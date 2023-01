Odbedněme mysl

9. 1. 2023 / Beno Trávníček Brodský

Podle televizní reportáže z tohoto týdne výrobci aut v EU aktuálně vyhrožují, že po případném zavedení emisní směrnice Euro 7 přestanou vyrábět „malá“ auta. Prý se to pak už vůbec nevyplatí. Rozuměj tedy malá spalovací auta, tedy více méně benzínová auta. To zní na první pohled vcelku logicky, protože složité technologie se samozřejmě lépe rozpustí v ceně velkého drahého auta. Podle televizní reportáže z tohoto týdne výrobci aut v EU aktuálně vyhrožují, že po případném zavedení emisní směrnice Euro 7 přestanou vyrábět „malá“ auta. Prý se to pak už vůbec nevyplatí. Rozuměj tedy malá spalovací auta, tedy více méně benzínová auta. To zní na první pohled vcelku logicky, protože složité technologie se samozřejmě lépe rozpustí v ceně velkého drahého auta.

Co je to ale vlastně za zprávu? Čtu ji tak, že že si evropští výrobci neumějí vygooglit, kolik právě v této době vzniká po světě malých, drobných, levných, lidových mini-elektromobilů. Takových těch autíček, kterých 3 - 5 může jezdit za náklady jednoho elektromobilu tak, jak si ho patrně většinově představují evropské korporace. Zejméně výrobci z východu dokazují, že použitelný elektromobil nemusí mít 100 či 200 kW výkonu, dojezd 500 km na nabití a stát kolem milionu Kč. Evropští producenti patrně čekají, až je nabídka z trhů od Indie – přes Čínu – Malajsii – Japonsko... převálcuje(?)





Už zase slyším ševelit o standardech, které východní vozítka určitě nenaplňují atp. Co si však koupí (tedy co si bude moci dovolit) v budoucnu obyčejná „chudá“ rodina třeba v Česku na každodenní pojíždění a obsluhu důležitého? Evropské auto za milion (či dva) nebo o trochu méně dokonalé z východu skoro řádově levnější? Čemu tak asi dá přednost? U klasických elektromobilů navíc platí, že jsou z pohledu množství součástek drasticky jednodušší než auta spalovací - lze tedy předpokládat, že budou obecně i méně poruchové.







Bylo by také dobré si v době, která je složitá a těžká nejen sociálně, ale i environmentiálně uvědomit celý kontext:







1) Veřejná hromadná doprava – ve všech případech, kdy je to přiměřeně schůdné by měla mít v našich hlavách přednost před dopravou osobní. Například brečíme kvůli přeplněné D1, ale proč pendlovat mezi Prahou a Brnem osobním autem po silnici, když tu vedou dokonce dvě železniční trasy, , jezdí dálkové busy...? Snobové to samozřejmě budo brát jako útok na jejich nezadatelná práva. Mám PENÍZE = mám PRÁVO!







2) Osobní doprava - při rozumném využívání hromadné dopravy pro obyčejný každodenní život nepochybně postačuje mini-elektro s dojezdem na nabití kolem 100 km, malým motorem, malým výkonem, prostě po všech stránkách úsporný koncept. Samozřejmě to nebude tak rychlé rito pro výrobce. Ale může je to uživit, možná i zachránit.

