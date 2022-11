Lavrov v nemocnici. Nebo ne?

14. 11. 2022

Lavrov at his hotel in Bali. Says reports about his health are a "political game" https://t.co/OddllPDgq7 pic.twitter.com/GKu0Ffo1st

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí tvrdila, že je to prý lež:



Mezitím, ruští televizní propagandisté propadají zoufalství. I nadále jsou posedlí představou, že "celý svět bojuje proti Rusku, proto prohráváme", "na velkou konvenční válku jsme přirpaveni nebyli" a "musíme zpět dobýt 'svá ruská území' jako Záporoží, Donbas a Cherson". "Pokud Rusko nevyhraje, skončí to zničením celého světa". Pozoruhodná posedlost vlastním přehnaným pocitem významnosti, kterou trpí mnohé národy... :) (JČ)



Meanwhile in Russia: in coordination with the recent rally demanding to nuke Washington, propagandist Vladimir Solovyov revives his nuclear shtick. The stench of desperation overrides the threats—Solovyov even wants the Collective Security Treaty Organization to take part in war. pic.twitter.com/753TuL57gg