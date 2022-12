Putin přiznal prudký pokles porodnosti. Opatření, která prosazuje, nebudou fungovat

19. 12. 2022

čas čtení 2 minuty

Jak to dělá opakovaně už od roku 2012, Vladimir Putin znovu vyzval k tomu, aby se více peněz dávalo ruským ženám, které mají více dětí. Nicméně odborníci tvrdí, že tento přístup nebude fungovat, protože počet dětí, které lidé mají, neodráží jen jejich příjmy, ale také důvěru v budoucnost země, upozorňuje Jevgenij Černyšov. Jak to dělá opakovaně už od roku 2012, Vladimir Putin znovu vyzval k tomu, aby se více peněz dávalo ruským ženám, které mají více dětí. Nicméně odborníci tvrdí, že tento přístup nebude fungovat, protože počet dětí, které lidé mají, neodráží jen jejich příjmy, ale také důvěru v budoucnost země,

Nyní je tato důvěra nízká. A spolu s konzumními hodnotami, které vedou mladé lidi k tomu, aby se věnovali kariéře a koupili si byty, než budou mít děti, udržuje nízkou porodnost. To se bude dít bez ohledu na to, kolik peněz Kreml ženám nabízí, aby měly více dětí.

Mezi ruskou odbornou komunitou existuje široká shoda, podle níž očekávání, že platby zvýší porodnost, je šílené - a jediným způsobem, jak ji zvýšit, je řešit obecné sociální podmínky a společenské hodnoty a očekávání.

Nina Ostanina, předsedkyně výboru Dumy pro rodinu, ženy a děti, říká, že je znepokojena plánem vlády zaměřit pomoc rodinám na podporu porodnosti pouze na nejchudší Rusy. To je dvojitá chyba, protože ignoruje ostatní a zároveň ignoruje potřebu změnit postoje a očekávání.

Jurij Obolonskij, ředitel Národního rodičovského výboru, souhlasí. Říká, že hlavní příčinou demografických problémů země je to, že "neexistuje žádná víra v budoucnost". Průzkumy, které provedl, ukazují, že aby lidé mohli mít děti, musejí mít důvěru v zítřek; a tu právě teď nemají.

Rinat Abdulchakov, šéf sociálního hnutí Otcové země, říká, že podle průzkumů, které provedla jeho skupina, v důsledku tohoto nedostatku víry mají mladí lidé pocit, že se ve svých 20 letech musí věnovat kariéře a nákupu bytu, místo aby měli děti v hlavním reprodukčním věku.

Šíření konzumních hodnot, šíření, u nějž stát a jeho média dělají vše pro to, aby je podpořily, podkopává závazky Rusů k rodinným hodnotám, včetně důležitosti mít a vychovávat děti. Dělá to lidi spíše sobecké, než aby se zavázali k něčemu většímu, než jsou oni sami.

To vše nedává sebemenší důvod k optimismu. Nikdo se vážně nezajímá, co se děje, a země rychle vymírá. K vyřešení problému jsou sice potřeba také peníze, ale samotné peníze ho nevyřeší. To udělá pouze změna směru a pocit, že se věci zlepšují.

Zdroj v ruštině: ZDE

0