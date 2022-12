Posedlost krajně pravicové nenávisti Meghan Markle a její souvislost se sexuální frustrací

Stejně jako v případě Wallis Simpsonové, Američanky, která je považována za dračici, jež jim ve třicátých letech dvacátého století přebrala krále Eduarda VIII., který kvůli ní musel abdikovat, protože byla rozvedená, což se tehdy netolerovalo, zatímco dopisy, svědectví a odhalení po jejich smrti jasně ukazují, že paní Simpsonová nechtěla, aby abdikoval, ani si ho nechtěla vzít, byla k tomu donucena jeho citovým a sebevražedným vydíráním a silou okolností, do nichž ji osud uvrhl, je nyní Meghan nová Američanka britským tiskem machisticky využívána jako boxovací pytel.

Pozoruhodné je i to, jak speciálně starší muži (a nutno dodat, že i ženy, jejichž vzhled není tak všeobecně žádoucí) cítí potřebu Meghan pomlouvat. Nejede jen o nechutný článek Jeremyho Clarksona v deníku The Sun a o obsedantní freudovské slídivé sledování Meghan, jímž je posedlý Piers Morgan, ale i o postoje z okruhu mých krajně pravicových nenávistných přátel v České republice. Zajímavé a objevné je, že moje skupina krajně pravicových přátel z Brazílie má opačné pocity a otevřeně vyjadřuje své sexuální touhy po Meghan. A tady jsem spatřil spojující faktor, i když vyjadřovaný přesně opačným způsobem: sexuální touhu.

Když jejich penis začne potřebovat pomoc modré pilulky, aby pracoval na plný výkon, spousta mužů se dostává do tajné fáze chronické deprese. Nejvíce trpí ti, kteří měli svou mužností a schopností okouzlovat ženy jako vektory své osobnosti. Při svém nyní již pětiletém pátrání po genezi popularity krajně pravicového populismu jsem prozkoumal mnoho cest a různými metodami jsem se snažil dostat k jádru toho, co způsobuje, že tolik lidí s tak rozdílným zázemím je tak snadnou kořistí tohoto politického nenávistného hnutí.

Poté, co jsem byl usazen mezi bohaté i chudé exempláře této skupiny, mě napadlo přidat poněkud zvláštní a jistě politicky nekorektní test: sexuální úspěšnost ve vztahu k této vlastnosti, která je společná všem voličům krajní pravice - k lásce vůči nenávisti.

Zatímco první část mého metodického výzkumu probíhala mezi desítkami velmi bílých a velmi středostavovských příslušníků českého krajně pravicového politického a mediálního světa, druhá část se zaměřila na zcela jinou skupinu, na velmi chudé tmavé Latinoameričany. Je to proto, že antropologie hledá společné jmenovatele, které nejsou způsobeny případnou sociální podobností, ale hledá spojitost, která je univerzální, tedy vlastní určitým lidem.

Důvod, proč hledám páteř, která spojuje české fanoušky krajní pravice a černošských oběti brazilských populistů, je ten, že všechny pokusy o vysvětlení, proč se lidé jako Donald Trump nebo Viktor Orbán stali tak populárními, jsou sociologické, využívají lokální fakta a tendence k vysvětlení něčeho, co naopak musí mít univerzálnější vysvětlení, vzhledem k tomu, že je jen málo srovnatelného mezi Hindem, který volí Naréndru Módího, a Filipíncem, který si za svého vůdce zvolí podobného autokratického populistu a nenávistníka Rodriga Duterteho. Mezi Italem, který volí Meloneovou, a Brazilcem, který volí Bolsonara, existuje hlubší a zásadnější souvislost.

Stejně jako při všech výzkumech začneme sbírat věci, které mají tyto skupiny společné. A jednou z věcí, která vynikla, byl nadměrný zájem o Meghan Markleovou. Sleduji zprávy, které dostávám od svých krajně pravicových přátel, a odděluji témata, na kterých trvají. Jejich mantinely a zápalné body se tak odhalují jasněji. Na prvním místě jsou otázky týkající se transsexuálů, pak následuje silná nenávist ke Meghan Markle. Jak by nám Freud snadno připomněl, sex je kořenem téměř všeho. A zde je středobodem.

Závěry z mého výzkumu nejsou zdaleka připraveny k publikování a do článku se nevejdou, ale jsou zde některé body, které tvoří stupně schodů, jež vedou k tomu, že někdo propadne siréně nenávistného populismu. A kupodivu se zdá, že v tom hraje roli i úspěch v sexuálním životě.

První náznak, že by to mohlo mít nějakou souvislost se specifickým zaměřením na Meghanovou a sex, mě napadl, když jsem si všiml, že z kamaráda, který býval empatickým levičákem, se stal fanatik poté, co měl autonehodu, po níž zůstal impotentní. Naše skupina přátel rychle pochopila, že ten člověk je frustrovaný svým osudem a přirozeně už nevidí věci růžově, takže všechno napadá a kritizuje. Samozřejmé a běžné. Také vysvětlení, proč když stárneme a/nebo chudneme, máme tendenci být vůči ostatním kyselí a jedovatí.

Použil jsem 6 různých dotazníků, které se tvářily, že jsou zaměřeny na jiná témata, ale skrytě jsem do nich vkládal otázky týkající se sexuálního úspěchu dotyčného. Týkaly se toho, jak často, jak uspokojivě a jak dlouho probíhají jejich sexuální kontakty. Na stejné otázky mi odpovídali velmi rozdílní lidé z České republiky, Brazílie, USA, Británie, Francie, Německa, Indie, Filipín a Nigérie.

Všimněte si, že jsem přidal tuto africkou zemi, protože jsem chtěl zjistit, zda bude nějaký rozdíl v počtu nenávistníků vůči Meghan, protože v jejich případě by se faktor podezření z rasismu nepočítal. Překvapivě - což ale dokládá, že rasismus není spouštěčem nenávisti Britů vůči Meghan, pouze jednou z používaných zbraní - byl počet nigerijských krajně pravicových voličů, kteří vůči Meghan pociťují hluboce negativní emoce, stejný jako v ostatních nelatinských zemích. A výrazný rozdíl byl i mezi odpověďmi sexualizovaných příslušníků indických nízkých vrstev a prudérních příslušníků indické střední třídy.





Hluboké závěry by si vyžádaly celou knihu, ale zjednodušeně: hluboké negativní emoce vůči Meghan projevují pouze lidé, jejichž sexuální život není dobře naplněn. Ne všichni lidé, kteří spadají do této kategorie, Meghan nenávidí, ale všichni ti, kteří ji nenávidí, spadají do této škatulky. Souvislost mezi sexuálním neuspokojením a nenávistí je zřejmá.





Čím to je, že latinští respondenti byli vůči Meghan mnohem méně nenávistní a tolik z nich k ní ve skutečnosti vyjadřovalo sexuální přitažlivost? Možná proto, že v tropických zemích jsou lidé více sexualizovaní, mají více příležitostí k sexu a dostává se jim od partnerů větší pochvaly?





Clarkson ve svém názorovém článku tvrdí, že všichni muži z jeho generace cítí nenávist vůči Meghan stejně. Určitě se mýlí, ale má pravdu v tom, že spousta mužů jeho věku uvažuje stejně jako on. To, co mají společné, je slábnoucí hladina testosteronu a obtížnější schopnost dosáhnout a udržet erekci a být atraktivní pro opačné pohlaví. Tato neuspokojivost živí přirozenou soutěživost, kterou mezi sebou muži mají, pokud jde o páření. Takže když vidí, že princ Harry, který pro to, že je z královské rodiny, tu reprezentuje a do jisté míry mu patří, dostává lásku tak krásné ženy, kterou by rád měl pro sebe, Clarkson a jemu podobní se chovají jako teenageři, kteří přišli o dívku kvůli spolužákovi.





Piers Morgan, bývalý šéfredaktor jednoho z Murdochových brakových deníků, který se pak proslavil jako účastník reality show Donalda Trumpa The Apprentice a navíc krátce působil na CNN, opustil pozici spolumoderátora ranního vysílání britské ITV poté, co ho jeden z kolegů upozornil na skutečnost, že na Meghan Markleovou tolik útočí proto, že se s ní pokoušel chodit už před Harrym a ona se mu po pár skleničkách v baru prostě neozvala. Jako zjevný důkaz toho, jak moc je to pravda, se Piers zvedl ze svého místa během vysílání a odešel ze studia, protože se nedokázal vyrovnat s tím, že je přede všemi vystaven nahý. V současnosti, kdy Piers pracuje jako moderátor pořadu na neúspěšném kabelovém televizním kanálu, pokračuje v záštiplných útocích na ženu, o kterou v minulosti stál, ale která si místo něj vybrala mnohem mladšího, hezčího a mužnějšího muže.





Clarkson, stejně jako mnoho dalších mužů, kteří si buď kvůli svému přibývajícímu věku, nebo kvůli svému nepříliš uspokojivému sexuálnímu životu prostě ventilují svou frustraci na totemu, který média vybrala jako hodný nenávisti. Sexy ženy vždy vyvolávaly touhu i nenávist. Hony na čarodějnice z minulosti ukazují, jak jsou nezávislé ženy očerňovány muži, jejichž mužnost je větší navenek než ve skutečnosti.





Problém kolem Meghan Markle nemá nic společného s pomluvami. Meghan je obětí korporace zvané královská rodina. Je obětí zkorumpovaného tisku. Je obětí sexuálně frustrovaných mužů. Je to složitá žena s výjimečným talentem, chvályhodným charitativním programem a právem žít svůj život bez těchto supů, jako jsou Clarkson a Piers.





Nenávist k Meghan je pro sexuálně frustrované lidi.