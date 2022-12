Další korupce v Británii: Vládnoucí konzervativci nutili parlament, aby dával státní vyznamenání dárcům peněz Konzervativní straně

22. 12. 2022

čas čtení 3 minuty

Když se parlamentní činitelé tomu nepodrobili, konzervativci je vyhodili z funkce



Parlamentní výbory pro udělování státních vyznamenání pod tlakem úřadu premiéra, aby odměňovaly dárce toryů



Bývalí členové parlamentního výboru pro státní vyznamenání svědčili o nátlaku z Downing Stgreet, aby odměňovali dárce peněz Konzervativní straně, zjistila investigace Channel 4 News.



Současní i bývalí členové vládních výborů pro státní vyznamenání uvedli, že čelili tlaku Downing Street, aby odměňovali dárce z řad toryů, a že pokud požadavkům nevyhověli, byli informováni, že jejich služby již nejsou zapotřebí, odhalilo vyšetřování Channel 4 News.



Sir Vernon Ellis, předseda výboru pro vyznamenání v oblasti umění a médií v letech 2012-2015, v rozhovoru o jednom z konzervativci navrhovaných kandidátů řekl: "Měl jsem pocit, že kdyby mu byla pocta udělena, uvedlo by to vyznamenání do trochu nevalné pověsti"

Dodal, že tato osoba "byla také sponzorem toryů".



Ellis také popsal výměnu názorů s tehdejším ministrem Jeremym Heywoodem, poté, co údajně odolal nátlaku, aby vyznamenal kandidáta podporovaného No. 10.



"Řekl mi: 'Víš, pokud budeš pokračovat ve svém postoji, mohou se stát věci, které se ti nebudou líbit, může to mít nějaké následky."



A já jsem se zeptal: "Opravdu, jaké důsledky?" Neřekl to, jen řekl: "Někdy prostě musíš být pragmatický."" Bývalí členové parlamentního výboru pro státní vyznamenání svědčili o nátlaku z Downing Stgreet, aby odměňovali dárce peněz Konzervativní straně, zjistila investigace Channel 4 News.Současní i bývalí členové vládních výborů pro státní vyznamenání uvedli, že čelili tlaku Downing Street, aby odměňovali dárce z řad toryů, a že pokud požadavkům nevyhověli, byli informováni, že jejich služby již nejsou zapotřebí, odhalilo vyšetřování Channel 4 News.Dodal, že tato osoba "byla také sponzorem toryů".Ellis také popsal výměnu názorů s tehdejším ministrem Jeremym Heywoodem, poté, co údajně odolal nátlaku, aby vyznamenal kandidáta podporovaného No. 10."Řekl mi: 'Víš, pokud budeš pokračovat ve svém postoji, mohou se stát věci, které se ti nebudou líbit, může to mít nějaké následky."A já jsem se zeptal: "Opravdu, jaké důsledky?" Neřekl to, jen řekl: "Někdy prostě musíš být pragmatický.""



Když Ellisovi skončilo tříleté funkční období předsedy, bylo mu řečeno, že mu druhé funkční období nebude nabídnuto.



Seznam vyznamenaných v Novém roce bude zveřejněn příští týden. Louise Caseyová, předsedkyně výboru pro komunitní a dobrovolnické služby, který uděluje většinu vyznamenání, sdělila začátkem tohoto měsíce úřadu vlády v e-mailu, který mají k dispozici Channel 4 News, že má obavy z "politizace" systému.



"Není žádným tajemstvím, že se potýkám s politizací vyznamenání, a to zejména v souvislosti s posledními držiteli úřadu premiéra," napsala.



"Vím, že sladit náročnou práci vÚřadu premiéra s mnoha dalšími tlaky je těžké, ale musím se vyjádřit, když si myslím, že něco není v pořádku."



Waheed Saleem, který byl v roce 2019 jmenován do výboru pro vyznamenání za komunitní a dobrovolnické služby, v Channel 4 News uvedl, že byl vystaven "jemnému nátlaku", aby schválil nominace navržené Downing Street, které si to podle něj jako nezávislého člena nezasloužily.



Saleem, bývalý policejní a kriminální komisař, řekl:



"A tyto nominace, když byly [výborem] odmítnuty, byly neustále vraceny výboru, dokud výbor neschválil 'správnou' odpověď."



"A tak se objevovaly takové jemné narážky na tyto nominace, [že] tyto osoby, kvůli jejich vazbám na úřad konzervativního premiéra by [měly] být navrženy na vysoké vyznamenání.



"My jsme to odmítali. Ale bylo velmi zajímavé, jak se ta jména neustále předkládala, dokud nepřišla ta správná odpověď.



"A to je ta politizace a politický vliv, ke kterému ve výboru došlo. A to je špatně."





Saleem uvedl, že o několik měsíců později mu bylo sděleno, že jeho mandát ve výboru nebude prodloužen.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0