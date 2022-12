Ukrajinští spojenci zkoumají, jak poskytnout "rozhodující výhodu" proti Putinově armádě, říkají západní představitelé

16. 12. 2022

Ukrajinští spojenci na Západě zkoumají, jak jí dát "rozhodující výhodu" proti armádě Vladimira Putina, aby zastavili jeho válku, která si připisuje stále více obětí, upozorňuje Nicholas Cecil.

Jeden západní představitel naznačoval, že by to mohlo nakonec znamenat zásobování Ukrajiny modernějšími stíhacími letouny.

"Limit je něco jiného než útoky na ruské území, kromě toho, které je přímo zapojeno do bojů na Ukrajině," řekl představitel.

Nová politika by se také mohla rozvinout v poskytování vybavení k "předcházení" novým ruským vojenským strategiím spíše než jen k reakci na útoky, například na klíčovou infrastrukturu, jako jsou elektrárny.

Západní hlavní města sledují průběh konfliktu, který vstoupil do desátého měsíce, a snaží se přijít na to, "co by bylo zapotřebí k tomu, aby Ukrajina získala rozhodující náskok, aniž by přešla do ofenzívy proti Rusku," vysvětlili představitelé.

"To je ošemetná otázka, ale lidé se jí začínají zabývat, protože alternativa, která v zásadě spočívá v tom, nechat věci běžet tak, jak jsou, také není atraktivní," dodali.

"To je práce, která probíhá v USA a s klíčovými spojenci NATO."

"Ještě nedospěla k závěru, ale je to něco, co zkoumáme velmi pečlivě."

Jeden představitel pod tlakem na to, zda by mohly být dodány moderní bojové letouny, které by nahradily více stárnoucích letounů MiG 29, dodal: "Vše je pod kontrolou a je to součástí tohoto probíhajícího rozhovoru s Ukrajinci."

"Chvíli jsem neslyšel zmínku o stíhačkách, ale pokud bude trajektorie pokračovat tak, jak je, myslím, že na to dojde řeč."

"Ale nepředjímal bych, jaká rozhodnutí mohou být učiněna."

"Hodně to závisí na povaze ruských útoků a na tom, kam chtějí Ukrajinci nejvíce vložit své úsilí."

Představitelé však zdůraznili, že poskytovaná podpora bude omezena, aby nedošlo k vyvolání širšího konfliktu s Putinovým režimem.

"Limit se může rozšířit, je velmi reaktivní, zatím byl reaktivní, Rusové něco zasáhli, pomáháme Ukrajincům tomu čelit a čelit dalším útokům," prohlásili.

"Ať se podíváme na vybavení, které by Ukrajincům umožnilo předcházet něčemu z toho, co by Rusové mohli udělat, nebo ne – všechny tyto věci jsou k úvaze, ale nebylo dosaženo žádného rozhodnutí."

Putin zahájil svou válku 24. února a uvádí se, že si vyžádala 40 000 mrtvých civilistů, přičemž odhadem bylo zabito nebo zraněno 100 000 ruských vojáků, při podobné úrovni ukrajinských obětí.

