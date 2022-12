Vlakem po Evropě půjde cestovat snáz, odpadne administrativa a přibudou spoje

13. 12. 2022

Štrasburk 13. prosince 2022 – Evropský parlament podpořil plán na výrazné posílení a modernizaci železniční dopravy v celé Evropské unii. Cestujícím odpadne potřeba řešit navazující spoj v případě zpoždění, mezinárodní cesty také půjde plánovat a nakupovat online. Europoslanci ale upozorňují, že bude nutné navýšit investice do železniční soustavy a zlepšit mezinárodní propojení.



Akční plán na podporu dálkové a přeshraniční osobní železniční dopravy shrnuje opatření, které je potřeba udělat pro hladší cestování vlakem po Evropě. Zahrnuje například zlepšení přeshraničního propojení, zvýšení bezpečnosti nebo zajištění interoperability, aby nevznikaly technické problémy při využívání vlakových soustav z různých států.

„Komise jasně vyjádřila podporu vysokorychlostním vlakům, počítá i s podporou alternativních paliv, jako jsou vodíkové lokomotivy nebo vlaky na baterie. Důležitá je i podpora digitalizace, která by mohla výrazně zefektivnit využívání železniční infrastruktury napříč evropskými státy. K tomu je ale potřeba dodat, že to bude vyžadovat investice,” shrnul hlavní přínosy Mikuláš Peksa, europoslanec za Piráty.

Část opatření míří i na zlepšení služeb vůči samotným cestujícím. V případě přeshraničních cest by mělo napříč Evropou platit, že pokud dojde ke zpoždění, může cestující využít dostupný navazující spoj. „Právě obavy ze špatné návaznosti a z toho, že se člověk někde ‚zasekne‘ bez možnosti pokračovat dál, zbytečně zhoršují renomé železniční dopravy. Je to přitom úplně zbytečná administrativní překážka, kterou si mají vyřešit státy a železniční dopravci, cestující by to vůbec neměli řešit, natož pociťovat v praxi,” kritizuje současný stav Peksa.





Mezinárodní cesty by mělo být možné zařizovat online, prodejci jízdenek by navíc měli využívat existující nástroje, které zákazníky informují o uhlíkové stopě takové jízdy. Železnice je obecně uhlíkově méně náročná forma osobní dopravy, zvlášť u dlouhých cest, kde může nahradit leteckou přepravu. V plánu se počítá také se zvýšením atraktivity nočních vlaků.

Akční plán na podporu dálkové a přeshraniční osobní železniční dopravy je dokument Evropské komise a je součástí balíčku opatření pro efektivní a udržitelnější cestování. Cílem je, aby se dálková a přeshraniční osobní železniční doprava stala pro cestující v EU atraktivnější. Plán má ambice například zdvojnásobit do roku 2030 vysokorychlostní železniční dopravu a odstranit překážky i chybějící spojení.

