To aby se člověk zbláznil

30. 11. 2022 / Jan Sláma

Když si ráno pustím Seznam, co neudělá? Odvleče mne na videoschůzi pana Putina s jeho ministry. Přelezu někam jinam a tam mi nějaký expert vykládá co máme udělat, když nastane black-out a ještě před tím, jak zjistíme, že to opravdu ta hrůza je. Pak jsem se dozvěděl, zase jinde, že se musíme stůj co stůj držet zeleného údělu, zatím co o kousek dál se zase dozvídám, že máme nového náčelníka generálního štábu a paní ministryně chystá dobrovolné převzetí branné povinnosti. K tomu všemu loutkově přikyvuje vrchní velitel, pan prezident.

Nikdo se nad tím nepozastavuje. Říká li se „díváš se na to (něco) jak Hurvínek na válku,“ myslí se tím, že dotyčný věci vůbec, ale vůbec, nerozumí. Vypadá to tak, že se většina lidstva stala Hurvínky. Díky hojně rozšířeným filmům s válečnou tematikou se lidé přesouvají z jedné pseudoreality do druhé a přestávají si uvědomovat, co je a co není skutečnost. Jak to tak vypadá, nebudou muset za ponoření se do katastrofických situací ani platit vstupné. Jen si sedněte do metra, tramvaje či vlaku a rozhlédněte se. Ne každý druhý, ale až na drobné výjimky každý, soustředěně čučí do krabičky, která mu v jeho zpocených dlaních říká, co se děje, co musí dělat aby byl „IN“, to je v souladu s obecným názorem. Už to dělají i za pochodu.

V jednom nejmenovaném románu se píše, že jakýsi centrální počítač čas do času vysílal signál a při něm a jen při něm se lidé mohli, spíš dokázali milovat a rozmnožovat se. Možná, že úbytek mužské plodnosti je už jakýsi předstupeň nebo je to cílený stav jak decimovat lidstvo?

Už je nás prý osm miliard a v neveřejných, či spíše neoficiálních informacích se hovoří o jedné, tzv. zlaté miliardě. K té bychom snad měli v budoucnu směrovat. Ale proč? Ne, že by planeta nedokázala toto rostoucí množství uživit. Spíše ještě o dost víc, ale to by se muselo lidstvo přestat rvát. A to je těžké. Jednak se rve od jakživa a některým už ta dlouhá mírová přestávka jde na nervy. Snad se cítí o něco ochuzeni, takže se vydávají ilegálně do míst, kde mohou svým potlačovaným choutkám hovět. A pak muselo by si změnit priority. Touhu po mamonu nahradit snahou po mírovém rozvoji.

Na neštěstí pro ně donedávna vítězila lidská pohodlnost a spokojenost s výše zmiňovanou virtuální realitou, kdy si občas po nedělním obědě pustili agenta 007 a na dvě hodinky plus reklamy na uvaření kávy, se cítili býti supermany.

Podle některých expertů se zmíněná pseudorealita ale začíná jaksi příliš naplňovat a my vidíme, že na ni nejsme vůbec připraveni. Tak ke zjištění, že se chystá masivní black-out, nebo že už nastal se nedovím nic z televize ani z běžného rádia, protože už nejde elektřina. Rádio na baterie mi před nedávnem zlikvidovali vypnutím středovlnných vysílačů. Zůstalo mi jen Radio Country, takže prosím, aby mi bylo sděleno, že se blíží katastrofa mezi dvěma trampskými písněmi.

Obyvatelé paneláků mají prý okamžitě vypadnout z města a prchat na venkov. Předpokládá se, že tam mají vybavené chaty či chalupy nebo alespoň nějaké milující příbuzné. Co budou dělat statisíce migrantů, se nezmiňuje.

Stát se sice tváří bojovně, ale na tvrdou realitu patrně připraven není. Řešením zůstává rychle si koupit nějakou knížku o přežití a podle ní si nakoupit vše potřebné a připravit si ústupové cesty. Stát by snad mohl pomoci alespoň s distribucí oné záchranné literatury.

