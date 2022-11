V společnosti Twitter pokračuje odchod vysokých manažerů. Elon Musk naznačuje možný bankrot

11. 11. 2022

K odchodu předních osobností z Twitteru zabývajících se bezpečností, zabezpečením, soukromím a dodržováním předpisů dochází uprostřed varování americké Federální obchodní komise





Vlastnictví Twitteru Elona Muska vstoupilo do třetího týdne a po masovém propouštění, miliardář odhalil problematickou finanční budoucnost Twitteru, uprostřed exodu nejvyšších představitelů ochrany soukromí a bezpečnosti.



Yoel Roth, šéf bezpečnosti a integrity, který měl vřejně řešitobavy inzerentů a uživatelů ohledně platformy, je údajně nejnovějším zaměstnancem, kdo společnost opustil.



Odchody začaly ve stejný den, kdy Elon Musk poprvé promluvil k zaměstnancům a řekl, že "bankrot není vyloučen", jak uvádí více zpráv.



Odchody začaly ve stejný den, kdy Elon Musk poprvé promluvil k zaměstnancům a řekl, že "bankrot není vyloučen", jak uvádí více zpráv.

Den začal rezignací tří vrcholných představitelů - šéfky informační bezpečnosti Ley Kissnerové, šéfa ochrany osobních údajů Damiena Kierana a šéfky pro dodržování předpisů Marianne Fogartyové -, což vyvolalo varování Federální obchodní komise (FTC). (Twitter v květnu uzavřel s FTC dohodu o řešení problémů s ochranou osobních údajů.) Po těchto odchodech společnost opustili také Roth a vedoucí klientských řešení Twitteru Robin Wheeler.



V e-mailu zaměstnancům a na následné schůzi zaměstnanců Musk příliš důvěry v budoucnost společnosti nevzbudil. V jednom z e-mailů Musk popsal neutěšenou ekonomickou situaci, v níž se společnost nachází, a to, jak důležitá je podle něj pro její budoucnost předplatitelská služba Twitter Blue.



"Bez významných příjmů z předplatného je velká šance, že Twitter nepřežije nadcházející hospodářský pokles," uvedl Musk v e-mailu. "Potřebujeme, aby zhruba polovinu našich příjmů tvořilo předplatné."



Jeden ze zaměstnanců na schůzce zaměstnanců také uvedl, že Musk zřejmě bagatelizoval obavy zaměstnanců z toho, jak se zredukovaná pracovní síla Twitteru vypořádává se svými povinnostmi dodržovat standardy ochrany soukromí a bezpečnosti dat.





Odchody umocňují problémy, které Twitter trápí od chvíle, kdy jej Musk koupil. Muskovo převzetí a z toho plynoucí nepřehledná zpětná vazba ohledně zavádění produktů a politiky moderování obsahu vedly mnoho významných amerických firem k pozastavení nákupů reklamy na Twitteru - což se miliardář pokusil napravit v přímém přenosu pro inzerenty. Dvojice, která živé vysílání vedla, Roth a Wheeler, nyní společnost opustila.



"Takže dva lidé, které Elon přivedl, aby mluvili s inzerenty ve snaze přesvědčit je, aby se společností nadále spolupracovali, právě odešli," napsal na Twitteru Rashad Robinson, prezident organizace Color of Change. "Společnosti, které v tuto chvíli zůstanou u Twitteru, budou svázány s těmito nebezpečnými a neřízenými změnami strategie."



Předplatitelský produkt Twitter Blue, který byl spuštěn ve středu a umožňuje uživatelům koupit si za 8 dolarů ověřenou modrou fajfku, již vedl k tomu, že různé účty byly ověřeny, přestože se vydávají za firemní značky nebo významné osobnosti. Některé skupiny na ochranu občanských práv se obávají, že nejasnosti v zásadách moderování obsahu a neomezená možnost koupit si modrou kontrolní známku by mohly vést - pokud se tak již nestalo - k šíření nenávistných projevů a dezinformací. Vyzvaly proto firmy, aby své reklamy na platformě pozastavily.



"Ještě nikdy jsem neviděl miliardáře, který by tolik prosil o vašich 8 dolarů," řekl Derrick Johnson, prezident NAACP. "Naše úsilí - výzva společnostem, aby pozastavily veškerou reklamu na Twitteru - zjevně funguje. Korporace musí nést odpovědnost a Twitter není výjimkou. Nenávistné projevy a dezinformace nemají nikde místo."





Podle dohody společnosti s FTC je Twitter povinen provést kontrolu ochrany osobních údajů předtím, než provede jakékoli změny ve svých produktech. Ale v dopise, který zaslal Slack právník z firemního týmu pro ochranu osobních údajů a o kterém informoval Verge, autor píše, že slyšeli šéfa právního oddělení společnosti Alexe Spira, „říkat, že Elon je ochoten podstoupit obrovské množství rizika. ve vztahu k této společnosti a jejím uživatelům, protože „Elon vysílá rakety do vesmíru, nebojí se FTC.“ Právní tým společnosti nyní žádá inženýry, aby „sami potvrdili“, že jejich funkce jsou v souladu s pravidly FTC a standardy ochrany osobních údajů , podle Verge.





V dopise právník uvedl, že lidé by měli využít dostupné ochrany oznamovatelů, "pokud se cítíte nepříjemně v souvislosti s čímkoli, co se po vás chce".