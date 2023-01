O domácí podpoře ruského imperialismu

16. 1. 2023

V imperiální kultuře jako je ruská lidé považují územní akvizice za investice. Jsou naprosto připraveni tolerovat potíže a deprivace kvůli novým územím - jenže běda carovi, který od nich požaduje, aby hodně platili, ale přidá málo půdy. Takoví neúspěšní "investoři" bývají pravidelně svrženi, píše Jurij Christenzen.

To znamená, že ruská podpora Putinově válce je založena na myšlence, že ztráty, které utrpí, se vrátí v podobě nových zemí přidaných k říši. Ale taková podpora se rychle rozpustí, pokud Rusové nevidí územní zisky a ztrát přibývá.

Tento závěr je zřejmý, pokud si člověk přečte sociální sítě, kde podpora pro válku postupně upadá, jak stále více Rusů dochází k závěru, že jsou po nich žádány oběti bez větší možnosti územního zisku. A to zase naznačuje, že pokud by Kreml dokázal přimět Kyjiv, aby souhlasil se zmrazeným konfliktem, bylo by to pro Putina a jeho kliku nakonec katastrofální.

Ale pokud ztráty porostou a válka se dotkne stále více Rusů tam, kde žijí, stále více z nich se obrátí proti autorům této války. Začne to vyhledáváním spolehlivějších informací tím způsobem, že se obrátí na jiné zdroje než oficiální média, a pak otevřeně proti těm, kteří provedli tuto špatnou investici.

Úřady vědí, že pokud Kreml neukáže nějaké skutečné územní zisky, jejich dny jsou sečteny.

