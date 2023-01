Británie zvažuje dodávky tanků Challenger 2 Ukrajině

11. 1. 2023

čas čtení 1 minuta

Na stole by mohlo být až 10 vozidel – dost na vybavení tankové roty – s nadějí, že by to mohlo přimět ostatní spojence, aby udělali totéž, informuje Deborah Haynes. Na stole by mohlo být až 10 vozidel – dost na vybavení tankové roty – s nadějí, že by to mohlo přimět ostatní spojence, aby udělali totéž,

Sky News zjistila, že Británie zvažuje, že by poprvé dodala Ukrajině britské tanky pro boj s ruskými invazními silami.

"Několik týdnů" se vedou diskuse o dodání několika tanků Challenger 2 britské armády ukrajinským ozbrojeným silám, uvedl západní zdroj se znalostí jednání.

Takový krok by znamenal významný krok v západní podpoře Ukrajině a mohl by pomoci přimět další spojence NATO, zejména Německo, aby jej následovali.

"To by povzbudilo ostatní, aby dodali tanky," řekl ukrajinský zdroj.

Vláda Rishiho Sunaka dosud neučinila žádné konečné rozhodnutí, ale pokud by Británie takovou dodávku podepsala, stala by se prvním státem, který by reagoval na prosby ukrajinských lídrů, aby Západ umožnil vybavit jejich armádu západními tanky.

Uskupení asi 50 zemí pod vedením USA – včetně Británie – které poskytuje vojenskou podporu Ukrajině, se má na příští schůzce sejít 20. ledna. Jakákoli oznámení o nové pomoci, jako jsou tanky, by mohla být učiněna současně se setkáním kontaktní skupiny.

Jeden zdroj naznačil, že Británie by mohla nabídnout kolem 10 tanků Challenger 2, což by stačilo na vybavení tankové roty.

Zdroj uvedl, že by to samo o sobě nepředstavovalo "změnu hry", ale i tak by to bylo nesmírně významné, protože tento krok by prolomil bariéru, která dosud spojencům bránila nabízet západní tanky Ukrajině ze strachu, že by to Rusko považovalo za příliš eskalační.

To by zase mohlo přimět další spojence, aby udělali totéž, uvedly zdroje.

"Bude to dobrý precedens pro ostatní - především Německo, s jeho Leopardy... a s Abramsem ze Spojených států," řekl ukrajinský zdroj.

Celý text v angličtině: ZDE

0