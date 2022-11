Zdá se, že Spojené státy vždycky na poslední chvíli uniknou katastrofě

10. 11. 2022

Nespoléhat na USA!

Přestože jsou vládnoucí americké politické strany vždycky v tzv. mid-term elections, ve volbách uprostřed prezidentského volebního období, nepopulární, prohrávají a prezident bývá na zbytek svého volebního období vítězstvím opozice ochromen, navzdory ponuré hospodářské situaci v USA (historička Muriel Blaive právě šla v USA nakupovat potraviny a je ohromena, o kolik jsou dražší než potraviny v Evropě) v úterních volbách v USA nedošlo k drtivému vítězství trumpovských republikánů a volební vítězství zřejmě znamenají konec Donalda Trumpa.



Není jistě zatím stále jasné, jak to všechno dopadne, volební výsledky jsou daleko těsnější, než se původně předpokládalo, avšak zdá se, že volební výsledky byly výrazně ovlivněny normálním a rozumným chováním velkého množství amerických voličů. Nebyli příliš nadšeni šílenci, prosazujícími tvrzení, že v roce 2020 byly Trumpovi volby ukradeny.

Uvidíme, jak to dopadne, Na místě je mírný optimismus,. Je ho už zapotřebí, v jinak všeobecně apokalyptické globální situaci.



Toto napsal komentátor Guardianu Martin Kettle:

Trumpovo tažení zpět k moci se zadrhlo. Nyní přichází skutečná výzva pro globální levici





"Mohlo to být mnohem horší" nikdy nebude nejinspirativnějším verdiktem nad jakýmkoli volebním výsledkem, zejména v politickém a mediálním prostředí, které trvá na absolutistických závěrech a znevažuje nuance. V případě amerických midtermových voleb je však tento úsudek nejmoudřejší.



Americká demokracie je poškozená a ohrožená. Ale přehlíženou předností dobře zakořeněných demokratických politických systémů, a to nejen americké verze, je to, že jen zřídkakdy vyvolávají katastrofy, i když se k nim někdy mohou přiblížit. Tyto listopadové volby byly právě takovou nekatastrofou.



Nechápejte to špatně. To, že republikáni získali kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů, zejména po událostech, které se odehrály v americkém Kapitolu 6. ledna loňského roku, je skutečně vážná věc. Pokud republikáni nakonec získají zpět i kontrolu nad Senátem, bude to ještě vážnější.



V každém případě to bude mít přímé důsledky pro legislativní program Joea Bidena. Pocítí to i Ukrajina, protože programy nákupu zbraní určené pro Kyjev se zastaví. A posílí se počet zákonodárců na Kapitolu, kteří věří nebo veřejně říkají, že jsou přesvědčeni, že Biden ukradl v roce 2020 volby Donaldu Trumpovi.



Popírači voleb v Republikánské straně tento týden vyhráli mnoho věcí. Jejich úspěch při získávání stranických nominací a následném zvolení do Washingtonu svědčí o tom, že velká část strany zůstává dobrovolným rukojmím Trumpa a jeho hnutí Maga. Výsledky těchto voleb však naznačují, že to nebude dobrá zpráva pro šance republikánů v roce 2024, zejména pokud bude Trump prezidentským kandidátem.



Fatalismus noční můry, který jako by v posledních dnech kampaně přemohl mnohé umírněné a liberální pozorovatele ohledně Trumpova návratu, byl hmatatelný. Přesto se ukázalo, že byl značně nemístný. K žádnému drtivému vítězství nedošlo. A není tu - alespoň zatím - ani vlna podpory, která by Trumpa nesla zpět k Bílému domu.



Pokud něco výsledky těchto voleb naznačují, pak to, že popírání voleb a vyřizování účtů s Trumpem se stalo brzdou širších volebních šancí Republikánské strany. To je nyní součástí reality i příštích dvou let. Pokud, jak se očekává, Trump příští týden prohlásí, že bude v roce 2024 kandidovat, stanou se ještě větší součástí této reality.



Za normálních okolností by to mohlo pomoci jeho pravděpodobnému hlavnímu soupeři Ronu DeSantisovi. Ale Trump má moc aktivně zranit i svou stranu. Vyhrožuje, že pokud bude DeSantis kandidovat, půjde s ním do války. Vnitřní konflikt mezi nimi ovlivní i širší volební dynamiku a možná pomůže Bidenovi nebo komukoli, kdo bude kandidovat za demokraty příště.



Hlubší ponor do toho, jak a proč se věci takto vyvinuly, může přijít až po vyhlášení všech volebních výsledků těchto listopadových voleb - což bude až v prosinci. Nicméně hlasy demokratů se udržely spíše lépe, než mnozí očekávali, možná kvůli potratové agendě Nejvyššího soudu, možná proto, že pomohly Bidenovy ekonomické zásahy, a jistě také proto, že mobilizačním faktorem byla hrozba kandidatury Donalda Trumpa.



Výsledkem bylo, že prominentní popírači voleb 2020, jako je Doug Mastriano, republikánský kandidát na guvernéra v důležitém nerozhodném státě Pensylvánie, byli velmi silně poraženi. Problémem byla také kvalita kandidátů, zejména v Georgii, dalším nerozhodném státě těchto dnů. Nechuť voličů k Trumpovi by mohla být v roce 2024 opět rozhodujícím faktorem.



Vzhledem k tomu, že volby v polovině volebního období jsou vždy referendem o úřadujícím prezidentovi a že Bidenovo procentuální hodnocení zůstává na nízké čtyřicítce, jednalo se o těžké souboje. Vzhledem k tomu, že se jedná o nezvykle těžkou ekonomickou éru pro středostavovskou Ameriku, kdy většina voličů považuje za nejdůležitější problém inflaci (v současné době se v USA pohybuje kolem 8 %, což je 40leté maximum), bylo by skutečně zarážející, kdyby se demokratům podařilo překonat historický trend a udržet se, nebo dokonce dosáhnout volebního zisku. Není překvapením, že se tak nestalo.





Pro demokraty by to mělo být varováním a zároveň dočasnou úlevou. Pokud demokraté tentokrát dokázali omezit své ztráty, protože nesouhlas s Trumpem převážil nad nespokojeností s Bidenem, může z toho vyplývat, že Biden měl prostě štěstí v tom, jak mnozí voliči své rozhodování v těchto volbách zarámovali. Čerstvý kandidát, jako je DeSantis, by představoval jinou a pravděpodobně účinnější výzvu.



To vše podtrhuje, proč by měli být opatrní i ti, kdo sledují USA z této strany Atlantiku. V politice je vždy chybou přílišné zjednodušování. Tyto listopadové volby neukazují, že se země řítí k druhému Trumpovu prezidentství. Ale neukazují ani to, že se k Trumpovi obrací zády.



Tato nejistota je trvalým problémem pro celý svět. Rozhodně je to problém pro západní spojence Ameriky, protože nelze předpovědět, jak se budou vyvíjet příští dva roky. Z dlouhodobého hlediska není v této souvislosti žádný problém důležitější než klimatická krize. V krátkodobějším horizontu je v sázce otázka číslo jedna: Ukrajina.



Tyto dva roky mohou rozhodnout o výsledku války na Ukrajině. Proto je pro všechny evropské státy důležité, že Bidenova administrativa zůstane hlavním spojencem Kyjeva a bude dodávat zbraně a know-how, aby Ukrajina byla vyzbrojena. Nicméně blížící se volby v roce 2024 budou vrhat stín. Demokraté nebudou chtít volby s nedokončenou válkou. Republikáni by se mohli zavázat, že zakáží výdaje pro Ukrajinu.





Pokušením pro Británii a další evropské národy po těchto volbách v listopadu roku 2022 je dovolit, aby nás mírná úleva z výsledku zastavila ve strategickém a samostatnějším uvažování o tom, jak reagovat na nové a hluboce nejisté Spojené státy, které vznikají za Atlantikem. V době, kdy dominuje naléhavost klimatické krize a války na Ukrajině, by to byla pošetilá volba.









