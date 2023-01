Německo "nebude stát v cestě" Polsku, bude-li chtít poslat tanky na Ukrajinu, říká ministryně

23. 1. 2023

čas čtení 6 minut

Foto. Annalena Baerbocková



Annalena Baerbocková dala zatím nejjasnější signál, že evropští spojenci budou smět Ukrajině dodat vojenskou techniku německé výroby



Německo by "nestálo v cestě" Polsku, pokud by na Ukrajinu chtělo poslat tanky Leopard, prohlásila ministryně zahraničí Annalena Baerbocková. Jeví se to jako dosud nejjasnější signál z Berlína, že evropští spojenci by mohli dodat Ukrajině techniku německé výroby. Německo by "nestálo v cestě" Polsku, pokud by na Ukrajinu chtělo poslat tanky Leopard, prohlásila ministryně zahraničí Annalena Baerbocková. Jeví se to jako dosud nejjasnější signál z Berlína, že evropští spojenci by mohli dodat Ukrajině techniku německé výroby.





Na otázku v rozhovoru pro francouzskou televizní stanici LCI, co by se stalo, kdyby Polsko poslalo své tanky Leopard 2 bez německého souhlasu, Baerbocková odpověděla prostřednictvím překladatele: "Zatím tato otázka nebyla položena, ale pokud by byla položena, nebudeme stát v cestě."



Na Berlín je vyvíjen silný diplomatický tlak, aby své tanky Ukrajině poslal nebo alespoň umožnil zemím, které je od Německa nakoupily, jejich reexport. Jako výrobce tanků Leopard má Berlín při jejich převodu právo veta.



Na zvláštním mezinárodním summitu, který se konal v pátek na americké vojenské základně v Ramsteinu na jihozápadě Německa, však Berlín tvrdošíjně odmítal přijmout rozhodnutí o tom, zda má tanky Leopard 2 poskytnout Ukrajině, což vedlo k rostoucí frustraci Kyjeva a jeho spojenců.



V neděli polský premiér Mateusz Morawiecki kritizoval, že Německo tuto techniku Ukrajině nedodalo.



"Postoj Německa je nepřijatelný. Od začátku války uplynul téměř rok. Každý den umírají nevinní lidé," řekl Morawiecki. "Ruské bomby pustoší ukrajinská města. Útočí se na civilní cíle, jsou vražděny ženy a děti."



Pokračoval: "Snažím se vážit slova, ale řeknu to na rovinu: Ukrajina a Evropa tuto válku vyhrají - s Německem nebo bez něj."



V Kyjevě a USA doufali, že Německo povolí reexport Leopardů, které vlastní země jako Polsko a Finsko. Nicméně německý ministr obrany Boris Pistorius uvedl, že navzdory zvýšeným očekáváním "stále nemůžeme říci, kdy bude přijato rozhodnutí a jaké bude rozhodnutí, pokud jde o tank Leopard".



Morawiecki řekl, že čeká na "jasné prohlášení" z Berlína.



Polsko oznámilo, že je připraveno dodat Kyjevu 14 tanků Leopard. Morawiecki prohlásil, že pokud Německo bude i nadále odmítat dodat tanky Ukrajině, "vytvoříme 'malou koalici' zemí, které jsou připraveny darovat část své moderní techniky, své moderní tanky".



V rozhovoru odvysílaném po Baerbockové německý ministr obrany Boris Pistorius uvedl, že očekává brzké rozhodnutí o dodávce tanků Ukrajině. V nedělním rozhovoru pro německou televizi ARD Pistorius uvedl, že Německo neučiní ukvapené rozhodnutí, protože vláda musí zvážit mnoho faktorů, včetně důsledků doma pro bezpečnost německého obyvatelstva.



Ministři zahraničí Litvy, Estonska a Lotyšska v sobotu ve společném prohlášení rovněž vyzvali Německo, aby "poskytlo tanky Leopard Ukrajině hned".



James Cleverly, britský ministr zahraničí, se ke sporu vyjádřil v rozhovoru pro Sky News v neděli.



"Samozřejmě bych rád viděl Ukrajince vybavené věcmi, jako je Leopard 2, stejně jako dělostřeleckými systémy, které byly poskytnuty námi a dalšími," řekl. "Budu pokračovat v těchto rozhovorech s našimi spojenci a přáteli z NATO, abychom usnadnili darování nejlepšího vojenského vybavení Ukrajině, které jim pomůže bránit se proti této brutální invazi."



Během návštěvy Francie u příležitosti 60 let poválečné francouzsko-německé spolupráce kancléř Olaf Scholz prohlásil, že Německo podporuje Ukrajinu a bude ji podporovat "tak dlouho, jak bude třeba".



Francouzský prezident Emmanuel Macron uvedl, že jeho vláda zkoumá případ vyslání Leclerců, hlavního bojového tanku francouzské armády. "Nic není vyloučeno," řekl a zároveň poznamenal, že takový krok bude koordinován "kolektivně" se spojenci.



Zatímco se evropské vlády o této otázce přely, Rusko prohlásilo, že dosáhlo pokroku v ukrajinské Záporožské oblasti.



Po měsících patové situace v jihovýchodní oblasti představitelé dosazení Moskvou uvedli, že fronta je nyní "pohyblivá", zatímco ukrajinská armáda oznámila, že 15 osad se dostalo pod dělostřeleckou palbu.



"Ve snaze prozkoumat naši obranu nepřítel aktivoval dělostřeleckou palbu," napsal Oleksandr Staruch, gubernátor Záporožské oblasti na jihovýchodě Ukrajiny.



Podle Staruchha Rusko během dneška na region vystřelilo 166krát, přičemž 113 útoků mířilo na obydlené oblasti a zahynul jeden civilista.



Moskva uvedla, že její jednotky se pohybují směrem k Orichivu, asi 30 mil jižně od hlavního města regionu Záporoží, a Huliaipole, městu dále na východě, ačkoli ukrajinští představitelé uvedli, že míra pokroku byla přehnaná.



Jevhen Jerin, mluvčí ukrajinské armády v Záporoží, řekl veřejnoprávní televizi Suspilne: "V tuto chvíli nic nezískali. Všechny jejich pokusy byly odraženy a nepřítel utrpěl ztráty."



Dodal, že útoky nebyly velkého rozsahu.



Začátkem tohoto týdne oznámil Ruskem dosazený úředník Vladimir Rogov "místní ofenzívu" a dodal, že ruská armáda převzala kontrolu nad obcí Lobkove poblíž řeky Dněpr. Tento týden také uvedl, že boje v jižní oblasti "prudce zesílily".



V neděli Rogov řekl ruské státní tiskové agentuře Ria Novosti: "Fronta je pohyblivá, zejména ve dvou směrech: V těchto oblastech: Orichiv a Huliaipole." Dodal, že iniciativa je na straně Moskvy.



Ruský postup v Záporoží vyvolá v Kyjevě obavy v době, kdy se ukazuje, že příslib západních tanků je obtížné zajistit.



S pokračující debatou kolem tanků Vjačeslav Volodin, předseda ruské Dumy - dolní komory parlamentu země - prohlásil, že NATO vede svět do "strašné války".



"Pokud Washington a země NATO dodají zbraně, které budou použity k úderům na civilní města a pokusům o obsazení našich území, jak vyhrožují, povede to k odvetným opatřením s použitím silnějších zbraní," uvedl. "Argumenty, že jaderné mocnosti dříve nepoužily zbraně hromadného ničení v lokálních konfliktech, jsou neudržitelné. Protože tyto státy nečelily situaci, kdy by byla ohrožena bezpečnost jejich občanů a územní celistvost země."





Mezitím se v Buči a Borodjance severně od Kyjeva objevil bývalý britský premiér Boris Johnson, kterého v posledních dnech ophrožuje skandál ohledně jeho financí, aby vyjádřil svou podporu Ukrajině.





Johnsonovy návštěvy Ukrajiny se často shodovaly s okamžiky, kdy Johnson čelil v Británii skandálu. "Teď je ta správná chvíle zdvojnásobit úsilí a dát Ukrajincům všechny nástroje, které potřebují k dokončení práce," uvedl v prohlášení.







