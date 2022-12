Jak přijdete o peníze

a) tyto dluhopisy mívají obvykle tříletou maturitu, tedy je to PŮJČKA, firma ji musí za tři roky vrátit plus úroky. Tedy pokud si půjčí přes dluhopisy 20 miliónů (+- se to tak pohybuje), musí za tři roky vrátit 26-28 miliónů. Tyto peníze ovšem proinvestuje, obvykle do výroby, obchodu, marketingu, technologií. Je to obvykle startup. Aby startup, který začíná (prakticky) z nuly, byl schopen za tři roky splatit proinvestovanou částku i s 25-35% úroky navrch, to jsem ještě v životě neviděl, a to jsem v investování viděl hodně.



b) Je jistě pravda, že firma může z nuly vylítnout na vysokou hodnotu během tří let, a pak ji koupí nějaký bohatý strategický investor. Jednak je to ale taky šance tak 1:10, ale hlavně dluhopis do toho přináší problémy - splatit je musí FIRMA, nikoli vlastníci, nikoli investor, takže je to vlastně kupování firmy s velkým dluhem. Investor (případně) koupí firmu od vlastníků, a ještě bude do ní muset nalít hodně peněz na dokrytí hrozící splátky dluhopisů. To je toxický faktor.



K tomu samozřejmě ještě přiskakuje časový tlak, protože termín maturity (splatnosti) úroků je pevně daný, zprocesování exitu obvykle zabere mnoho měsíců - další toxicita.



c) Dluhopisy jsou velmi často (je tomu tak i v jednom z prezentovaných ukázek) realizovány tak, že si je na sebe "bere", tedy emituje jedna firma, ale na investice je použije firma jiná, majetkově spřízněná. Je asi zřejmé, kam to může vést.



d) Emitent dluhopisů se velmi často - a tady už je to na hranici lživých prohlášení - zašťituje nějakým "ověřením" nebo "schválením" - České centrální banky, což má vyvolat dojem, že dluhopisy jsou nějak zajištěny, tedy že zákazník o své peníze nepřijde. Nikoli, jsou to dluhopisy naprosto nezajištěné, a celý ten proces "ověření" či "schválení" ČNB vypadá tak, že investiční prospekt má pouze nějaké formální náležitosti a ČNB jej pouze přijme a eviduje, nic víc.



Investování do dluhopisů samozřejmě je legální, legitimní a ve světě velmi často používané (jeho celkový objem je 120 TRILIÓNŮ dolarů, nepředstavitelná částka...). Takže proč zde varuju české střádaly, aby se tohoto vyvarovali?



Protože investování do dluhopisů (bondů) je "vysoká škola". Musíte mít perfektní porozumění toho, co je nabízeno, musíte se v tom dokonale vyznat. Musíte vědět, jak jsou dluhopisy zajištěné, jak vypadají tzv. kovenanty. Měli byste vědět, že nezajištěné dluhopisy jsou extrémně rizikové a že velmi snadno můžete přijít o celou investici, do koruny.





Co víte u těchto dluhopisů? Vůbec nic. Firma vám řekne jen to, co potřebuje - není ani povinna vám říci vše, tedy například že technologii nemá vůbec vymyšlenou a teprve na tom začne pracovat. Nedozvíte se žádné další podrobnosti, nemáte absolutně žádnou možnost si vyhodnotit, zda vůbec byznysový záměr firmy má hlavu a patu, zda je reálný. Neznáte business plán, neznáte nákladovou strukturu, způsob jak chtějí produkt prodávat, nic. Nejste dokonce schopní ani rozeznat očividného podvodníka a scammera od firmy, která to myslí poctivě (jen jí to holt nevyjde).





Říká se "co si objednáš z Wishe a co ti přijde domů...", tuhle průpovídku myslím znáte. S nezajištěnými dluhopisy je to ještě horší - tam totiž nemusí být pravdivé a reálné vůbec nic. Investujete do firmy na základě facebookového formuláře a fotek z fotobanky.





A peníze prší - ročně (z těchto nezajištěných, ČNB nijak nehlídaných "malých" emisí v objemu okolo 20 mil každá) možná desítky miliard. Vyjde možná každá desátá, zbytek zahučí.