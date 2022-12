Plán: Stanjura 2023

29. 12. 2022 / Petr Haraším

Dle podložených zvěstí z prostonárodních bankovních kruhů bude v únoru roku 2023 inflace v Zemích Koruny věčné stále někde kolem krásných 20 %. Rok tvrdého vládního boje proti inflaci přinesl absolutní voňavé lejno. Ono to bude tím, že proti inflaci bojují ekonomičtí skrblíci odkojeni Klausovou neoliberální ekonomickou idiot teorií. Sbor békavých skopců a skopečků přinesl za rok tvrdé pravicové práce bezkonkurenční pokles reálných mezd, nejrozsáhlejší inflaci a nejvíce českých obyvatel ohrožených chudobou v historii naší submisivní země plné němě řvoucích trpaslíků.

Navrhl bych pro propagaci vládní politiky vánoční reklamu. Když se budeš tři dny postit, doma radostně týden tmu se zimou hostit a vodu až na Nový rok dovolíš, na kůži pustit, tak dům či byt smíš si Zlatým Fialou napustit.

Chorý chorovod chvostů







Prapodivný ministr financí České strany občanských oligarchů (OOS) si pustil rozpočtovou hubu v mediálním tisku na vzdálený špacír. Na Seznamu popustil ultrapravicovou uzdu ve velkém stylu. Pomatení smyslů neodborného opavského ministra peněz je už tak očividné, že k rituálnímu odvolání, prokletí a posypu silniční solí vyzývají už mnozí a nejedni ekonomové z oboru i bez.







Některá vzácná slova opavského mistra. Příští rok bude lepší, ne jednoduše lepší, ale lepší, pokud tedy nebude horší. Kovaný ekonom ODS věští významný pokles inflace (zřejmě nemá telefon na bankéře Michla z ČNB), pokles reálných příjmů už nebude tak velký, jako byl v prvním roce vlády ODS (nemá odvahu skočit do pole za Motejlkem) a pokles deficitu rozpočtu (pokud klapnou smyšlená čísla) bude, bude. Rozpočtová odpovědnost Vlády politické změny se pomalu kdesi vytratila jako ožralý neplatič z pochybného lokálu a zvyšování daní nebude, ani kdyby měla republika prodat veškerý národní majetek a téměř všechny občany k tomu. Daňové příjmy rostou, ekonomika roste, ale jako stát klesáme nenávratně dolů do bažiny smutku a dluhové pasti zoufalství. Nevím přesně, proč ultrapravicový ekonomický pokus zrovna teď, ale tohle nám ODS nemusela nasadit do národního kožichu a zrovna když jsme v krizi peněz i morálky.







Zvýšení daní neznamená snížení deficitu, ale snížení daní státní deficit sníží okamžitě a střelhbitě. Inu, asi tak, jak zaváleli Skopečkovi ekonomičtí hrdinové na krachující Srí Lance. Zvýšení daní pro firmy o pár nevinných procent znamená naprostý krach, bídu a neštěstí, přičemž téměř rok neřešené nárůsty cen energií přinese velký dobrý pro národní hospodářství.







Celkové daňové zatížení v dnešní krizi nezvedneme, protože to dá rozum. Naopak ministr financí se rozhodl, po velkém mozkovém dloubání, příjmy státu přiškrtit jako Macháně s Nývltem. Chlubí se tím, že snížením daní, zrušením EET a dalšími opatřeními na přijmu máme na příští rok díru ve státním rozpočtu o dalších až 50 miliard. K tomu připočteme oněch ODS prosazených cca 130 až 150 miliard ročně z roku 2020 a jsme tam, kde jsme ani ve zlém snu nechtěli být. Nikdo z uřvané ODS ještě neodpověděl, jak stálé zvyšování strukturálního deficitu ve prospěch nedanění vyšších vrstev pomůže české společnosti k vyšším metám. Jak mínus 200 miliard ročně přispěje nám nehodným občanům k západnímu blahobytu a nikoli k východnímu holobytu.







A kde na to vezmeme? Ano, kde na to vezmeme? Ano, vymlátíme chybějící finance tradičně z nižších vrstev společnosti, podobni tak statečnému exekutorovi, jenž je plně chráněn politickou mocí. Zvýšíme spotřební daně, zvýšíme DPH zrušením snížené sazby. Omezíme sociální dávky, přiškrtíme pomoc postiženým, podusíme rodičovskou s návdavkem nutného krácení financí pro regionální školství.







Velkému byznysu snížit a omezit, holotě zvýšit a naložit. Kolosy, moguly, mamuty s kartely radujte se, novoroční zvěst o snížené dani už se nese. Firmy a podnikatelé zajistí, po snížení už tak nízkých daní a odvodů, aby se dobře měl i ten každý občan nevěřícně koukající do hluché prázdnoty státní pokladny.







Na příjmové straně politici nechali vyhloubit další hlubokou jámu, kterou hodlají naplnit velkým omezením na výdajové straně. Progrese je pro zbabělce, korporátní daň na úrovni okolních zemí je pro amatéry.







Vládní ultrapravice prosadila děsivý pokles státních příjmů a na druhé straně vůbec neví, ani netuší, kolik v příštím roce bude muset stát zaplatit distributorům energií za stropované ceny. Že něco pohlídá ERU, nebo podnikatelská čest distribučních šmejdů, to je na úrovni slaboduché pohádky ze slavných devadesátek.







Budeme moc rádi, když ODS nezopakuje v akci Strop nikdy nezapomenutelnou akci LTO. Zaplatíme 100, 120, 150, 170, nebo 200, nebo víc státních miliard? Rovněž taktéž nikdo neví, kolik a jestli vůbec něco přinese česká verze odložené windfall daně pro pár dobře vybraných firem.







Může se klidně stát, že zaplatíme maximum a dostaneme minimum. Občan poddaný zaplatí vysoké stropy, drahé potraviny a služby. Občan oligarcha dostane od státu miliardové sociální příspěvky, dle dopředu promyšlených rad se zdaleka vyhne odloženému windfallu a velké snížení daňové zátěže už bude jako ta pověstná komunistická třešnička na kapitalistickém dortu.







Pravicová idea štíhlého slabého státu plného slabých občanů a silných oligarchických struktur se v tomto roce velmi nebezpečně přiblížila a v tom příštím ještě zrychlí.







Dobrou chuť a pěkný Nový rok bez státního bankrotu přeje z nejhoršího města







Haraším Petr Orlau







Nelítostným pohledem nevidomého z veřejných zdrojů

