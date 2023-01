Tino ze Zhořelce, Jana z Kasselu a potlesk ze špatné strany

25. 1. 2023

čas čtení 3 minuty

Politik AfD Tino Chrupalla prohlašuje Zelené a FDP za "válečné štváče" a chválí kancléře za to, že se postavil proti nim. Na požadavek na udělení Nobelovy ceny míru Vladimiru Putinovi se stále čeká. Je nyní Scholzova autorita oslabena?, ptá se Henryk M. Broder.

Vypadá to, jako by se kancléř Scholz vmanévroval do kouta, z čehož by ho nikdo nepodezíral, nejméně on sám. Vděčí za to předsedovi poslaneckého klubu AfD v Bundestagu Tinu Chrupallovi, od kterého by Scholz v poledním horku ani nepřijal sklenici vody z kohoutku.

Na otázku, jak hodnotí kroky kancléře v otázce Leopardů, předseda poslaneckého klubu AfD pro "heute journal" (mediální knihovna ZDF, od min. 6:45 hod.): "Zatím bylo pozitivní, že (Scholz) ustál tlak, také uvnitř koalice, válečné štvanice FDP a Zelených a doufám, že spolkový kancléř a také pan Pistorius budou tomuto tlaku nadále odolávat, protože jde o válku nebo mír."

Minimálně stejně pozitivní je fakt, že Tino Chrupalla (volební obvod Görlitz) se ani nesnaží skrývat souhlas s ruskou "speciální operací" na Ukrajině. Zelení a FDP pro něj patří mezi "horké hlavy", které stojí v cestě mírovému řešení konfliktu.

Bylo by tedy jen logické nominovat prezidenta Putina na Nobelovu cenu za mír a požadovat svolání mezinárodního tribunálu pro vyšetření ukrajinské agrese proti Rusku – se zvláštním zřetelem k roli Zelených a FDP.

Jak funguje toxický argument

Pokud kancléř Scholz viděl článek v "heute journal", měl by mu jeho šibalský úsměv spadnout z tváře jako maska. Horší než chvála AfD by bylo jen to, kdyby Sahra Wagenknechtová požádala kancléře Scholze, aby si s ní zatančil na spolkovém tiskovém plese. Potlesk ze špatné strany!

Každý kdo byl politicky aktivní v bonnské republice v 60. a 70. letech si ještě pamatuje, co musela "nová levice" slyšet od "staré levice", když se ona "nová levice" odvážila kritizovat NDR. Kritika musí být vždy konstruktivní a solidární! Člověk by neměl dávat argumenty třídnímu nepříteli! A vždy pamatujte, že reálně existující socialismus je pouze předstupněm na cestě k beztřídní společnosti.

Ale nemusíte se ohlížet tak daleko, abyste pochopili, jak funguje toxický argument. Během protikoronavirorových protestů byli účastníci demonstrací varováni, aby si dávali pozor, s kým vyjdou do ulic. Jediný "okrajový myslitel" nebo popírač koronaviru jako "Jana z Kasselu", který se cítil "jako Sophie Schollová", mohl kontaminovat a delegitimizovat každou demonstraci jako kapka nafty sklenici Dom Perignon.

Ministryně vnitra Nancy Faeserová řekla, že člověk může "vyjadřovat své názory, aniž by byl na mnoha místech současně". Byl to dokonalý průvodce čistým a bezpečným předváděním, bez jakéhokoli rizika spojování se s "špatným".

A teď to chytlo i kancléře. AfD mu tleská. Zaslechl to a přehlédl to?

Odmítne nyní potlesk špatné strany? Byla poškozena jeho autorita? Je mu jedno, kdo s ním projevuje solidaritu? Mohl by to být začátek úžasného přátelství, jakési zajištění pro případ, že by ho FDP opustila?

V dnešní době musíte počítat se vším. Čím více se něco zdá nemožné, tím větší je pravděpodobnost, že se to stane. Nebo si někdo před dvěma lety dokázal představit Olafa Scholze jako kancléře?

Zdroj v němčině: ZDE

