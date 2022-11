Rozhovor Britských listů 544. Proč Britským listům tolik lidí nerozumí

10. 11. 2022

Nedávná poznámka našeho komentátora Borise Cveka o tom, jak lidé nerozumějí jeho článkům, vedla Bohumila Kartouse k tomu, abychom se zamysleli nad tím, jak kmenové škatulkování vlastně docela velkému počtu lidí brání vnímat sine ira et studio to, co píšou Britské listy. Mnohdy je toto škatulkování hodně komické. V tomto Rozhovoru Britských listů o "nesrozumitelnosti" našeho serveru hovoří Boris Cvek, Jan Čulík, Karel Dolejší a Bohumil Kartous. Rozhovor se vysílá na Regionální televizi od pátku 11. 11. 2022.

