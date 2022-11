Brexit udělal z Británie opět nemocného muže Evropy

28. 11. 2022

čas čtení 3 minuty



EU udělala pro britskou ekonomiku zázraky: proto do ní Británie vstoupila. Odchod Británie z EU zlikvidoval tuto prosperitu





Zatímco se obchod a průmysl potýkají s důsledky uvalení sankcí na naši schopnost obchodovat s naším největším trhem a občané - ekonomy nazývaní "spotřebitelé" - bojují s vyššími dovozními cenami vynucenými devalvací v důsledku brexitu, průzkumy veřejného mínění vynášejí nad brexitem drastický verdikt, píše William Keegan.









Nedávný průzkum společnosti YouGov nám sděluje, že 56 % lidí zastává názor, že jsme se při odchodu z EU mýlili, a pouze 32 %, že jsme měli pravdu. Dokonce i 19 % z těch, kteří se přiznali k tomu, že hlasovali pro brexit, si nyní myslí, že se mýlili. Jedinou věkovou skupinou, v níž je stále většina pro brexit, jsou lidé nad 65 let - musím říci, že nepatří mezi lidi nad 65 let, na které sám narážím, ale je to tak. A 88 % těch, kteří v roce 2019 volili labouristy, si myslí, že odchod byl špatným rozhodnutím.



Je zřejmé, že inteligentnější členové kabinetu Sunak/Hunt dostali od Konfederace britského pr§myslu i odjinud zprávu, že v zájmu naší ekonomiky a obecného blahobytu musíme znovu vstoupit do jednotného trhu. Ale to je ta láska, která se neodvažuje vyslovit své jméno, i když se zdá, že se postoj k imigraci - volnému pohybu! - se od roku 2016, kdy odporný Boris Johnson, sám tureckého původu, podněcoval protiimigrační nálady nesmysly o hrozící záplavě tureckých přistěhovalců, změnil.



Sunak zjistil, že kombinace brexitu a chaosu v Konzervativní a brexitové straně vedla zahraniční pozorovatele k závěru, že se Británie rychle potápí. Podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj si ze skupiny 20 předních ekonomik vede hůře než Velká Británie pouze Rusko. Ano, byli jsme známí jako "nemocný muž Evropy", dokud jsme nevstoupili do Evropské unie, a - hádejte co - opustili jsme EU a znovu získali tento pochybný status.



Členství v EU přineslo této zemi velké věci. Jak labouristická, tak konzervativní vláda bojovaly za své zájmy a vcelku dosáhly toho, co chtěly. Margaret Thatcherová a její pravá ruka lord Cockfield sehráli při vytváření jednotného trhu skvělou roli. Pak zastánci odchodu z EU dosáhli zcela zbytečného brexitu, který ekonomice zasadil tvrdou ránu.



Úřad pro rozpočtovou odpovědnost spočítal, že kumulativní škody způsobené brexitem budou stačit na to, aby každý rok srazily 4 % našeho potenciálního HDP. Jak řekl Michael Saunders, bývalý člen výboru pro měnovou politiku Bank of England: "Potřeba zvyšovat daně [a] snižovat výdaje by nebyla, kdyby brexit tolik nesnížil potenciální výkon ekonomiky." A deník Financial Times nedávno uvedl, že mnozí ze správců aktiv, které se Sunak a Hunt snažili uklidnit po fiasku Truss-Kwarteng, se obávají nebezpečí přehnaných úsporných opatření!



Ekonom Jim Ball říkával, že je podezřívavý ke každému Jedinému velkému vysvětlení.





Pro tuto vládu byl Jediným velkým vysvětlením britských ekonomických problémů nejprve Covid, pak Ukrajina. Neříkám, že brexit je příčinou všech našich problémů, ale - panebože! - jen je ještě znásobil. Při vší úctě k památce zesnulého profesora Balla bych rád navrhl brexit jako jedno velké vysvětlení toho, proč se naší ekonomice daří mnohem hůře než ostatním zemím G20.







Podrobnosti v angličtině ZDE

