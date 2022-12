Tchaj-wan prodlužuje povinnou vojenskou službu, aby připravil vojáky na konflikt s Čínou

28. 12. 2022

čas čtení 1 minuta

Počínaje rokem 2024 budou muži muset sloužit jeden rok namísto čtyř měsíců, zatímco služné brance se podle zdroje Lawrence Chunga více než ztrojnásobí. Počínaje rokem 2024 budou muži muset sloužit jeden rok namísto čtyř měsíců, zatímco služné brance se podle zdrojevíce než ztrojnásobí.

"Je to velmi těžké rozhodnutí," říká tchajwanský prezidentka Cai Ing-wen o plánu, který je mezi mládeží ostrova považován za nepopulární.

Tchaj-wan prodlouží svou povinnou vojenskou službu na jeden rok, aby mohl lépe vycvičit vojáky, aby se v případě konfliktu přes úžinu postavili proti silám pevninské Číny.

Podle plánu budou muži ve věku 18 a více let od roku 2024, kdy si samostatný ostrov zvolí nového prezidenta, povinni sloužit po dobu jednoho roku namísto čtyř měsíců.

"Musím přiznat, že je to velmi obtížné rozhodnutí, ale jako prezident a vrchní velitel našich sil to musím udělat, abych podpořil zájem národa a trvalé přežití Tchaj-wanu i svobodných žijící v příštích generacích. To je moje zodpovědnost jako prezidenta," odpověděla tchajwanská prezidentka Tsai Ing-wen na otázku, zda plán ohrožuje šance její strany ve volbách.

Zdroj v angličtině: ZDE

0