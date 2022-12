Ruští siloviki považují mučení za normální

28. 12. 2022

čas čtení 1 minuta

Dvě ruské nevládní organizace provedly výzkum toho, jak často jsou lidé v Rusku mučeni a jak to Rusové vnímají. Jejich zjištění jsou znepokojivá, ale ne zcela neočekávaná. Dvě ruské nevládní organizace provedly výzkum toho, jak často jsou lidé v Rusku mučeni a jak to Rusové vnímají. Jejich zjištění jsou znepokojivá, ale ne zcela neočekávaná.

Za prvé, jejich výzkum zjistil, že 10 % Rusů má zkušenost s mučením siloviků nebo o něm alespoň vědí. To je číslo, které znamená, že s mučením přišlo do styku téměř 15 milionů lidí v této zemi. To samo o sobě usvědčuje ze lži vládu, která tvrdí, že je právním státem.

Zadruhé zjistili, že Rusové jsou v naprosté většině proti mučení v abstraktní rovině, ale jsou ochotni ho tolerovat v konkrétních případech, například když podezřelý ví, kde se nacházejí děti, které by mohly utrpět újmu, ale jinak to neřeknou. A pouze třetina je připravena protestovat proti mučení, když dospěli k závěru, že protest nebude mít žádný pozitivní účinek.

A za třetí, navzdory téměř univerzálnímu názoru obyvatelstva, že mučení je špatné, neochota protestovat znamená, že ti ze silových struktur, kteří používají mučení, věří, že v tom mohou pokračovat, protože nebude existovat žádný účinný požadavek ze strany obyvatelstva, aby změnili kurz a přestali používat takovou taktiku.

Podle analytiků je obzvláště znepokojivé, že většina Rusů, kteří nemají žádnou zkušenost s mučením, předpokládá, že se jim to osobně nikdy nestane, protože dodržují zákony. Zapomínají přitom, že obětí oficiálního násilí se může stát téměř kdokoli, pokud podpoří nebo se účastní jakékoli veřejné činnosti, která se úřadům nelíbí.

Dokud se tyto postoje nezmění, podle analytiků bude mučení v Rusku pravděpodobně nadále široce používáno.

Zdroj v ruštině: ZDE

0