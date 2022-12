Putin je ohrožen více než kdy jindy. Novinářka předpovídá opakování 80. let

Dojde v Rusku ke střídání stráží? Pozice Vladimira Putina v Kremlu je slabá jako nikdy. To by mohlo vést k opakování 80. let," říká Catherine Beltonová, novinářka a autorka knihy o vzestupu KGB k moci, upozorňuje Martha Wolfová. Dojde v Rusku ke střídání stráží? Pozice Vladimira Putina v Kremlu je slabá jako nikdy. To by mohlo vést k opakování 80. let," říká Catherine Beltonová, novinářka a autorka knihy o vzestupu KGB k moci,

Catherine Beltonová ve své knize "Putinův lid. Jak KGB získala zpět Rusko a obrátila se proti Západu" zkoumala anatomii kremelského režimu. Oslovila klíčové postavy a popsala, jak diktátor nahradil Jelcinovy politiky novou generací oligarchů. Ukazuje se však, že ani oni nejsou spokojeni se současnou situací v Rusku. "Jeho pozice je dnes ohrožena více než kdy jindy. Nikdy předtím tolik mých informátorů nemluvilo o nutnosti jeho odchodu," řekla deníku Le Figaro.

Catherine Beltonová žije v Londýně. Je investigativní novinářkou agentury Reuters. V letech 2007 až 2013 byla moskevskou dopisovatelkou Financial Times. Dříve psala o Rusku pro Moscow Times a Business Week. Okruh Vladimira Putina podle ní plně nevěřil v eskalaci konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou, který trvá od roku 2014. Jeho muži neočekávali 24. února 2022 plnohodnotný útok.

"Zničil desetiletí tvrdé práce! Proto na něj tolik lidí z ruské rozvědky zuří. Skutečnost, že musel mobilizovat mezi obyvatelstvem a ztrácí na frontě, dále oslabuje jeho pozici," řekla.

Jak poznamenala, oznámení částečné mobilizace bylo obratem proti širokým zájmům. "Porušil dohodu nejen s veřejností, ale i s elitami. Tato dohoda jim zajistila stabilitu, obohacení a využití moci v Rusku i v zahraničí. Proč Putin a jeho lidé najednou začali být tak netrpěliví? Obávám se, že hrál roli jeden z těchto případů, které ovlivnily historii: Putinova izolace během posledních dvou let pandemie," řekla bývalá korespondentka Financial Times v Moskvě.

Připomeňme, že podle zpráv se ruský satrapa nejvíce bojí virů a bakterií - zejména SARS-CoV-2, který způsobuje COVID-19. Během pandemie se měl skrývat v bunkru možná i několik měsíců. Získal tak mezi opozičníky titul "bunkrového dědka". Mnoho lidí musí nejprve provést několik PCR testů a být dvakrát testováno na protilátky, než přijdou do kontaktu s Putinem, aby získali přístup do takzvané čisté zóny.

Catherine Beltonová citovala ruského novináře Konstantina Remčukova. Ten řekl BBC, že Putinovy činy vedou k občanské válce. Remčukov byl vždy velmi loajální ke Kremlu, takže jeho prohlášení je významné.

"Všichni souhlasí s tím, že Putin nyní znamená nepředvídatelnost. Establishment je velmi znepokojen. To by mohlo vést k opakování 80. let, konce SSSR, kdy některé bezpečnostní služby chápaly, že změny jsou nevyhnutelné," komentovala s odkazem na rok 1985, kdy KGB podporovala perestrojku [což vyústilo v kolaps systému jedné strany a rozpad SSSR].

"Nyní, když Putin nemůže přinést vítězství, některé bezpečnostní služby se považují za strážce systému, který ohrožuje," řekla Beltonová v rozhovoru.

"Je tedy možné, že se historie bude opakovat a dokonce se objeví ne-li vlastenci, pak vypočítaví lidé, kteří zachrání sebe i zemi a pokusí se ji znovu otevřít Západu," uzavřela.

