Fox News zaútočila na Zelenského: "Jak to, že ho nikdo z Bílého domu nevyhodil?"

22. 12. 2022

Tucker Carlson, moderátor televize Fox News, zaútočil na Zelenského, že "na Ukrajině vede válku proti křesťanství":



Tucker Carlson accuses Volodymyr Zelensky of waging a “war against Christianity”https://t.co/mhvx6VTssp — Media Matters (@mmfa) December 22, 2022

Citace z vydání pořadu Tucker Carlson Tonight na stanici Fox News z 21. prosince 2022.



TUCKER CARLSON (MODERÁTOR): "Kdybyste byl republikánský funkcionář a Zelenskij by přijel do Washingtonu, možná byste se ho na chvíli zeptal na jeho současnou a probíhající válku proti křesťanství na Ukrajině. Zvláště kdybyste byl, řekněme, Mitch McConnell nebo John Cornyn a spousta vašich vlastních voličů chodí v neděli do kostela. Možná by je tato otázka zajímala.



Ale McConnell a Cornyn se o tom nezmínili. Neřekli ani slovo. Dnes večer v televizi neuslyšíte ani slovo o tom, že Zelenskij na Ukrajině zakázal celé starobylé křesťanské vyznání, pak zabavil kostely a kněze uvrhl do vězení.



Podle Mitche McConnella - který zřejmě neopustil svůj úřad od poloviny 80. let - je protikřesťanský despotismus to, co chce především většina republikánů. Nedostává se jim dost. Prostě o to žadoní."

Tucker Carlson také obvinil Zelenského, že přišel do Bílého domu oblečený jako "majitel striptýzového klubu": Píše Daily Mail:

Tucker Carlson berates Zelensky for dressing like a STRIP CLUB OWNER in the White House https://t.co/QwPVN8Vqg4 — Daily Mail Online (@MailOnline) December 22, 2022

'Zatlačí ruskou armádu zpět k hranicím před invazí? To zní rozumně, že to pravděpodobně předpokládá většina Američanů, těch, kteří ještě dávají pozor."



Tucker Carlson nadával Zelenskému, že se do Bílého domu přišel oblečen jako majitel striptýzového klubu - a peskoval ukrajinského prezidenta za to, že prosí Bidena o další peníze, "když je texaská hranice v troskách"Tucker Carlson využil svého večerního televizního pořadu k tomu, aby vynadal ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému, že se během své návštěvy Washingtonu DC oblékl jako "manažer striptýzového klubu požadující peníze".Zelenskij se v Bílém domě objevil v neformálním oblečení - včetně maskáčové barevné mikiny, podobně barevných kalhot a bojových bot - na rozdíl od Joea Bidena, který měl na sobě oblek.Carlson řekl: "Ukrajinský prezident přijel do Bílého domu oblečený jako manažer striptýzového klubu a požadoval peníze a kupodivu ho nikdo nevyhodil.'Místo toho mu udělali, co chtěl, a američtí daňoví poplatníci prohlásili, že Joe Biden bude Zelenskému i nadále dávat vše, co bude požadovat, a to "tak dlouho, jak to bude nutné".V jednu chvíli Carlson připomněl, že něco podobného udělal zhrzený zakladatel FTX Sam Bankman-Fried, a řekl, že oblečení ukrajinských prezidentů to připomíná.'Média, Kongres i Bílý dům milují toho podivného človíčka jménem Bankman-Fried. Vzpomínáte si na to? Tohle nám to připomnělo.Carlson se dále ptal, proč se mezi oběma hlavami států neprobírala konkrétní témata, včetně toho, co se stane, 'pokud Zelenskij vyhraje' válku proti Rusku.'Biden nikdy neupřesnil, co 'to' je, a 'tak dlouho, jak to bude trvat', aby udělal, co?" zeptal se. Carlson se zamyslel.