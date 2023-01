Výměna generálů ve velení ruské armády je zřejmě politický krok zaměřený proti wagnerovcům

13. 1. 2023

čas čtení 4 minuty



Putin možná pověřil vedením invaze generála Gerasimova, aby vyrovnal napětí mezi armádou a skupinou Wagner



Další měsíc, další reorganizace v ruské armádě: Vladimír Putin mění generála, který velí jeho jednotkám na Ukrajině, s velmi častou frekvencí, zoufale se snaží zajistit si aspoň nějaký vojenský úspěch.



Je zřejmé, že tyto neustále změny svědčí o nespokojenosti Kremlu s vedením války, ale rozhodnutí pověřit vedením invaze generála Valerije Gerasimova, šéfa ozbrojených sil, je do očí bijící i z jiných důvodů, píše Dan Sabbagh. Další měsíc, další reorganizace v ruské armádě: Vladimír Putin mění generála, který velí jeho jednotkám na Ukrajině, s velmi častou frekvencí, zoufale se snaží zajistit si aspoň nějaký vojenský úspěch.Je zřejmé, že tyto neustále změny svědčí o nespokojenosti Kremlu s vedením války, ale rozhodnutí pověřit vedením invaze generála Valerije Gerasimova, šéfa ozbrojených sil, je do očí bijící i z jiných důvodů,





Degradován na jednoho ze tří náměstků byl po pouhých třech měsících ve vedení generál Sergej Surovikin. To vyvolává zřejmou otázku, zda dojde k nějaké změně strategie, když se válka blíží k chmurné hranici jednoho roku.



Surovikin, velitel vzdušných sil, si vysloužil přezdívku "generál Armagedon" poté, co v roce 2016 nařídil zničení syrského města Aleppa ze vzduchu, aby zlomil odpor povstalců, což později téhož roku vedlo k pádu tohoto města.



Zdá se, že pochmurně podobný pokus o zlikvidování ukrajinské energetické sítě bombardováním během jeho působení selhal, a na Západě roste přesvědčení, že Moskvě chybí řízené střely potřebné k dokončení tohoto ničení.



Je zajímavé, že někteří z ruských vojenských bloggerů, které západní experti sledují nejčastěji, se ke změně ve velení ruské armády postavili pozoruhodně cynicky. "Změna místa nezmění součet částí," napsal jeden z nich.



Vzhledem k dosavadním chaotickým vojenským výsledkům Ruska mají tito blogeři pravdu. Gerasimov byl jako šéf armády vždy Surovikinovým nadřízeným, a tak v jistém smyslu není zřejmé, že by se mnoho změnilo - i když to nyní znamená, že Gerasimov je těsněji spjat s válečným úsilím.



Ani to však není taková novinka, jak se na první pohled zdá. Koncem dubna se Gerasimov vydal na frontu, aby osobně dohlížel na ruskou snahu prorazit z Izjumu, taková byla nespokojenost Kremlu s výkonem velitelů na místě. Ukrajinci zjistili jeho přítomnost a předpokládá se, že byl zraněn poté, co bylo bombardováno velitelské stanoviště, kde byl přítomen.



V každém případě je to ruský prezident, kdo v poměrně těsně dohlíží na vojenskou strategii a podle západních zpravodajských služeb se podílí na rozhodování na úrovni brigád a dokonce i praporů. Ale, a to Ukrajině velmi pomáhá, experti tvrdí, že Putinův velký plán je často neprůhledný nebo nesrozumitelný.



Rusko, tvrdí Ed Arnold z thinktanku Royal United Services Institute, trpí nefunkčním velením a řízením.



"Politické cíle Ruska na Ukrajině jsou zmatené," řekl a zdůraznil nejasný Putinův cíl "denacifikovat" Ukrajinu, zemi bez nacistů. "To nelze proměnit na vojenský cíl."



Na začátku války, zdůrazňuje Arnold, nebylo ruským vojákům řečeno, co je jejich posláním. Nyní není jasné, čeho Rusko chce vlastně na Ukrajině dosáhnout, vzhledem k tomu, že jeho síly zjevně nemohou dobýt Ukrajinu, nebo ani celý Donbas, navzdory měsícům bojů v Bachmutu a nedalekém Soledaru.



Pravděpodobnějším scénářem je, že nejnovější výměna generálů ve velení je politická a přichází právě ve chvíli, kdy se zdá, že soukromá vojenská skupina Wagner Jevgenije Prigožina konečně získává půdu pod nohama v Soledaru. Jak Prigožin nepříliš taktně prohlásil na začátku tohoto týdne: "Nikdo kromě Wagnera se bojů v Soledaru nezúčastnil."



Po téměř 11 měsících války došlo k takovémuy rozkladu ruských pravidelných jednotek, že podle odhadů Západu připadá na Wagnera tento týden "čtvrtina nebo více ruských bojovníků" na Ukrajině.



Prigožin a Surovikin jsou spojenci, kteří podle mnohých doufají, že uzurpují kremelský vojenský establishment Gerasimova a jeho přímého šéfa, ministra obrany Sergeje Šojgua.



Sir Lawrence Freedman, autor knihy Command (Velení), která pojednává o politice vojenských operací, uvedl: "Mám podezření, že jde o krok staré gardy proti tomu, co bylo vnímáno jako osa Prigožin-Surovikin, vyvolaný Wagnerovou propagandou o bitvě u Soledaru-Bachmutu a stížnostmi na nedostatečnou podporu od Gerasimova."





"Skutečnost, že Putin stále zkouší nová uspořádání velení, naznačuje, že se snaží najít takové, které by mu přineslo to, co chce," dodal Freedman.







Zdroj v angličtině ZDE

0