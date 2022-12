Ruská agrese na Ukrajině: po úderech byly obnoveny dodávky elektřiny pro 6 milionů Ukrajinců, říká Zelenskij

18. 12. 2022

čas čtení 16 minut





- Je významné, že morálka ruských vojáků je velmi špatná: britské ministerstvo obrany



Špatná morálka je téměř jistě i nadále významnou slabinou velké části ruských sil, uvedlo britské ministerstvo obrany (MO) ve své nejnovější aktualizaci obranného zpravodajství o situaci na Ukrajině.



Demoralizace ruských vojáků je důsledkem především velmi vysoko počtu ztrát, špatného velení, problémů s odměňováním, nedostatku vybavení a munice a nejasnosti ohledně cílů války.



Britské ministerstvo obrany uvedlo, že zřízení dvou frontových "kreativních brigád", jejichž úkolem je mimo jiné zvyšovat morálku vojáků poskytováním zábavy a hudebních nástrojů, "pravděpodobně tyto obavy podstatně nezmírní".





- Elektřina byla obnovena pro 6 milionů lidí, ale přetrvává nedostatek tepla a vody

Ukrajina v sobotu pracovala na obnovení dodávek elektřiny a vody poté, co nejnovější vlna ruských útoků uvrhla řadu měst do tmy a donutila lidi snášet teploty pod bodem mrazu bez topení a tekoucí vody.



Volodymyr Zelenskij v sobotu pozdě večer uvedl, že elektřina byla sice obnovena pro téměř 6 milionů Ukrajinců, ale v mnoha regionech přetrvávají problémy s dodávkami tepla a vody a "rozsáhlé výpadky".

Řekl ve svém nočním projevu:



"Hlavní věcí je dnes energie. Stále je třeba udělat spoustu práce, aby se systém stabilizoval."



V Kyjevě přestalo jezdit metro, aby se lidé zabalení do zimních kabátů mohli ukrýt ve stanicích metra. Starosta Vitalij Kličko však v sobotu uvedl, že provoz byl obnoven, zároveň byly obnoveny dodávky vody a 75 % obyvatel města má opět zajištěno vytápění.



V Charkově byl také plně obnoven přívod elektřiny, uvedl v sobotu oblastní gubernátor Oleg Sinegubov.

- Ruské vojenské síly v neděli ostřelovaly centrum Chersonu



Při útocích byli zraněni tři lidé, uvedl zástupce náčelníka prezidentského štábu Kyrylo Tymošenko.





- Dobrovolníci v jihoukrajinském městě Mykolajiv vyrobili vánoční stromek z maskovacích sítí



Po svátcích budou sítě darovány vojákům bojujícím na frontě.



Anton Geraščenko, poradce ukrajinského ministra vnitra, zveřejnil obrázek stromku na Twitteru.





Christmas tree from a camouflage net in Mykolaiv 🇺🇦 pic.twitter.com/xTqVQi0qFM — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 16, 2022

https://twitter.com/Gerashchenko_en/status/1603885289755545600?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1603885289755545600%7Ctwgr%5E6f1942715ef48fdd3c70ea8b9c7f06362bb72af2%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fworld%2Flive%2F2022%2Fdec%2F18%2Frussia-ukraine-war-power-restored-to-6-million-ukrainians-after-strikes-says-zelenskiy-live

- Canterburský arcibiskup Justin Welby prohlásil, že ruská invaze na Ukrajinu "otevřela brány pekla" a rozpoutala "všechny zlé" síly po celém světě od vražd a znásilňování na okupovaném území až po hladomor a zadlužení v Africe a Evropě.



Welby, nejvýše postavený duchovní v celosvětovém anglikánském společenství, minulý měsíc odcestoval na Ukrajinu, a setkal se tam s církevními představiteli a křesťany i s lidmi vysídlenými v důsledku konfliktu.



Řekl, že byl zasažen "velikostí masových hrobů v Buči, fotografiemi toho, co se tam lidem dělo, znásilňováním, masakry a mučením ze strany ruských okupačních sil".



Dodal, že následky invaze jsou cítit i daleko za hranicemi Ukrajiny.



"V podstatě jsme na jednom místě ve stejném boji. Když byla Ukrajina napadena z rozhodnutí prezidenta Putina, otevřely se brány pekla a všechny zlé síly vyšly napříč světem," řekl v nedělním pořadu BBC.

"Týden předtím, než jsem byl na Ukrajině, jsem byl v Mosambiku, kde je hladomor až na východoafrickém pobřeží," dodal.



"Zuří inflace ... zuří energetická krize, děje se utrpení, je nedostatek léků, všechno zlo bylo rozpoutáno, a dokud nedojde ke stažení vojsk a příměří, nemůžeme pokročit v usmíření," dodal.



Ve Spojeném království podle něj rostoucí ceny potravin a pohonných hmot, které jsou přinejmenším zčásti způsobeny konfliktem, vedly za posledních 18 měsíců k 400% nárůstu počtu lidí, kteří hledají pomoc v potravinových bankách.



"Jsme svědky rostoucího zadlužení, tlaku na rodiny na nejrůznějších úrovních," dodal.



Welby veřejně kritizoval ruskou válku na Ukrajině a její únorovou invazi označil za "akt velkého zla".



Týden před svou cestou na Ukrajinu navštívil Mosambik a vydal se do džihádisty zasaženého regionu Cabo Delgado, kde se setkal s přeživšími tamních povstalců.



- Začátkem tohoto měsíce se USA zavázaly poskytnout Africe další 2,5 miliardy dolarů na potravinovou pomoc a přislíbily, že pomohou kontinentu vyrovnat se s rostoucími cenami, které jsou zčásti připisovány ruské invazi na Ukrajinu, která je zásobárnou chleba.



Po několika neúspěšných obdobích dešťů byl obzvláště těžce zasažen Africký roh, přičemž OSN uvedla, že americká pomoc zabránila hladomoru v Somálsku.





V neděli byli v jihoruském Belgorodském regionu nedaleko hranic s Ukrajinou při ostřelování zraněni čtyři lidé, uvedl gubernátor regionu, informovala agentura Reuters.



"Nad Belgorodem a Belgorodskou oblastí byl aktivován náš systém protivzdušné obrany," uvedl gubernátor Vjačeslav Gladkov.



"Je známo, že byli zraněni čtyři lidé. Zdravotnické týmy je odvážejí do nemocnice," dodal. Gladkov neuvedl žádné další podrobnosti o incidentu.



Tři svědci agentuře Reuters řekli, že v neděli byly ve městě slyšet hlasité výbuchy.







- Blíží se čas pro vyjednání míru na Ukrajině, aby se snížilo riziko další ničivé světové války, ale sny o rozbití Ruska by mohly rozpoutat jaderný chaos, tvrdí veterán americké diplomacie Henry Kissinger.





Loď přivezla plyn z Nigérie, který by mohl zásobovat 50 000 domácností po dobu jednoho roku, a terminál má zahájit dodávky 22. prosince.

Prohlášení přišlo den poté, co ruský prezident Vladimir Putin uspořádal schůzku s nejvyššími představiteli země, včetně Šojgua, na které se snažil získat návrhy, jak by podle nich měla ruská agrese na Ukrajině pokračovat.







- Rusko tvrdí, že jeho páteční masové údery proti Ukrajině byly součástí prevence dodávek zahraničních zbraní na Ukrajinu. V pátek byly "systémy vojenského velení, vojensko-průmyslový komplex a jejich podpůrná energetická zařízení Ukrajiny zasaženy hromadným úderem vysoce přesnými zbraněmi", uvedlo ruské ministerstvo obrany ve svém každodenním brífinku. Útoky vyvolaly obvinění spojenců Ukrajiny z válečných zločinů.

Kissinger, architekt politiky détente vůči Sovětskému svazu, který byl ministrem zahraničí za republikánských prezidentů Richarda Nixona a Geralda Forda, se od roku 2000, kdy se stal prezidentem, několikrát setkal s Vladimirem Putinem.Podle Kremlu musí Kyjev uznat anexi jižních a východních regionů Moskvou. Ukrajina trvá na tom, že každý ruský voják musí opustit její území včetně Krymu, který Rusko anektovalo v roce 2014."Blíží se čas navázat na strategické změny, kterých již bylo dosaženo, a začlenit je do nové struktury směřující k dosažení míru prostřednictvím jednání," napsal Kissinger v časopise The Spectator."Mírový proces by měl propojit Ukrajinu s NATO, ať už bude jakkoli vyjádřen. Alternativa neutrality již nemá smysl," napsal Kissinger v časopise Spectator v článku nazvaném "Jak se vyhnout další světové válce".Kissinger, kterému je nyní 99 let, navrhl, že pokud by se ukázalo, že návrat ke statu quo zavedenému v roce 2014 není možný, mohly by být jednou z možností referenda pod mezinárodním dohledem na území, které si nárokuje Rusko.Varoval, že touhy učinit Rusko "impotentním", nebo dokonce usilovat o jeho rozpuštění, by mohly rozpoutat chaos. Ukrajina ani žádný západní stát žádnou z těchto cest neprosazují."Rozpuštění Ruska nebo zničení jeho schopnosti strategické politiky by mohlo jeho území zahrnující 11 časových pásem proměnit ve sporné vakuum," uvedl Kissinger."Jeho soupeřící národy by se mohly rozhodnout řešit své spory násilím. Jiné země by se mohly snažit rozšířit své nároky silou. Všechna tato nebezpečí by byla umocněna přítomností tisíců jaderných zbraní, které z Ruska činí jednu ze dvou největších jaderných mocností na světě."Ukrajinský prezident hovořil v souvislosti s poslední vlnou raket, které byly namířeny na kritickou energetickou infrastrukturu jeho země poté, co Rusko v pátek odpálilo 98 raket na 20 měst a obcí.Úřady však v sobotu uvedly, že opravy byly rychlé, dodávky vody byly obnoveny v celém Kyjevě a dvě třetiny hlavního města jsou nyní připojeny k elektrické síti, zatímco druhé největší město v zemi, Charkov, bylo po úplném výpadku proudu znovu připojeno k síti.Oprava infrastruktury byla provedena v době, kdy ukrajinský vojenský velitel varoval, že se Rusko může po invazi ze severu z Běloruska znovu pokusit obsadit Kyjev, a to potenciálně kolem únorového výročí, kdy Putin poprvé nařídil svým jednotkám invazi.Zařízení v severomořském přístavu Wilhelmshaven slavnostně otevřel kancléř Olaf Scholz v sobotu na palubě specializovaného plavidla známého jako FSRU, které nese název Hoegh Esperanza.Německo plánuje v příštích měsících otevřít další čtyři státem financované terminály LNG a také soukromý terminál v přístavu Lubmin. Tyto terminály by dohromady mohly od příštího roku dodávat 30 miliard metrů krychlových plynu ročně, což představuje třetinu celkové potřeby plynu v Německu - pokud se Berlínu podaří najít dostatek LNG pro jejich obsluhu.Terminály LNG umožňují dovážet po moři zemní plyn, který byl zchlazením přeměněn na kapalinu, aby se snadněji přepravoval.Vladimir Rogov uvedl, že kopule bude chránit před úlomky střel a improvizovanými výbušnými zařízeními nesenými bezpilotními letouny, informovala agentura Associated Press.Ruskem okupovaná elektrárna na jihovýchodě Ukrajiny - největší evropská jaderná elektrárna - je opakovaně ostřelována a jejích šest reaktorů je již několik měsíců odstaveno.Mezinárodní agentura pro atomovou energii nedávno oznámila, že plánuje umístit v ukrajinských jaderných elektrárnách odborníky na jadernou bezpečnost a zabezpečení, aby zabránila případné jaderné havárii.Rozlehlý prostor před staletou katedrálou svaté Sofie tradičně o Vánocích ukotvuje mohutný evergreen, uvedla agentura Reuters. Letos se však úředníci rozhodli pro dvanáctimetrový umělý stromek ověšený úspornými světly poháněnými generátorem.Pravoslavní křesťané tvoří většinu ze 43 milionů obyvatel Ukrajiny.Kličko uvedl, že strom byl financován dárci a podniky a že se žádné veřejné oslavy konat nebudou.Obyvatelka Kyjeva Iryna Soljčuková, která se na stromek přišla podívat se svou dcerou jen několik hodin poté, co v celé zemi zazněla další série leteckých poplachů, řekla:"Pochybuji, že to bude opravdový svátek. Ale jsme všichni spolu, musíme si navzájem pomáhat."Po posledním ruském bombardování, které bylo zaměřeno na vodovodní a energetickou infrastrukturu, bylo v Kyjevě plně obnoveno vytápění, uvedl v neděli starosta hlavního města.Vitalij Kličko to uvedl v aplikaci pro zasílání zpráv Telegram:Po posledním ostřelování město obnovuje všechny služby. Zejména byl plně obnoven systém zásobování hlavního města teplem. Všechny zdroje zásobování teplem fungují normálně.Ukrajinští představitelé uvedli, že Rusko v pátek vypálilo více než 70 raket.Teploty v Kyjevě a na mnoha místech Ukrajiny se v neděli ráno pohybovaly pod bodem mrazu a podle předpovědí měly do večera v hlavním městě klesnout až na -6 °C.Kyjev je největším městem na Ukrajině, počet obyvatel se odhaduje na 3 miliony a další 2 miliony žijí v Kyjevské oblasti.V sobotu pozdě večer byla třetina města bez proudu.Sergej Kovalenko, šéf společnosti Yasno, která dodává elektřinu pro Kyjev, v sobotu pozdě večer uvedl, že přístup k proudu se s každou hodinou zvyšuje.uvedlo v neděli ministerstvo obrany.Šéf ruské armády obletěl oblasti rozmístění vojsk a zkontroloval předsunuté pozice ruských jednotek v zóně zvláštní vojenské operace.Ministerstvo podle agentury Reuters rovněž uvedlo, že Šojgu hovořil s vojáky "na frontové linii" a na "velitelském stanovišti". Nebylo však bezprostředně jasné, kdy se návštěva uskutečnila a zda Šojgu navštívil samotnou Ukrajinu.Krátké video zveřejněné spolu s prohlášením ukázalo Šojgua ve vojenském vrtulníku a několik leteckých záběrů prázdných ploch země., uvedl gubernátor oblasti. Při útoku na Kryvyj Rih zahynuli celkem čtyři lidé, uvedl Valentyn Rezničenko. Třináct dalších osob, včetně čtyř dětí, bylo zraněno.. Moldavsko obvinilo kanály z vysílání "nesprávných informací" o zemi a ruské vojenské operaci na Ukrajině.uvedl v sobotu vysoký úředník. Moldavský vicepremiér Andrei Spînu uvedl, že státní plynárenská společnost Moldovagaz tento měsíc nakoupí 100 milionů metrů krychlových plynu od domácího dodavatele Energocom.ale téměř jistě zahrnuje také bezpilotní letouny dodané Íránem. Ve své poslední zpravodajské aktualizaci rovněž uvedlo, že Rusko se pravděpodobně obává "zranitelnosti" Krymu.Generálmajor Andrij Kovalčuk pro Sky News uvedl, že nejprudší boje nás možná teprve čekají, a podle všeho se zaměřil zejména na možnost invaze ruských vojsk přes Bělorusko na severní hranici Ukrajiny s cílem zasáhnout hlavní město."Válka musí skončit pouze jeho porážkou," napsal na Twitteru Mychajlo Podoljak s tím, že Ukrajina bude jednat s "požadovaným poměrem dělostřelectva, obrněných vozidel, dronů a raket dlouhého doletu".Zdroj v angličtině ZDE