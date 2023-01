"Porážka Ukrajiny by mohla být předehrou ke 3. světové válce"

Německá vláda hraje klíčovou roli v diskusi o dodávkách zbraní na Ukrajinu. V zásadě musí být schválen převod zbraní německé výroby na třetí strany. Polský premiér Morawiecki během své návštěvy Berlína žádá o rychlou akci. Německá vláda hraje klíčovou roli v diskusi o dodávkách zbraní na Ukrajinu. V zásadě musí být schválen převod zbraní německé výroby na třetí strany. Polský premiér Morawiecki během své návštěvy Berlína žádá o rychlou akci.

Polský premiér Mateusz Morawiecki vyzval Německo k podpoře dalších dodávek zbraní na Ukrajinu v boji proti ruské agresivní válce. "Porážka Ukrajiny by mohla být předehrou ke 3. světové válce," řekl Morawiecki v pondělí na akci parlamentní skupiny Unie v Berlíně.

Proto dnes není důvod blokovat podporu Kyjiva, řekl. Požádal německou vládu o rozhodnou akci, aby mohly být na Ukrajinu dodány "všechny druhy zbraní".

Morawiecki vysvětlil, že v průběhu let se investovalo do těžké vojenské techniky a tanků. Neměly by zůstat ve skladech, ale musí být svěřeny do rukou obránců Evropy. Polský předseda vlády to uvedl v projevu na akci na počest politika CDU Wolfganga Schäubleho, který je poslancem Spolkového sněmu již 50 let.

Morawiecki již před odjezdem do Německa potvrdil, že chce během své návštěvy Berlína vést rozhovory o dodávkách tanků Leopard pro Ukrajinu. Chtěl o tom mluvit se zástupci různých stran, jak řekl podle tiskové agentury PAP na varšavském vojenském letišti.

Nedokázal si představit, že by Berlín neudělil souhlas rychle, pokračoval. Je důležité ukončit váhavé jednání. Ukrajina potřebuje moderní, západní tanky.

