Rozhovor Britských listů 562. Jak prezidentská volba zrcadlí současnou českou realitu

12. 1. 2023

Je tady český prezident jen od toho, aby kladl věnce, anebo má pro Čechy větší význam? Co jmenování soudců a ředitele České národní banky? Jaký to má dopad? Měli by si čeští voliči negativně vymezit možná rizika jednotlivých kandidátů? Co vlastně ten který kandidát reprezentuje? V poslední den před prvním kolem prezidentských voleb v České republice se redaktoři Britských listů Jan Čulík, Bohumil Kartous a Albín Sybera zamýšlejí nad prezidentskými volbami v České republice, které o českém společenství zjevně odhalily mnohé.

