesa u luhanského města Makiivka do nedalekého Ruskem kontrolovaného města Svatove. Ve Svatovém se Agafonov se svou skupinou přesunul do opuštěné budovy a snažil se kontaktovat další mobilizované vojáky, kteří byli tu noc s ním.



Podle Agafonovových odhadů přežilo ukrajinský útok pouze 130 odvedenců z 570, což by znamenalo nejsmrtelnější známý incident s odvedenci od začátku mobilizace na konci září.



"A mnozí z těch, kteří přežili, ztrácejí po tom, co se stalo, rozum. Nikdo se nechce vrátit," řekl Agafonov.



Incident poukazuje na ochotu Ruska vrhnout stovky špatně připravených branců na frontu na východě Ukrajiny, kde probíhají jedny z nejtěžších bojů, ve snaze zastavit postup Kyjeva.



Některé podrobnosti týkající se ostřelování z minulého týdne nebylo možné nezávisle ověřit. Guardian však hovořil s druhým vojákem a také se dvěma rodinnými příslušníky přeživších vojáků, kteří podali podobná svědectví.



"Byli jsme naprosto nekrytí, neměli jsme tušení, co dělat. Stovky z nás zemřely," řekl druhý voják, který si přál zůstat v anonymitě. "Dva týdny výcviku vás na tohle nepřipraví," řekl s odkazem na omezený vojenský výcvik, který branci absolvovali před vysláním na Ukrajinu.



Ruský investigativní server Verstka, který o incidentu informoval jako první v sobotu, citoval výpověď třetího vojáka, Nikolaje Voronina, který podobně popsal, že se 2. listopadu v ranních hodinách dostal pod ukrajinskou palbu.



"Byla tam spousta mrtvých, leželi všude... Měli utrhané ruce a nohy," řekl Voronin Verstce. "Lopatami, kterými jsme kopali zákopy, jsme teď vyhrabávali mrtvé."



Ostřelování vedlo k úzkosti ve Voroněži, kde skupina manželek mobilizovaných mužů v sobotu natočila rozzlobený videozáznam adresovaný místnímu gubernátorovi.



"Hned první den postavili odvedence na frontu. Velení opustilo bojiště a uteklo," uvedla ve videu Inna Voronina, manželka odvedeného vojáka, jehož osud není znám.



Je slyšet, jak říká matka jiného vojáka: "Do telefonu nám říkají, že naši synové jsou živí a zdraví, a dokonce plní vojenskou povinnost. Jak to, že jsou sakra živí a zdraví, když je tam všechny zabili?".



Minulý pátek se Putin pochlubil, že Rusko mobilizovalo 318 000 lidí do svých ozbrojených sil, přičemž se odvolával na vysoký počet "dobrovolníků". Dále se odvolával na oblíbené ruské rčení "své nenecháváme na holičkách" a tvrdil, že tato věta "není prázdným slovem".



Chaotická mobilizační kampaň a následné ztráty na životech však vyvolaly kritiku i u těch nejnadšenějších stoupenců války.



Anastasia Kaševarová, novinářka s dobrými kontakty podporující válku, ve svém ostrém prohlášení na Telegramu odsoudila ruské velitele na místě, kteří podle ní mobilizovali nevycvičené muže.



"Skupiny [mobilizovaných mužů] jsou opouštěny bez spojení, bez potřebných zbraní, bez léků, bez podpory dělostřelectva," uvedla. "Už přicházejí zinkové rakve. Říkali jste nám, že bude probíhat výcvik, že nebudou posláni na frontu za týden. Zase jste lhali?"



Na jednom videu, údajně natočeném ve výcvikovém středisku v Kazani, hlavním městě ruského Tatarstánu, je vidět, jak desítky nedávno mobilizovaných mužů nadávají svému vojenskému vedení na absenci platů, vody a jídla. Důstojník identifikovaný jako generálmajor Kirill Kulakov je vidět, jak ustupuje, zatímco na něj velký dav rozzuřených branců křičí urážky.



Putin, který možná vycítil rostoucí nespokojenost, v pondělí prohlásil, že má v plánu "osobně s Rusy projednat" otázky týkající se podpory mobilizovaných. Vyzval místní představitele, aby "věnovali pozornost" mobilizovaným vojákům a jejich potřebám.



Podle nedávné zprávy washingtonského think-tanku Institute for the Study of War (Institut pro studium války) mobilizační akce navzdory zdánlivě vysokým nákladům zatím nevedla k tomu, že by Rusko získalo nové pozice.



Zpráva uvádí, že ruská armáda "plýtvá čerstvými zásobami mobilizovaného personálu na marginální zisky", místo aby shromáždila dostatečné množství vojáků k zajištění úspěchu.



"Ruské síly by pravděpodobně dosáhly většího úspěchu v takových útočných operacích, kdyby počkaly, až dorazí dostatek mobilizovaného personálu, aby shromáždily dostatečně velké síly k překonání ukrajinské obrany," uvedl institut minulý čtvrtek.



Dalším signálem svědčícím o špatné morálce a komunikaci na frontě bylo zveřejnění otevřeného dopisu několika prokremelských novinářů, který údajně pocházel od elitní ruské námořní pěší jednotky a který kritizoval rozhodování svých nadřízených po obrovských ztrátách při tzv. nepochopitelném útoku na vesnici Pavlivka.



Podle ukrajinské armády a proruských představitelů zahájily ruské síly ofenzívu na Pavlivku jihozápadně od Doněcku 2. listopadu. O čtyři dny později 155. gardová námořní pěší brigáda údajně obvinila své vojenské velitele ze ztráty 300 mužů v dopise Olegu Kožemjakovi, gubernátorovi svého domovského regionu na dálném východě Ruska.





"Byli jsme vrženi do nepochopitelné ofenzívy," citovala z dopisu řada prominentních proválečných bloggerů.





"Kontaktovali jsme velitele. Ano, jsou tam ztráty, jsou tam těžké boje, ale zdaleka nejsou takové, jak se píše v této výzvě," uvedl ve videopříspěvku na svém kanálu na Telegramu. "Jsem si jist, že v každém případě bude situace analyzována a příslušné orgány poskytnou své hodnocení."







Podrobnosti v angličtině ZDE

Kožemjako uznal, že je dopis pravý, ale uvedl, že přeceňuje skutečný rozsah ztrát.