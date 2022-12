Rozhovor Britských listů 555: V Charkově pod útoky a bez elektřiny

16. 12. 2022

"My nemůžeme za to, že nás sem naše hloupá vláda vyslala," vysvětlují na Ukrajině někteří ruští vojáci, přesto však (neochotně) plní rozkazy. Adam Sybera a kriminalista Petr Pojman jsou v pátek v Charkově bez elektřiny a právě zažili sérii ruských raketových útoků. Jak to tam dnes vypadá a jak reagují místní lidi? O tom a o dalších zásadních věcech s nimi mluví Bohumil Kartous, Tento Rozhovor Britských listů se vysílá na Regionální televizi od úterý 20. prosince 2022.

