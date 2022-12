Ruská pseudověda přispěla ke krveprolití na Ukrajině

14. 12. 2022

Neschopnost vyhnat potrhlé sociální vědce z ruské akademie umožnila nebezpečnému dogmatu ovládnout veřejný diskurs, píše Andreas Umland.

Když devět dní po invazi své země na Ukrajinu rektoři ruských univerzit naléhali na studenty a zaměstnance, aby "podporovali našeho prezidenta" v návaznosti na "nejtěžší…, ale nezbytné rozhodnutí jeho života", mnozí na Západě si představovali mučivé diskuse za scénou.

Prohlášení o takzvané speciální operaci v Moskvě, které v březnu podepsalo více než 700 ruských rektorů univerzit, bylo mnohými interpretováno jako další příklad železného sevření ruských veřejných institucí Vladimirem Putinem. V soukromí, uvažovali pozorovatelé, by tito univerzitní lídři byli jistě zděšeni nevyprovokovaným ostřelováním civilistů, včetně kolegů akademiků. Vysoce vzdělaní učenci jen nadbíhali absurdní kremelské propagandě, která se snažila ospravedlnit válku.

Bohužel, tento optimismus není opodstatněný. Zatímco někteří ruští akademici mohou z kariéristických důvodů podepisovat proputinovská prohlášení, mnozí jej a jeho agresi proti Ukrajině z hloubi srdce podporují. Tato široká podpora mezi obyčejnými Rusy i elitami země však není jen důsledkem otrockého pokrytí státními stanicemi a novinami; jeho kořeny sahají hluboko do ruské akademické sféry a zejména do korupce společenskovědních oborů ovládaných nacionalismem, konspiračními teoriemi a manichejským světonázorem, v němž bude Rusko navždy postaveno proti tyranskému Západu.

Ruští sociální vědci – z nichž mnozí jsou stále více odtrženi od reality – byli prominentní při ospravedlňování invaze na Ukrajinu, a to nejen tím, že se odvolávali na vlastenecké cítění, ale také tím, že se dovolávali desetiletí takzvané učenosti vydávané izolovaným ruským vydavatelským průmyslem.

To může znít přehnaně. Ale vezměte v úvahu, kolik ruských sociálních vědců opakovaně a jednoznačně vyjádřilo svůj postoj. V červencovém rozhovoru pro New York Times Sergej Karaganov, kdysi uznávaný děkan Moskevské ekonomické fakulty (HSE) Fakulty světové ekonomiky a mezinárodních vztahů, vyjádřil svůj názor, že Ukrajina představuje pro Rusko existenční hrozbu, takže bylo správné zahájit preventivní útok proti "liberálnímu globalistickému imperialismu", který prosazují západní mocnosti.

Tyto pronikavé tropy prosazované ruskými veřejnými intelektuály byly globální akademií ignorovány, přesto mají nyní hrozné důsledky v reálném světě - na bojištích Ukrajiny. Jak ale zachvátily ruskou společenskou vědu?

Odpověď spočívá v řadě dosud málo povšimnutých patologií postsovětské politické kultury, které je nyní nutné uznat, má-li Západ skutečně pochopit, jak ukrajinský konflikt vznikl a proč se podobné konflikty mohou opakovat, i když Putin opustí globální scénu. Týká se to ale také řady kvaziakademických postranních myslitelů, které ruská akademická obec brala jako zvídavé kolegy, a to jak na univerzitách, tak na externích konferencích, a pochvalně je citovala na stránkách intelektuálních časopisů.

Autory těchto spekulativních děl by za normálních okolností většina akademií odmítala jako neškodné blázny. Západní učenci je skutečně ignorovali kvůli jejich metodologické slabosti a empirické hubenosti. Ale v Rusku si získali rostoucí veřejný ohlas. Jejich kontrafaktuální a často konspirací nabité alternativní historie navíc prudce nabraly na popularitě tím, že nabízejí hrubá, zjednodušující a spekulativní vysvětlení společenského vývoje v postsovětském Rusku. Taková vzdělanost je pro mnohé zásadní formou národního hledání duše, kterou hltá vděčná čtenářská obec, jež je po pádu komunistické státní ideologie stále ochuzená.

Občasný podivínský myslitel ve společenských vědách se dá očekávat. Ale nedostatek kritiky jejich podivných a nepodložených teorií je skutečně neobvyklý. V důsledku toho se objevily zcela nové paravědecké disciplíny, včetně toho, co by se dalo nazvat "bioetnologií" nebo "fyziogeopolitikou" (více o tom později), přičemž obě jsou navrženy tak, aby odhalily skrytou "hlubokou" minulost, struktury a zákony společnosti.

Tyto teorie představují komplexní reinterpretaci nebo dokonce zásadní přepis lidské historie. Vezměme si matematika a amatérského historika Lomonosovovy moskevské státní univerzity Anatolije Fomenka – v Rusku široce čteného a uctívaného – který více než čtvrt století tvrdí, že většinu čínských a arabských dějin vymysleli jezuité v 17. století. Tvrdí také, že Ježíš byl ukřižován v Istanbulu ve 12. století a že křížové výpravy a trojská válka jsou stejnou historickou událostí, spíše než událostmi oddělenými asi 2 000 lety. Mongolský vůdce Čingischán byl také Rus, říká, jehož následovníci následně postavili Velké pyramidy, před kolonizací Ameriky a založením křesťanské komunity Inků v Kolumbii.

Vytrvalost jeho práce v Rusku ukazuje na krutou pravdu. Studenti i doktorandi v Rusku jsou konfrontováni s množstvím různých teorií historie a politiky – v akademické literatuře, na sociálních sítích a částečně i v seriózních vzdělávacích institucích – ale jen velmi málo z těchto teorií je založeno na metodologicky citlivém sociálním výzkumu a robustním peer-reviewed šetření. Tyto exotické alternativní doktríny oslovují i mimo akademickou sféru, což znamená, že seriózní a mezinárodně uznávaní politologové, sociologové a historici – kteří samozřejmě existují i v Rusku – jsou utopeni. Utápí se ve zjevně pluralitní kakofonii mediálního a intelektuálního diskurzu plného spekulativních komentářů. Vládou podporovaná nadměrná nabídka manichejských vysvětlení světa – zejména pokud jde o konflikt mezi Ruskem a Západem – vytváří novou poptávku po kulturně pesimistických a protofašistických ideologiích.

Šíření těchto pestrých protizápadně mluvících hlav v Rusku v posledních letech je jen částečně produktem cílené manipulace s veřejnou diskusí a rozhodování kremelských spindoktorů. Další velký důvod spočívá v katedrách společenských věd, kde zastánci šarlatánských teorií bohužel nebyli odhaleni. Dva důležité příklady mají pro Ukrajinu zvláštní význam: Pseudoetnolog Lev Gumiljov, který zemřel v roce 1992, ale stal se masivně vlivným, a moderní metafyzik Alexandr Dugin.

V mnoha ohledech nemohou být odlišnější. Gumiljov byl synem dvou slavných ruských básníků; jeho otce popravila sovětská tajná policie Čeka, když bylo Lvovi devět. Gumiljovovy protistalinské spisy se během komunistického období objevovaly jen sporadicky, ale následně byly publikovány ve velkém množství a posmrtně ovlivňovaly postsovětskou společnost více než 30 let. Mezitím se Dugin objevil jako kritik prozápadní ruské politiky na počátku 90. let a začal publikovat v roce Gumiljovovy smrti. Od té doby multimediální aktivita vousatého metafyzika také neustále roste.

Oba jsou zastánci konceptu eurasianismu – totiž toho, že ruská civilizace nepatří ani do evropské, ani do asijské kategorie a že Rusko by se spolu se svými bývalými sovětskými satelity mělo bránit užším mezinárodním vazbám. Navzdory Gumiljovovým politickým názorům (většinu svého mládí prožil ve Stalinových pracovních táborech) byl začleněn do pozdního sovětského vědeckého establishmentu a jeho práce se dnes používají jako učebnice na školách a univerzitách.

Dugin je jeho duchovním dědicem, ale dostává se do jiné demografické skupiny tím, že svými četnými texty a videoperformancemi oslovuje mladší, méně akademické publikum. Má prý také náruživou čtenářskou obec v ruských vojenských akademiích a bezpečnostních službách. Na rozdíl od Gumiljova, který je mezinárodně málo známý, je Dugin mimo Rusko nechvalně známý jako ruský extremista. Další pozornost si získal, když jeho devětadvacetiletá dcera Darja byla v srpnu zavražděna bombou v autě, která byla zdánlivě určena jejímu otci.

Ačkoli se o Duginovi často říká, že je "Putinův mozek", nezdá se, že by nikdy došlo k setkání filozofa s prezidentem, jehož proklamovaný eurasianismus má jiné zdroje a obsah než Duginův takzvaný neoeurasianismus.

Nicméně Gumiljov a Dugin mají se svými spisy podobný společenský dopad. Každý z nich svým způsobem pomohl utvářet ruskou intelektuální krajinu a infiltroval tamní společenské a humanitní vědy alternativními historickými příběhy. Svými spisy položili základy ruské války proti Ukrajině a nové systémové konfrontace se Západem – nevědomky v případě Gumiljova a velmi vědomě v případě Dugina.

Základ mocného kréda eurasianismu však měl být odhalen již před lety. Gumiljovovo opus magnum, Etnogeneze a biosféra Země, rozvíjí komplexní teorii světových dějin, která je částečně založena na biologii. Na rozdíl od nacistických myslitelů nebyl primitivním rasistou, který by hierarchizoval skupiny lidí podle rasových charakteristik. Místo toho propojuje společensko-politický život kulturních komunit s mimospolečenskými determinanty, jako je počasí nebo dokonce sluneční záření, které údajně na komunity působí.

Etnické skupiny (národnosti a národy) a superetnické konglomeráty (celonárodní skupiny a civilizace) jsou podle jeho názoru především přirozené, historický proces formování země není tak důležitý. Tyto etnické skupiny jsou v cyklickém procesu vzestupu a sestupu, ve kterém hrají ústřední roli "vášnivé" hrdinské postavy a parazitické cizí skupiny. Zatímco obětaví "pasionáti" mohou vést etnickou skupinu k jejímu rozkvětu, mísení hostitelské etnické skupiny se zástupci cizích etnických skupin (např. Židů) má za následek tzv. chiméry odsouzené k zániku. Záhadné mikromutace způsobené určitým kosmickým a slunečním zářením, které Gumiljov blíže nespecifikuje, mají na svědomí větší či menší dynamiku ve vývoji etnických skupin a velkých civilizací.

Takové myšlenky jsou jedním z důvodů, proč se Gumiljovovi mimo Rusko dostalo jen malého uznání. Ale pomohly Gumiljovovi dosáhnout slávy v Rusku, kde je stále mnohými uznáván jako génius. Jeho převážně pozitivní přijetí, dokonce i v části ruské akademie, zapříčinilo formování částečně bioetnologických postsovětských ruských civilizačních studií. Některé z jeho uzavřených historických modelů se vyučují na univerzitách.

Naproti tomu Dugin patří spíše do nové éry komunikace na sociálních sítích a působí především mimo akademickou sféru, ačkoli byl pět let vedoucím katedry sociologie mezinárodních vztahů Moskevské státní univerzity. Jeho tvorba je rozmanitější a obtížněji stručně vysvětlitelná, ale jejím základním motivem je radikální odmítnutí dnešního liberálního světa a potřeba konfliktu k překonání Západem ovlivněné poválečné moderny.

Navzdory, nebo možná právě kvůli Duginově eliptické, rozporuplné a náladové rétorice našel své následovníky v celosvětovém antiliberálním a zejména neofašistickém prostředí. Během návštěv v USA byl Dugin přijat zesnulým politologem a diplomatem Zbigniewem Brzezinskim a také Francisem Fukuyamou ke krátkým rozhovorům, o kterých Dugin později informoval a od té doby se o nich opakovaně zmiňuje. V roce 2014 prestižní americký časopis Foreign Policy dokonce zařadil Dugina mezi 100 "předních světových myslitelů" v kategorii "agitátorů". Takové přecenění jeho vlivu ilustruje udivující pozornost, kterou Duginovy spekulativní příběhy získaly.

Jedním z důležitých prvků jeho práce je fascinace "korunním právníkem" Třetí říše Carlem Schmittem, což vedlo k dočasnému nadšení pro určitý druh fyzio-geopolitiky. Podle tohoto přístupu fyzická poloha národů na kontinentech a jejich vzdálenost od oceánů, stejně jako výsledný pevninský nebo námořní charakter jejich kultur, vysvětlují světové dějiny. Kolektivistické a autoritářské pozemní mocnosti, dnes vedené Ruskem, jsou ve staletém boji o existenci s individualistickými a liberálními námořními mocnostmi, dnes vedenými USA, tvrdí Dugin.

Jím popisovaný "neoeurasianismus" je ve skutečnosti maskovacím nástrojem k začlenění libovolného počtu neruských antiliberálních myšlenek, jako je národní bolševismus, politický okultismus a etnopluralismus, do ruského intelektuálního diskursu. Používá jméno «Eurasianisté», proslulého meziválečného ruského intelektuálního emigrantského hnutí, aby zakryl často protofašistické západní zdroje svých radikálně protizápadních teorií. Ačkoli Duginovy spisy nedokázaly získat širší ohlas v ruském společenskovědním establishmentu a ani mezi euroskeptickými ruskými sociálními vědci není obecně vnímán jako seriózní akademik, jeho projevy si našly své publikum.

Dugin se v tomto ohledu kromě jiných konspiračních teoretiků zasloužil o otravu ruského veřejného prostoru manichejskými myšlenkami. Dominantní přítomnost Dugina a podobných aktérů v ruských sociálních médiích a knihkupectvích přispěla k popularitě dalších pochybných historických a společenskovědních poznatků pro vysvětlení ruských a širších mezinárodních vztahů.

Takovou infiltraci spekulativního myšlení do veřejné intelektuální diskuse lze samozřejmě pozorovat i v jiných společnostech po celém světě, naposledy také v mnoha západních zemích. Odpoutání intelektuálních a mediálních debat od výsledků empirických výzkumů však jde v Rusku mnohem dále. V posledních letech a měsících to vedlo k rostoucí emigraci nebo izolaci ruských sociálních vědců a historiků, jejichž výzkum je založen na racionalistických a empirických premisách.

Obnovené pokřivení vztahu mezi společenskými vědami a ruskou společností po zániku SSSR začalo již před zásahy Putinových politických technologů do veřejného diskurzu v létě 1999. Popularita Gumiljova, Dugina, Fomenka a řady podobných pseudohistoriků nebyla tedy jen symptom nástupu nového postsovětského antiliberalismu. Tisíce spisů a dalších mediálních produktů ruských protizápadních paraintelektuálů byly také určujícím faktorem odklonu Ruska od Evropy v novém tisíciletí.

Obnova ruské společnosti bude vyžadovat nejen změnu politického režimu. Závisí také na znovuzrození sociálních a historických věd země, stejně jako na jejím humanistickém intelektuálním diskurzu.

Zdroj v angličtině: ZDE

