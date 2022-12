Pro turisty: Když jdete v zimě do hor, nespoléhejte se na mobilní telefon

28. 12. 2022

čas čtení 2 minuty

Měli byste mít s sebou baterku, kompas a mapu a náhradní baterii do mobilu



V Británii roste počet případů, kdy musí záchranná služba lidi v horách zachraňovat, protože jsou vybaveni jen chytrým telefonem. Nepočítají s tím, že se jim mobil v zimě rychle vybije, anebo že v horách nebude signál











Chodci ve Velké Británii byli varováni, aby se při hledání cesty v horách nespoléhali na chytré telefony a naučili se používat mapu a kompas, a to v souvislosti s nárůstem počtu volání na záchranné služby.25. prosince se jednomu turistovi udělalo špatně a později zemřel poté, co se dostal do potíží na Buckstones Jump nedaleko Rydalu v horách v Lake Districtu.