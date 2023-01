Přezkumná komise dala Mendelově univerzitě za pravdu

Ve skutečnosti se univerzita odvolala v řádně probíhajícím správním řízení, viz odkaz, a přezkumná komise úřadu samého ji dala za pravdu a celé řízení vrátila na úplný začátek . V odkaze výše jsou čtyři odvolání - kromě Mendelovy univerzity v Brně ještě ZČU v Plzni a tuším dvou soukromých VŠ. Přezkumná komise tři odvolání zamítla, ale odvolání Mendelovy univerzity v Brně vyhověla.

Akreditační úřad nyní již dávno po přiměřené lhůtě pro vydání rozhodnutí není schopen dovést věc k přezkoumatelnému závěru, slibuje vydat nový nepravomocný závěr v době mezi prvním a druhým kolem volby prezidenta republiky - nejspíš v závislosti, zda emeritní rektorka získá nebo nezíská od voličů mandát pro postup do finále volby.

Předsedou akreditačního úřadu je bývalý náměstek ministra a později i ministr školství za politické hnutí ANO, takže objektivita dalšího nepravomocného rozhodnutí úřadu v období volební kampaně, proti kterému se univerzita s vysokou pravděpodobností opět odvolá, je do jisté míry ohrožena... Tomu svědčí zejména to, že předběžné, v zásadě jen pracovní a neprokázané závěry akreditačního úřadu, které mají zůstat podle správního řádu neveřejnými, jsou v průběhu volební kampaně "čile a účelově" zveřejňovány.

Jedna věc je něco tvrdit, a druhá to stejné prokázat ve správním řízení, a natož v řízení před správním senátem soudu - to jsme měli v pondělí tento týden možnost zaznamenat v tzv. případu Čapí hnízdo...

Pokud do dnešního dne ani v prvostupňovém správním řízení nebyly nalezeny ŽÁDNÉ ZÁVADY v poskytování vysokoškolského vzdělávání Mendelovou univerzitou v Brně, bylo by opravdu vhodné, aby v souladu s tím Vy jako autor článku, i tým portálu BL, a to v dostatečném předstihu před volbami, nejlépe i šířeji mediálně, tedy i ve veřejností nejsledovanějších médiích, jste smyli špínu, která ulpívá na jedné z kandidátů, ale zejména na dotčené univerzitě, a kterou aktivně pomáhá ještě "rozmazávat" i jinak poměrně důvěryhodný tým BL. Bylo by vhodné toto smýt neprodleně a dostatečně důrazně.





Podotýkám, že ani sama dotčená kandidátka již téměř rok nepůsobí ve vedení zatím neoprávněně pošpiněné univerzity a může sama opomenout informace, které v souladu se správním řádem (nikoliv pomluvy v rozporu s tímto procesním předpisem) akreditační úřad do dnešního dne publikoval.