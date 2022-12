Den, který by do adventu jako nepatřil...

A co ta červená stužka? Je to již pár let, co jsem bloudil zimními ulicemi Tübingen, universitního města na Neckaru. Byl první prosinec a k mému překvapení světla Stiftkirche, hlavního městského kostela, zářila hřejivě do tmy. Stýskalo se mi po domově, po Adventu u nás v tom líbezném kraji s rybníky a kopci...





Vešel jsem do kostela, který byl v neděli ráno plný buršů (členů studentských spolků) a městské honorace (raději jsem chodil k Jakubovi, ale o tom jindy). Teď u stolu Páně bylo několik rozžatých svic, a desítky lidí různého věku a pláč nahrazovalo smutné posmrkávání. Farář v taláru předčítal jméno za jménem a vždycky někdo vstal, tu postarší pár, tu hejsek o pár let životem protřelejší, nebo dívčina, jíž byste hledali úplně někde jinde a ne ve snobském kostele na rynku. Jméno, podaná ruka a další svíce se rozzářila tichým prostorem. Na závěr všeho Otče náš.