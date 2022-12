Pokud chceme omezit globální oteplování, svět nemůže dál utrácet 10 bilionů dolarů ročně za energii

8. 12. 2022

čas čtení 4 minuty

Světové účty za energie v roce 2022 budou nejvyšší v historii a přesáhnou 10 bilionů dolarů. Jedná se o celkovou cenu, kterou za všechny formy energie ve všech odvětvích zaplatí všichni lidé. Něco kolem 80% tohoto účtu připadá na uhlí, ropu nebo plyn, případně na elektřinu vyrobenou z těchto fosilních paliv.

Naše závislost na energii se rovná více než 10% celosvětového HDP. Je k vzteku, že velká část energie, kterou nakupujeme, vyletí do vzduchu nebo se promrhá ještě předtím, než vůbec dostane šanci k užitečnému vytápění, chlazení, vaření, dopravě nebo výrobě. Výdaje na energii jsou nyní vyšší než celkové světové daňové příjmy nebo zisky podniků a převyšují vojenské výdaje. Když jsou ceny energie vysoké, jako je tomu nyní, značná část našich účtů za energii se stává ziskem v kapsách producentů ropy a plynu, míní Stephen Peake.

V přírodě se většině druhů daří díky dokonalé optimalizaci spotřeby energie. Zdánlivě líní živočichové spotřebovávají jen tolik energie, aby přežili - a ne víc.



Naše lidská společnost s vysokým obsahem energie a uhlíku je poněkud odlišná. Každý rok utratíme za účty za energii nejméně čtyřikrát více, než kolik investujeme do toho, abychom tyto účty minimalizovali a vyhnuli se jim v budoucnu. Dobrou zprávou je, že se karta obrátila a roční investice do čisté energie (1,4 bilionu dolarů) jsou nyní vyšší než investice do systémů fosilních paliv (1 bilion dolarů).



Klimatický panel OSN IPCC uvedl, že "v každém odvětví jsou již nyní k dispozici možnosti, které mohou do roku 2030 snížit emise přinejmenším o polovinu".



Stále však velkolepě plýtváme energií a mohli bychom s tím rychle něco udělat. V době, kdy je energie drahá a hodiny ochrany klimatu tikají, je to obrovská promarněná příležitost, jak místo ropy a plynu čerpat sluneční a větrnou energii.



I nyní je možné dodržet Pařížskou dohodu a omezit globální oteplování pod 2 ℃ prostřednictvím rychlého přechodu na čisté energetické systémy. Bude to však vyžadovat velké investice. Do konce desetiletí bude objem dodatečných finančních prostředků a investic potřebných k dosažení našich cílů v oblasti klimatu a udržitelného rozvoje dvojnásobný oproti částce, kterou svět investuje do všech druhů energie v letošním roce.

Globální ekonomika je samozřejmě dynamická. Nejnovější energetické scénáře IEA vycházejí z předpokladu, že světová ekonomika bude v roce 2050 více než dvojnásobně větší než v současnosti a počet lidí se zvýší z 8 miliard na necelých 10 miliard. Při dlouhodobém historickém růstu kolem 3% ročně se situace neustále mění. To zase znamená, že se "přirozeně" investuje do infrastruktury. Každoročně se totiž zhruba čtvrtina našeho HDP utratí za nové stroje, budovy a infrastrukturu.



V rámci odklonu od fosilních paliv bychom však mohli část těchto investic do infrastruktury pro fosilní paliva snížit, což znamená méně nových ropných vrtů, uhelných elektráren, plynovodů atd. Tyto peníze by se místo toho mohly investovat do systémů čisté energie.



Je toho ještě více: investice do energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie mohou zohlednit budoucí náklady na energii, kterým se lze vyhnout, spolu s environmentálními a sociálními problémy spojenými s fosilními palivy. Tomu říkáme čisté přírůstkové investice a zohlednění nákladů.



Možná to nezní sexy, ale tento způsob uvažování je možná naší největší zbraní v boji za omezení nákladů na změnu klimatu. Proto se kapitálové investice v reálném světě přesměrovávají na energetickou účinnost a moderní systémy čisté energie.



Celý text v angličtině ZDE

