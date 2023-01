Sex, lži a Česká televize

6. 1. 2023 / Fabiano Golgo

čas čtení 9 minut



Dominik Feri, Jan Cimický, nyní Marek Wollner: hnutí MeToo má svou českou verzi. ( https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-ceska-televize-docasne-stahuje-marka-wollnera-z-moderovani-reporteru-ct-222473 ) Wollner obvinění vehementně popírá, jde prý jen o pomluvy typu jedna paní povídala a prý má konkrétní důkazy, které vyvracejí obvinění, že měl styky se sexuálním podtextem a snad i sexuálně obtěžoval některé kolegyně. Wollner obviňuje Noru Fridrichovou, že za těmito obviněními stojí mocenský boj mezi nimi. Formálně ji také obvinil z bossingu.





Když jsem během krize, která vypukla o Vánocích roku 2000, vstoupil do redakce zpravodajství České televize, viděl jsem, jak se reportéři a producenti dělí o podlahu, zatímco oni byli zavření v takzvaném velíně. Vmísil jsem se mezi ně, abych měl možnost zaslechnout, o čem se baví, pozorovat kuchyni oné "revoluce", jejich zákulisní strategie, jak se postavit managementu Jiřího Hodače a Bobovize Jany Bobošíkové.





V jednu chvíli jsem o tom spolu se zpravodajem rakouské televize ORF poskytl rozhovor a moje slova použili ve své propagandistické snaze ukázat divákům, že i zahraniční mediální svět sleduje s obavami volbu Hodače a Bobošíkové do funkcí, které se jim zdály nepřipravené a příznivě nakloněné ODS.





Po tomto rozhovoru mě oslovil Marek Wollner, který mi poskytl méně angažovaný a méně dramatický názor na dění, který mi připadal spíše soustředěný a spravedlivý.





Často se lidé obvinění z toho, že se v minulosti chovali způsobem, který už v kultivované společnosti není přípustný, snaží hájit vskutku trefným argumentem, že v době, kdy se nyní usvědčovaný čin stal, nebyl chápán jako překročení přijatých pravidel chování.





To, co dělal producent Harvey Weinstein (nutil ženy k sexu) nebo komik Bill Cosby, který ženy zdrogoval a znásilňoval, samozřejmě nemá s kulturními změnami nic společného, neboť jejich činy byly vždy nepřijatelné. Stejně jako Jan Cimický. Ale pak MeToo vyvolalo dominový efekt, kdy se mnohem méně černobílá řada činů začala stigmatizovat jako zakázané chování.





Například Charles Chaplin - který nám za svůj téměř osmdesátiletý život zanechal nejgeniálnější filmová díla a v jehož veřejném životě nelze spatřovat nic, co by bylo výsledkem perverze - se oženil s třináctiletou dívkou. A založil s ní rodinu, měl zdravé, normální manželství. Rocker Jerry Lee Lewis také. Jsou to jen dva emblematická jména pro jeden z aspektů kultury týkající se vhodného věku pro sex a přiměřeného věkového rozdílu mezi páry, který se změnil.





V případě polského režiséra Romana Polanského, který měl v 70. letech sex s třináctiletou dívkou a kvůli němuž uprchl z Ameriky, se to také stalo v době, kdy se hranice ohledně toho stíraly, zejména ve světě showbyznysu. Ve stejné době hrála Brooke Shieldsová sexualizované role ve filmu i televizních reklamách. Polanského oběť ho dodnes hájí a říká, že i když to bylo špatné, v té době to ani ona necítila. ( https://www.youtube.com/watch?v=H5dIdoaDgN8





Složitý je i případ herce Kevina Spaceyho. Zatím byl zproštěn obvinění, která posuzoval soud, ačkoli ho čeká další proces v Anglii. Obvinění, které ukončilo jeho kariéru, pochází od hereckého kolegy Anthonyho Rappa, který uvedl, že se se Spaceym setkal na večírku, když mu bylo 14 let. V jednu chvíli ho opilý Spacey vzal do postele a začal ho (plně oblečeného) osahávat. Interakce trvala pouhé vteřiny, protože když Rapp řekl, že to nechce, Spacey přestal a omluvil se. Podle mého názoru se nic špatného nestalo. Spacey byl na večírku s kolegy gayi a v takových situacích se očekává, že může dojít k sexu. Jak to, že byl Rapp ve 14 letech na večírku kde se pil alkohol? Neměl by žalovat své rodiče? Měl si Spacey uvědomit, že Rapp je tak mladý, když byl na místě, kde se očekává, že hosté jsou starší?





Aby to bylo ještě zamotanější, Rapp si nejenže už byl vědom své homosexuality, ale navíc je v současnosti partner ve vztahu s mužem, který je o 18 let starší než on. Spacey byl pouze o 10 let starší. Kdyby byl Rapp heterosexuální muž, chápu, že by mohl mít trauma z toho, že se s ním jiný muž pokouší o něco sexuálního, ale gay?





Ta časová relativita závažnosti určitého chování mě napadla, když jsem četl o případu Marka Wollnera. Také o případu Dominika Feriho.





V případě Feriho vidím, jak je fakt, že má africké rysy v místě, kde je to vzácné, a pokud není diskriminován (což je případ vůči některým známým Čechům za její cizí genetikou, jako je Ray Koranteng nebo i Tomio Okamura), vnímán jako stereotyp.





A v případě mladého pohledného kluka, jako je Feri, dochází k sexualizaci jeho rasového původu. Jako pohledný Brazilec jsem ve slovanských zemích zažil léta senzualizace své identity ze strany Čechů, protože právě fyzické odlišnosti mě pro mnohé definují jako první.





Až do té míry, že když se rozjížděla ČT24 a já byl pozván jako úplně první host do pořadu Před půlnocí, napsal časopis Týden článek, kde při zmínce o mně napsal "prvním hostem byl pohledný brazilský novinář s olivovou pletí Fabiano Golgo". Dobře, reportér kontroval mým vzhledem k vzhledu zpovídaného Petra Žantovského, kterému vyčítal, že nemá pro takový kanál vhodný vzhled, ale to, že jsem neustále popisován podle svého fyzického vzhledu, mě nakonec přimělo se na něj více soustředit, více si ho uvědomit, ale také hrát roli, která se ode mě očekává. Představuji si proto, jak moc byl Feri také pod tímto rámcem. A jak normální bylo v době, kdy hrál Dona Juana, být dotěrným samcem, který je hluchý k ženskému odmítnutí.





Napadla mě relativita toho, jak v různých dobách vnímáme určité věci. Obvinění týkající se Wollnera a Fridrichové přirozeně vyvolalo synapsi související se sexuálním zážitkem, který jsem měl s Českou televizí i Norou. Ta však v tomto ději hrála jen vedlejší roli nebo možná jen komparz.





Když jsem byl usazen ve velíně, jeden reportér mi začal věnovat výsadní pozornost. Vzal mě do všech koutů budovy, vysvětlil mi každý aspekt krize, seznámil mě se svými kolegy, dokonce se se mnou podělil o pizzu, kterou "rebelům" poslal Václav Havel. O něco později mě pozval na pár piv do baru hned vedle prvního studia TV Nova v centru. Byli tam přítomni i někteří další reportéři ČT.





Nejsem žádný pijan, takže jsem se rychle opil. Můj kamarád reportér, za pomoci sboru ostatních, mě nutil pít dál. Nevěděl jsem, že ten reportér je vlastně gay a udělal to proto, aby mě mohl vzít do svého bytu, o kterém nemám tušení, jak jsem se tam dostal, nepamatuji si to. Co si ale pamatuju, je, že jsem probudil Noru a Patrika Kaiserovy, spolupracovníky z Ceske televize, kteří si hlasitě vyměňovali intimnosti na gauči pod postelí v takzvaném "patře" nad místem, kde byli. Když jsem si vedle sebe všiml toho nejmenovaného reportéra, byl jsem v šoku, ale hned mi došlo, co se stalo.





Nevím, nakolik o tom, jak jsem byl nenápadně přiveden k té sexuální situaci, to věděli Nora a Patrik. Ale i kdyby byli, přijaté normy sexuálního chování - rozšířené pro gaye - oba na to červenou nezapnuly. Ani mně nezapla. Když si ale na to teď vzpomenu, uvědomím si, že jsem byl zneužit.





Ani nevím, jestli tam byl nějaký sex, a dovedu si představit, že vzhledem k míře mé opilosti nebyl, ale už jen to, že mě tam v tom stavu odvedl a že ten, kdo to udělal, měl pro mě neznámé a nečekané sexuální úmysly, by se dnes považovalo za sexuální zneužití. A i já se najednou cítím zneužitý. Ne do té míry, že bych chtěl poškodit image toho reportéra nebo mu zničit kariéru. Ale zlobil bych se na něj, kdybych ho ještě někdy viděl. Proč jsem se tehdy nezlobil nebo se necítil zneužitý? A když jsem to neudělal, měl bych to udělat dnes? Měl bych trestat někoho, kdo udělal něco, co on sám nepovažoval za sexuální zneužití, protože tehdy to bylo “ok”?





Wollner tvrdí, že některé jeho chování bylo možná pro tuto dobu nesprávné, ale vycházelo ze zvyků získaných a praktikovaných s kolegy v jiném kulturně-morálním prostředí.





Mělo by být jedním z měřítek pro to, aby něco, co se stalo v době s jiným morálním kodexem, vedlo k potrestání pachatele, to, zda se oběť cítila jako oběť a/nebo zda měla negativní důsledky toho, co se stalo?



0