Další propad Británie. Potvrzeno, že britský bulvární tisk a televize jsou tvrdě rasistické a misogynní a je jim to jedno

21. 12. 2022

Clarkson publikoval v bulvárním deníku The Sun tento neuvěřitelný "komentář":



"V noci nemohu spát, protože ležím, skřípu zuby a sním o dni, kdy ji donutí promenádovat se nahou ulicemi všech měst v Británii, zatímco davy budou skandovat "Hanba!" a házet po ní hovna."



Řekl také, že Markleovou nenávidí, "ne tak jako Nicolu Sturgeonovou nebo Rose Westovou", ale na "buněčné úrovni".

Mnoho lidí se pozastavuje nad tím, že deník Sun byl schopen takový hnus publikovat. Zvlášť ještě proto, že jej nyní řídí žena - šéfredaktorka.



Iracionální hnus, šířený Clarksonem, však nevadi britské komerční televizi ITV - Clarkson bude dál moderátorem jejího populárního pořadu :



Jeremy Clarkson zůstane moderátorem pořadu Kdo chce být milionářem? říká šéf ITV



V nedávném sloupku pro deník Sun Clarkson uvedl, že k Meghan cítí "nenávist" a sní o tom, že ji uvidí veřejně poníženou na ulici.



Jeremy Clarkson však i nadále zůstane moderátorem pořadu Kdo chce být milionářem? , uvedl šéf ITV, protože jeho výroky o vévodkyni ze Sussexu vyvolal rekordní počet stížností tiskového regulátora.V nedávném sloupku pro Sun Clarkson uvedl, že k Meghan cítí "nenávist" a sní o tom, že ji uvidí veřejně poníženou na ulici. Clarkson později uvedl, že odkazoval na scénu ze seriálu Hra o trůny, a požádal o stažení svého komentáře z internetu, protože ho prý lidé špatně pochopili.Nezávislá organizace pro standardy tisku (Ipso) uvedla, že Clarksonův novinový komentář se stal článkem, na nějž přišlo nejvíce stížností v její historii, do úterního večera 20 800 stížností.Kevin Lygo, výkonný ředitel ITV Studios, řekl členům Sdružení novinářů vysílacích stanic (Broadcasting Press Guild): "Nemáme žádnou kontrolu nad tím, co Clarkson říká. Zaměstnáváme ho jako zkušeného moderátora nejslavnějšího televizního kvízu Kdo chce být milionářem?"V pondělí Clarkson na tuto kontroverzi reagoval, ale neomluvil se: "Ach bože. Trošku jsem to zvoral. V komentáři, který jsem napsal o Meghan, jsem se neobratně zmínil o jedné scéně ze seriálu Hra o trůny, což u mnoha lidí vyvolalo nevoli. Jsem zděšený, že jsem způsobil tolik bolesti, a příště si dám větší pozor."Clarksonova komentáře se chopila skupina Hacked Off, která vede kampaň za regulaci tisku. Uspořádala dopis podepsaný známými osobnostmi, které se staly obětí zásahů médií a vyzvala vládu, aby realizovala doporučení nedávného Levesonova vyšetřování ohledně regulace tisku.Podrobnosti v angličtině ZDE