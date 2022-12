Ruská agrese na Ukrajině: Ruské údery na infrastrukturu jsou kvůli nedostatku raket stále vzácnější, sděluje Velká Británie

24. 12. 2022

- Bachmut. Ruským bombardováním poškozený kostel:

Bakhmut. A church damaged by the Russian army. But life will always conquer death.

📷 Daphne Wesdorp pic.twitter.com/Wm8072ziar — UkraineWorld (@ukraine_world) December 23, 2022 - Ruské útoky na Cherson si vyžádaly pět mrtvých a 20 zraněných



Při pátečních ruských útocích na Cherson zahynulo pět lidí a dalších 20 bylo zraněno, včetně šestileté dívky.



Podle gubernátora Chersonské oblasti Jaroslava Januševiče je ve vážném stavu.



"Dívka byla převezena do nemocnice s mnohačetnými střepinovými zraněními," uvedl prostřednictvím Telegramu.



Dodal, že Chersonská oblast byla 74krát ostřelována dělostřelectvem.



#Russian invaders continue to shell #Kherson. pic.twitter.com/zfSG3S6ar5 — NEXTA (@nexta_tv) December 24, 2022 - Rusko pravděpodobně omezuje své raketové údery na ukrajinskou infrastrukturu kvůli omezeným zásobám řízených střel, uvádí britské ministerstvo obrany.

Ve své nejnovější zpravodajské zprávě ministerstvo uvedlo, že Rusko od října navýšilo své síly na Ukrajině o desítky tisíc záložníků, čímž zmírnilo nedostatek personálu, ale že "nedostatek munice s vysokou pravděpodobností zůstává klíčovým faktorem omezujícím ruské útočné operace".



Sdělilo, že jen udržení obranných operací podél dlouhé ruské frontové linie vyžaduje značné denní výdaje na střely a rakety.



Rusko pravděpodobně omezilo své údery raketami dlouhého doletu proti ukrajinské infrastruktuře na přibližně jedenkrát týdně kvůli omezené dostupnosti řízených střel.



Stejně tak je nepravděpodobné, že by Rusko zvýšilo své zásoby dělostřelecké munice natolik, aby umožnilo rozsáhlé útočné operace.



- Ukrajina oznámila, že podle nejnovějších údajů o počtu obětí zabila dalších 480 ruských vojáků.



Denní publikace generálního štábu ozbrojených sil Ukrajiny uvádí, že od zahájení invaze v únoru bylo zabito 101 430 příslušníků ruských ozbrojených sil.



K celkovým číslům na bojišti přidala také další tank, osm bezpilotních letounů, osm obrněných vozidel a čtyři dělostřelecké systémy.





- Ukrajinský představitel vyzval ke zničení íránských továren na drony a rakety, protože je ve válce využívá Rusko



Mychajlo Podoljak, poradce prezidenta Volodymyra Zelenského, uvedl, že Írán "nestoudně ponižuje institut mezinárodních sankcí".



Podoljak uvedl, že Írán plánuje zvýšit dodávky raket a dronů pro Rusko.



Na Twitteru uvedl, že závody by měly být zlikvidovány a dodavatelé zatčeni.

- Nizozemsko přislíbilo pomoc Ukrajině ve výši 2,5 miliardy eur do roku 2023, přičemž většina peněz je určena na vojenskou pomoc.



"Téměř dvě miliardy jsou určeny na vojenskou podporu," uvedl nizozemský premiér Mark Rutte na páteční tiskové konferenci v Haagu.



Agentura France-Presse podle něj uvedla, že tyto prostředky půjdou na humanitární pomoc, obnovu infrastruktury a také na zajištění odpovědnosti.



Přesné využití příspěvku závisí na potřebách Ukrajinců, a tedy na průběhu války.



Minulý týden nizozemská ministryně obrany Kajsa Ollongrenová uvedla, že Nizozemsko poskytlo Ukrajině vojenskou podporu ve výši téměř 1 miliardy eur od února loňského roku, kdy Rusko napadlo zemi.



- Volodymyr Zelenskij varoval Ukrajince, že Rusko může během Vánoc podniknout další údery, a vyzval je, aby "dávali pozor na letecké poplachy, pomáhali si a dávali na sebe pozor".



Ukrajinský prezident to uvedl ve svém nočním videoposelství v pátek:



"S blížícími se svátky by ruští teroristé mohli opět zintenzivnit své aktivity. Neberou ohled na křesťanské hodnoty ani na žádné jiné hodnoty."



Agentura Reuters rovněž uvedla, že Zelenskyj, přecházející do ruštiny, varoval, že "občané Ruska musí jasně pochopit, že teror nikdy nezůstane bez odezvy".



Uvedl, že se sešel se svými vrchními veliteli, aby zhodnotil vojenskou situaci, a že se jeho vláda "připravuje na různé scénáře akcí teroristického státu - a my budeme reagovat".



- USA po zmínce o "válce" vyzývají Putina, aby "uznal realitu



Spojené státy vyzvaly Vladimira Putina, aby uznal realitu a stáhl vojska z Ukrajiny poté, co ruský prezident konečně označil konflikt za "válku".



Agentura France-Presse uvedla, že od února, kdy Putin nařídil invazi, Rusko oficiálně hovoří o "speciální vojenské operaci" a zavedlo zákon, který kriminalizuje to, co úřady nazývají zavádějící terminologií.



Na čtvrteční tiskové konferenci však Putin použil slovo "válka", když řekl, že doufá v její co nejrychlejší ukončení.



Od 24. února Spojené státy a zbytek světa věděly, že Putinova "zvláštní vojenská operace" je nevyprovokovanou a neoprávněnou válkou proti Ukrajině. Konečně, po 300 dnech, Putin nazval válku tím, čím je.



Jako další krok k uznání reality ho vyzýváme, aby tuto válku ukončil stažením svých sil z Ukrajiny.



Ministerstvo zahraničí uvedlo, že ať už je Putinova terminologie jakákoli, "ruská agrese proti svému suverénnímu sousedovi vedla ke vraždění, ničení a vysídlování lidí".



Obyvatelé Ukrajiny nepochybně nenacházejí příliš útěchy v tom, že Putin konstatuje zjevné skutečnosti, stejně jako desítky tisíc ruských rodin, jejichž příbuzní byli zabiti v boji v Putinově válce.



- Ruský soud počátkem tohoto měsíce odsoudil opozičního politika Ilju Jašina na základě nového zákona k osmi a půl roku vězení za "nepravdivé informace" o válce.



Jašin hovořil o "masakru" ve městě Buča nedaleko ukrajinského hlavního města Kyjeva, kde byla po ústupu ruských sil objevena prostřílená těla Ukrajinců v civilním oblečení s rukama svázanýma za zády.



Opoziční zákonodárce kritizující invazi Nikita Juferev v pátek prohlásil, že usiluje o právní kroky proti Putinovi za šíření "falešných zpráv" kvůli jeho zmínce o "válce".



- Vladimir Putin nařídil šéfům ruského obranného průmyslu, aby zajistili, že jeho armáda dostane "v co nejkratší době" všechny zbraně, vybavení a vojenskou techniku, kterou potřebuje pro boj na Ukrajině. Ruský prezident rovněž vyzval k předložení jejich návrhů na "řešení problémů, které jsou nevyhnutelné", a jak "zajistit, aby jich bylo méně".



- Ruské síly demolují divadlo v okupovaném Mariupolu na jihu Ukrajiny, které bylo místem smrtícího leteckého útoku, při němž pravděpodobně zahynuly stovky civilistů, jak uvedl poradce exilového ukrajinského starosty města. Ukrajinský ministr kultury Oleksandr Tkačenko uvedl, že jde o "pokus navždy skrýt důkazy o úmyslném zabíjení Ukrajinců Rusy". Video zveřejněné v pátek na ukrajinských a ruských internetových stránkách ukazuje, jak těžká technika rozebírá velkou část budovy. Vyšetřování Amnesty International dospělo k závěru, že ruský útok byl válečným zločinem.



- Írán se snaží rozšířit dodávky moderních zbraní do Ruska, uvedl podle místních médií šéf izraelské špionážní agentury Mossad. Varování Davida Barnea přišlo poté, co USA tento měsíc vyjádřily znepokojení nad "plnohodnotným obranným partnerstvím" mezi Teheránem a Moskvou.



- Ruské síly ve čtvrtek 61krát ostřelovaly nedávno osvobozenou Chersonskou oblast, přičemž zabily jednu osobu a dvě zranily, uvedl náčelník vojenské správy východoukrajinského regionu Jaroslav Januševič. Podle něj asi polovina úderů zasáhla město Cherson a zasáhla obytné bloky, vzdělávací instituce a soukromé domy, přičemž zasažena byla i mateřská škola. Při ostřelování města byli v pátek ráno podle regionální prokuratury zabiti dva civilisté.



- Podle místního promoskevského představitele byli dva lidé zraněni poté, co v Ruskem okupovaném městě Melitopol na jihovýchodě Ukrajiny vybuchla bomba v automobilu. Vladimir Rogov, Ruskem jmenovaný úředník v ukrajinské Záporožské oblasti, popsal pro ruská státní média incident jako "teroristický útok", který provedli "bojovníci kyjevského režimu". Ivan Fjodorov, exilový starosta Melitopolu, napsal na Telegramu, že podle svědků bylo "odpáleno auto".



- Německý vicekancléř Robert Habeck označil objevení německého zpravodajského důstojníka podezřelého z práce pro Rusko za "znepokojující" v obavách, že tento důstojník měl přístup k citlivým informacím západních spojenců. Muž, zaměstnanec zahraniční zpravodajské služby BND identifikovaný jako Carsten L, byl zatčen pro podezření z velezrady za údajné předávání státních tajemství Rusku, uvedla německá prokuratura.



- Ruský velvyslanec v USA Anatolij Antonov v komentáři, o němž informovala ruská státní tisková agentura Tass, varoval, že riziko střetu mezi USA a Ruskem je "vysoké", a přirovnal vztahy mezi USA a Ruskem k "době ledové".



- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensyj zveřejnil video, v němž uvedl, že se po své přelomové návštěvě Washingtonu tento týden vrátil do práce v Kyjevě. "Jsem ve své kanceláři - pracujeme na vítězství," uvedl ve videu, které v pátek zveřejnil na svém kanálu Telegram.



- Zelenského návštěva v Bílém domě potvrdila, že Ukrajina a USA jsou poprvé v historii "strategickými partnery", uvedl nejvyšší poradce ukrajinského vůdce. Andrij Jermak, vedoucí kanceláře ukrajinského prezidenta, řekl deníku Guardian, že cesta upevnila Zelenského pouto s americkým prezidentem Joem Bidenem a vysokými představiteli amerických republikánů.



- Nejvyšší Ruskem dosazený úředník v ukrajinské Záporožské oblasti uvedl, že ostřelování Ruskem kontrolované Záporožské jaderné elektrárny "téměř ustalo". V pátečním projevu v ruské státní televizi gubernátor Jevgenij Balickij prohlásil, že ruská vojska jadernou elektrárnu - největší v Evropě - neopustí a nikdy se nevrátí pod ukrajinskou kontrolu.



- Ukrajina odhaduje, že kvůli ruské invazi klesla její úroda obilí meziročně asi o 40 %, řekl agentuře France-Presse zástupce ukrajinského průmyslu. "Do konce roku očekáváme sklizeň obilí ve výši 65-66 milionů tun", uvedl v pátek šéf ukrajinské obilnářské asociace Sergej Ivaščenko poté, co v loňském roce byla sklizeň rekordních 106 milionů tun. "Hlavním důvodem je válka," která bezprostředně vedla k nedostatku pohonných hmot a bránila setí, řekl.





- Ukrajina plánuje otevřít nová velvyslanectví v deseti afrických zemích, oznámil Volodymyr Zelenskij s cílem zvýšit přítomnost Kyjeva v Africe a posílit obchodní vazby. Plánuje se také vytvoření "ukrajinsko-afrického obchodního domu" s kancelářemi v hlavních městech "nejperspektivnějších zemí" na africkém kontinentu, dodal.







