Lidové auto „xy“

9. 11. 2022 / Beno Trávníček Brodský

čas čtení 2 minuty

Už jsem si tímhle tématem hodně vytřepil ústa a zdálo se, že vody prozíravosti se definitivně uzavírají. Že cenou lidové auto je v Česku nereálný nesmysl, a jediný kdo to ještě neví, jsem já. O to víc mne překvapil článek v Lidových novinách v sobotu 15. října 2022 (díky JP za dodání), pod názvem „Nouze dožene lidi do malých aut“, který je z největší části celostránkovým rozhovorem s panem Vratislavem Kulhánkem, bývalým šéfem Škody auto - tedy nepochybně Škodovákem tělem i duší.



V podstatě kritizuje Škodovku (tím tedy VW) za to, že se zbavuje malých modelů a chystá pro Česko spíš velká a drahá auta. Sám jezdil léta spokojeně v malém CITIGU, teď spíš tramvají, ale velké auto má též. Z duše mi jde jeho tvrzení: „Nastanou možná doby, kdy bude hlavní, aby auto jelo, mohlo svítit a brzdit a mělo blinkry.“ Další jeho zajímavý názor: „A i jako bývalý odpůrce elektromobility bych si malé elektroauto opravdu rád koupil. Kdyby bylo za rozumné peníze. Nejsem ochoten za něj dávat milion, to postrádá logiku.“ Ke Škodovce jako takové říká: „Škoda mě trochu překvapila, jít do ještě větších modelů se mi nezdá dvakrát rozumné. Nejsem si jistý, zda je to pro ni ten pravý segment. Sice platí, že čím větší auto, tím větší marže. Auto ale také musí někdo koupit. Bude spíše hlad po malých autech typu Fabie, možná ještě menších, která budou elektrifikovaná. Ale musela by být za přijatelnou cenu. Škodovka není levná automobilka, ale také si nemůže dovolit prodávat extra drahá auta“. Konec citací.

K tomu je třeba dodat, že se už sériově nevyrábí ani původní benzinové CITIGO ani jeho elektrická mutace. Z FABIE se stalo v nové generaci větší a dražší auto. Doby, kdy šlo malou Škodovku koupit za cca 200 tis. Kč, jsou d á v n o pryč.

Pokud bych podobné myšlenky jako pan Kulhánek zveřejnil třeba já, bylo by to opět a nepochybně jen „plácnutí do vody“. Soudím ale, že názor svého někdejšího (tuzemského!) šéfa by Škodovka minout neměla. Ve vlastním podnikatelském zájmu. Podmínkou dlouhodobě úspěšného podnikání je přece také pozitivní obraz jakéhokoli daného subjektu mezi širokou veřejností. Současně si myslím, že český stát (tj. zejména vláda) by měl naši jedinou alespoň rádoby českou automobilku stimulovat k výrobě lidových aut. Pokud se s touhle myšlenkou ztotožní, nebude složité najít efektivní způsob jak to udělat. Jde jenom o to, zda existuje vůle pomoci obyčejným lidem s jejich osobní mobilitou ve složité době.





!-?-?

0