Spontánní euroizace české ekonomiky podkopává euroskeptické předsudky

10. 1. 2023 / Albín Sybera

V roce 2022 se české firmy při svých obchodních transakcích stále častěji uchylují k euru, největší česká společnost Škoda Auto od ledna 2023 převedla své účetnictví na používání eura. Obliba eura loni rostla i mezi běžnými Čechy, ukázal průzkum Eurobarometr.



Investiční bankéř Ondřej Jonáš minulý týden v debatě Českého rozhlasu uvedl, že z pragmatického hlediska je Česko již duálním systémem, v němž řada firem i obyvatel operuje v eurech.



"Máte tady část populace, která má duální [bankovní] účty v [českých] korunách a v eurech. K přechodu na euro dochází přirozeně," argumentoval Jonáš.





Rozdíl mezi inflací v eurozóně ve výši 9,2 % a národní ve výši 16,2 %, stejně jako rozdíl v úrokových sazbách mezi 2 % ECB a 7 % České národní banky, posílil argument zastánců eura, že země by měla přijmout euro, protože česká ekonomika orientovaná na vývoz je na měně euro velmi závislá.



Současnou výhodu eurozóny ukazují i výnosy dluhopisů, i když rozdíl oproti zemím eurozóny, jako je Slovensko a Slovinsko, je méně výrazný:



"Myslím, že je mnohem rozumnější snažit se fungování eurozóny alespoň trochu ovlivnit, než se smát tomu, co ostatní dělají špatně, aniž bychom se na tom podíleli," řekl nedávno v rozhovoru pro Seznam Zprávy viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar.



Podle přístupové smlouvy při vstupu do EU v roce 2004 musí Česko přijmout euro, ale žádný časový rámec není dán. Dosud se nikdy nenašla v parlamentu dostatečně dlouho odhodlaná většina, která by vstup schválila.



V srpnu provedla občanská platforma Euro v Česku průzkum mezi poslanci napříč politickými stranami, z něhož vyplynulo, že proti přijetí eura jsou pouze poslanci neoliberální ODS, krajně pravicové a protiunijní SPD a populistické strany ANO.



ODS je jedinou stranou, která je proti přijetí eura uvnitř pěti stran středopravé vládní koalice. ODS je zároveň nejsilnější stranou v koalici a spolu s opozičními stranami může přijetí eura v parlamentu zablokovat. Vládní koalice se ve svém programu na konci roku 2021 dohodla, že ve svém čtyřletém funkčním období nebude o přijetí eura usilovat.



Dlouho odkládané přijetí eura v Česku podporují euroskeptické proudy v české politice, které dlouhodobě existují v ODS. Její současný lídr, premiér Petr Fiala, však naznačil posun ODS k mírnější formě euroskepticismu. Byl to také strategický tah, který postavil ODS do kontrastu s populistickým hnutím ANO miliardáře Andreje Babiše a pomohl bloku středopravicových stran SPOLU pod vedením ODS vyhrát volby v říjnu 2021.



Fiala zatím dokázal přilákat voliče, kteří se obávají, že mít u moci někoho, jako je Babiš, může Česko vychýlit směrem k poloautoritářskému Maďarsku. Zároveň Fiala drží na uzdě ostřejší euroskeptické křídlo ODS, reprezentované europoslancem Janem Zahradilem nebo hlavním ekonomem strany Janem Skopečkem, tím, že nekritizuje partnery ODS z evropského radikálně pravicového bloku ECR, jako jsou polská PiS nebo italští Bratři Itálie. Zahradil je někdejším spojencem zakladatele ODS a bývalého premiéra a prezidenta Václava Klause, který stranu opustil a stal se příznivcem krajně pravicové SPD.



Ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek (strana Starostové) v rozhovoru pro Český rozhlas uvedl, že "i ODS prochází určitým názorovým vývojem", když hodnotil nedávno skončené české předsednictví, v jehož rámci Česko předsedalo přijetí eura v Chorvatsku.



"Nejsem jediný, kdo stojí na barikádě a podporuje euro," citovaly nedávno Seznam Zprávy bývalého ministra životního prostředí a člena ODS Pavla Drobila. "Může se stát, že se politici jednoho dne probudí a uvědomí si, že i když je oficiální měnou koruna, ekonomika funguje na jinou měnu," dodal Drobil.



Bek si myslí, že to nebude právě Fialův kabinet, kdo euro přijme, přestože se Česko stále více "stává ostrovem" uvnitř eurozóny. Tento kabinet může "dosáhnout kompromisu" ohledně časového plánu nebo něčeho takového, jako je "vstup do [předčlenského] ERM II", čímž se Česko "přiblíží přijetí eura", naznačil Bek. Bulharsko již v ERM II je.



Zastánci eura poukazují na to, že argumenty ve prospěch koruny se nakonec omezují na nacionalistickou nostalgii, která je mlčky živena tím, co Jonášnazval "ideologickými předsudky".



Někteří příznivci se také domnívají, že přijetí eura má zásadní význam pro ukotvení Česka v EU a pro zablokování krajně pravicových a populistických stran, které by se jinak mohly pokusit vytáhnout zemi z eurozóny na oběžnou dráhu Ruska.



Odpůrci nicméně mohou poukazovat na skutečnost, že v současném ekonomickém prostředí Česko nesplňuje formální kritéria pro přijetí eura.





Bývalý guvernér České národní banky (ČNB) Miroslav Singer, v současnosti hlavní ekonom Generali CEE Holding, řekl Českému rozhlasu, že česká měna slouží také jako měnový nárazník v turbulentních dobách a umožňuje samostatnější řízení ekonomiky země. ČNB v současné době intervenuje na podporu koruny jako způsob, jak snížit inflaci, když předtím jako jedna z prvních zemí v EU zvýšila úrokové sazby v létě 2021 v době, kdy ECB stále držela sazby prakticky na nule.







Původně vyšlo v angličtině ZDE

