Vítězem je ANO, hlas lidu

5. 1. 2023 / Petr Chadraba

čas čtení 2 minuty

Českem hýbou prezidentské volby a zdá se, že větší problém než členství v KSČ nebo zrychlené doktorské programy nemáme. Jenže v pozadí pseudohumbuku probíhá mnohem dramatičtější změna. ANO roste, a nikoho to nezajímá.

Zatímco premiér Fiala, zaslouženě, přijímá chválu za vydařené předsednictví ČR v Radě EU, uniká mu jedna zásadní věc. V sedm ráno ve frontě před nefunkčním Úřadem práce jsou voličům evropské úspěchy fakt jedno. Deštník proti drahotě je jim tam k ničemu. Navíc prezidentská kampaň zviditelňuje výzvy, které českou společností hýbou, ačkoli by se dle chování vlády mohlo zdát, že neexistují. Jako nekonečná duhová vlákna se diskusemi o kandidátech táhnou sny o manželství pro všechny, zrovnoprávnění žen v politice, byznysu i domácnostech.





Konzervativní parta kolem premiéra Fialy, kde najdeme akademické tituly, vysoké příjmy a modrou krev v rozličných kombinacích, nadále urputně ignoruje sílící společenskou nespokojenost. Istanbulská úmluva? Neblázni, to vydrží. Rovná práva pro všechny? Prokristapána, proč? Někomu tady nedochází, že dozrává generace kosmopolitních Čechů, kteří se přistěhovalců nebojí, sami jimi byli, v Londýně měnili práci třikrát do roka a vzít si chtějí ty, co mají rádi, ne ty, které jim diktuje strýc z Moravy.





Ekonomická recese si pak vybírá daň u každého z nás, bez ohledu na věk a sociální status. Ačkoli generální ředitel Úřadu práce Viktor Najmon na Seznam zprávy tvrdí, že žádná pochybení při vyplácení dávek neexistují, stojí každé ráno fronty zmatených žadatelů v dešti a mrazech a pokoušejí se zapomenout i ty poslední zbytky studu, kterému se dle slibů mocných měli vyhnout. Totální neschopnost pravicové vlády projevit sebemenší míru empatie jinak než slovy se odráží ve volebních preferencích. ANO má větší podporu než strany SPOLU dohromady.





Nikterak mě to nepřekvapuje. Série koncertů vážné hudby na nádvoří Sněmovny v centru Prahy, promovaná Markétou Pekarovou-Adamovou nijak netáhne, když se doma podesáté snažím dovolat úředníkovi práce a zjistit, zda mám nárok na příspěvek na bydlení. Ministr Jurečka slibuje, že se situace zlepší. Aha, a ten o praseti na stromě jste slyšeli?





Shrnuto a sečteno, Čechy 2023: S kým se můžu oženit, diktuje bible. Sousedka ještě nějakou tu facku od partnera vydrží. Dávky nechodí, a tak svobodné matky po nocích vybírají potraviny z kontejnerů na odpadky. První rodiny obdržely výpovědi z nájmu, senioři sahají do peněz na pohřeb. Aby jedna vláda dokázala naštvat tolik lidí napříč společností, to už je výkon. Bez ohledu na to, kdo zasedne na Hradě, je vítězem ANO, hlas lidu.