Británie bude porušovatele lidských práv trestat

9. 12. 2022

čas čtení 4 minuty



Britský ministr zahraničí kritizoval nedostatečně razantní přístup Spojeného království k zásahům proti zločinclům u moci po celém světě



Britští diplomaté se příliš často chovají jako "komentátoři", místo aby používali páky proti porušovatelům lidských práv, upozorňuje britský ministr zahraničí, podle něhož se kultura jeho resortu změní tak, aby diktátoři "platili cenu".



Spojené království se chystá oznámit řadu sankcí proti jednotlivcům v 11 zemích, včetně Íránu, Ruska, Mali a Nikaraguy. Zaměří na osoby odpovědné za mučení, sexuální násilí a potlačování protestů.



James Cleverly se v deníku Guardian pozastavil nad nedostatkem razantnějšího přístupu Spojeného království a uvedl, že se nebude vyhýbat využití vlivu britských sankcí k ovlivňování světového dění.

Britští diplomaté se příliš často chovají jako "komentátoři", místo aby používali páky proti porušovatelům lidských práv, upozorňuje britský ministr zahraničí, podle něhož se kultura jeho resortu změní tak, aby diktátoři "platili cenu".Spojené království se chystá oznámit řadu sankcí proti jednotlivcům v 11 zemích, včetně Íránu, Ruska, Mali a Nikaraguy. Zaměří na osoby odpovědné za mučení, sexuální násilí a potlačování protestů.James Cleverly se v deníku Guardian pozastavil nad nedostatkem razantnějšího přístupu Spojeného království a uvedl, že se nebude vyhýbat využití vlivu britských sankcí k ovlivňování světového dění.



"Doufám, že mě neuslyšíte říkat otřepané fráze: 'Jsem znepokojen...', 'Jsem vážně znepokojen...' nebo, což je nejhorší, 'Jsem hluboce znepokojen...', aniž bych zároveň řekl, co dělám," uvedl Cleverly.



"Naši diplomaté nejsou komentátoři, kteří nabízejí své myšlenky a analýzy; jsou to hráči na hřišti. Británie má páky a my je využíváme k tomu, abychom určovali běh událostí."



Uvedl, že diplomaté musí nyní důrazněji prosazovat britské zájmy v zahraničí a chránit hodnoty Spojeného království. "Jako ministr zahraničí bych vám neměl vyprávět o svých pocitech; měl bych vám vyprávět o svých činech, abych chránil a prosazoval britské zájmy a hodnoty," napsal.



Toto prohlášení přichází v době, kdy deník Guardian odhalil, že podle rozhovorů s lékaři po celé zemi íránské bezpečnostní síly útočí na ženy na protirežimních protestech střelbou z brokovnic do obličeje, prsou a genitálií.



Cleverly rovněž uvedl, že Spojené království bude postupovat obzvláště tvrdě vůči těm, kteří se dopouštějí nebo schvalují sexuální násilí v konfliktech.



Minulý týden vystoupila v britském parlamentu první dáma Ukrajiny Olena Zelenská a obvinila invazní ruské jednotky ze sexuálního násilí a znásilňování, včetně čtyřletých dětí a pětaosmdesátileté ženy.



"Tresty lidem, kteří stojí za hrůznými sexuálními zločiny, je ústřední součástí naší strategie vymýcení těchto zločinů. Máme právo vyjadřovat své zděšení a odpor, ale naše slova budou mít vždy větší váhu, když budou podpořena činy," uvedl Cleverly. "Zajistím, aby toto zůstalo tématem britské diplomacie. Nejsme pasivními pozorovateli a neměli bychom pouze vyjadřovat své pocity: využijeme páky naší země, abychom něco změnili."



Cleverly uvedl, že proti sankcím existují historické námitky, včetně "plošného trestání celých zemí, které způsobuje strádání a nelibost, ale zřídkakdy přináší změnu".



Řekl, že tento přístup se nyní zaměří na "pečlivě vybrané jednotlivce s cílem vymoci trest za zločinecké chování" a také na státem vlastněné subjekty a společnosti, což bude znamenat, že se budou snažit co nejvíce zabránit poškozování obyčejných lidí.



Cleverly uvedl, že příkladem nového přístupu je sankcionování vojenského vládce Myanmaru Min Aun Hlainga, který podle Cleverlyho "připravil 55 milionů lidí o svobodu a zmařil budoucnost své země" loňským vojenským převratem.



"Jsem dostatečný realista na to, abych věděl, že samo od sebe to vojenský převrat nezvrátí a zvolenou vládu Myanmaru neobnoví," řekl. "Zajistili jsme však, aby generál za své činy zaplatil. Doufám, že každý další pučista kdekoli jinde si položí otázku: chci své finanční zájmy a zájmy své rodiny postavit do křížku s některými z nejbohatších zemí světa?" dodal.



Uvedl, že sankce jsou dvojnásob účinné, protože jsou namířeny proti společnosti Myanmar Economic Holdings, které předsedá a ovládá desítky dceřiných společností.



Spojené království rovněž sankcionovalo společnosti vlastněné synem a dcerou Min Aun Mlainga, které se podílely na financování "vyklízecích operací" Rohingů, jež byly odsouzeny jako genocida.

0