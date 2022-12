Pochvala předsedy Tomia Okamury za skvělý rozhovor

Objev zastupitele SPD v Plzni během pobytu v Rusku: "Ne z Ruska, ale naopak ze Západu přichází všechny problémy."

15. 12. 2022

Do zastupitelstva městského obvodu Plzeň 1 byl za SPD zvolen Jakub Zieba, píše na sociální síti Roman Máca. Zieba studuje a pobývá v Rusku. Měsíc po únorové invazi do ruské státní televize Rossija řekl:



„V českých školách a středních školách je veškeré učivo namířeno proti Sovětskému svazu a Ruské federaci. Média pořád hovoří o tom, jak je v Rusku všechno špatně, jak Rusko vyhrožuje celému světu. A když jsem se o historii a politiku začal zajímat po svém, zjistil jsem, že vše je naopak. Že ne z Ruska, ale naopak ze Západu přichází všechny problémy."









Rusko je podle Zieby zárukou míru a nabízí jiný model uspořádání světa založený na principech rovnosti, spravedlnosti a vzájemného respektu.





Svou budoucnost tak vidí právě v Rusku. Putin, toho Zieba nazývá „náš prezident“, podle něj buduje spravedlivou společnost.







Miloš Zeman, který po invazi otočil, podle Zieby zradil a už není objektivní.







Zieba se ještě v půlce února vysmíval Američanům, když tvrdili, že Rusko napadne Ukrajinu. Podle Zieby to byla hysterická prohlášení, protože USA prý melou z posledního.







Zieba, který občas přijíždí do ČR na několik dní, k jedné takové cestě letos v létě uvedl: „12 dní mi stačilo. Můj domov je Rusko.“







Jo jo… To je panečku „vlastenecký“ zastupitel za SPD. To je to SPD „vlastenectví“.







To je ta „Česká republika na prvním místě“.





Ilustraci k textu tvoří printscreen zachycující pochvalu předsedy (majitele) SPD Tomia Okamury mladému spolustraníkovi za skvělý rozhovor.



Výpověď zastupitele SPD pro propagandistický kanál ruské TV najdete na sociální síti autora

