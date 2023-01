Dženin, Jeruzalém: cyklus násilí mezi Izraelci a Palestinci se zintenzivňuje

28. 1. 2023

Řetězová reakce zabíjení způsobuje, že Izrael a okupovaná území stojí na pokraji nového kola krveprolití



To, co začalo jako normální, poklidný páteční večer, skončilo tragédií pro rodinu Mizrahiových, která žije v okupované východojeruzalémské čtvrti Neve Yaakov. Kolem osmé hodiny večerní zahájil osamělý palestinský střelec palbu na lidi před synagogou, sedm jich zabil a devět zranil.



Eli a Natali Mizrahiovi, čtyřicetiletí novomanželé, právě večeřeli se svou rodinou, když uslyšeli na ulici střelbu a křik. Vyběhli ven na pomoc a zaplatili za to životem.



"Byli jsme uprostřed jídla, když se ozvalo několik výstřelů a můj syn vyskočil," řekl novinářům Eliho otec Šimon Israel. "Zdá se, že mluvil s teroristou, který vytáhl zbraň. Eli a jeho žena byli zavražděni," dodal. "Terorista stál u svého auta a zastřelil je, pak nasedl do auta a utekl."

Útok v Neve Jaakov je nejhorším palestinským teroristickým útokem proti Izraelcům za posledních patnáct let a zemi zanechal v šoku. Střelba přišla den poté, co bylo při rozsáhlém izraelském zásahu v uprchlickém táboře Džanin na Západním břehu Jordánu zabito devět Palestinců, což je nejvyšší počet mrtvých při jediné armádní operaci za více než dvě desetiletí. V návaznosti na to Palestinská samospráva, která spravuje část Západního břehu Jordánu, oznámila, že pozastavuje bezpečnostní spolupráci s Izraelem.



Události v Džanínu zřejmě spustily řetězovou reakci násilí a Izrael a okupovaná palestinská území se ocitly na pokraji nového ničivého kola krveprolití.



Při střetech vyvolaných náletem minulý čtvrtek byli vojáky zastřeleni další dva Palestinci a v pátek brzy ráno došlo k omezené výměně raket mezi islamisty ovládaným pásmem Gazy a Izraelem.



V pátek večer, poté co se objevily zprávy o střelbě v synagoze, palestinský zdravotnický úřad uvedl, že tři lidé byli přijati do nemocnice poté, co je postřelil izraelský osadník poblíž města Nábulus na Západním břehu Jordánu. A v sobotu ráno třináctiletý chlapec z východního Jeruzaléma postřelil a zranil židovského otce a jeho syna.





Tři dny stupňujícího se krveprolití nepřišly z ničeho nic. Napětí se zvyšuje od loňského jara, kdy izraelská armáda zahájila operaci Breakwater - jednu ze svých největších akcí mimo válečné období - v reakci na prudký nárůst palestinských teroristických útoků.

Palestinská samospráva postupně ztrácí legitimitu a kontrolu: pro mnoho mladých Palestinců, kteří vyrůstali s vůdci na obou stranách bez zájmu o mír, není považována za nic víc než za bezpečnostního subdodavatele okupace. Nová generace ozbrojených milicí, jen volně spojených s Fatahem a Hamásem, zavedenými palestinskými frakcemi, je stále populárnější a pomáhají jí zbraně pašované z Jordánska a ukradené ze základen izraelské armády.





Průzkum - provedený v prosinci - zjistil, že podpora mírového procesu je na historickém minimu, podpora Palestinců pro ozbrojený boj roste a stále více Izraelců se nyní domnívá, že by jejich země měla jít do války, aby zničila vojenské schopnosti Palestinců.







Zdroj v angličtině ZDE

Operace Breakwater, která je zaměřena především na palestinské frakce v Džanínu a Nábulusu, přispěla k nejvyššímu počtu obětí na Západním břehu od konce druhé intifády v roce 2005 - v roce 2022 bylo zabito přibližně 150 Palestinců a 30 Izraelců. Dalších 32 Palestinců, bojovníků i civilistů, bylo dosud zabito v roce 2023.Na druhé straně Zelené linie se zvolením nejpravicovější izraelské vlády v historii rovněž zvýšila pravděpodobnost návratu k totálním bojům. Premiér Benjamin Netanjahu je podle všeobecného mínění rukojmím extremistů, kteří slíbili, že pomohou zastavit jeho proces za korupci.Všechny tyto trendy se zrychlují, uvedla spoluautorka průzkumu Dr. Dahlia Scheindlinová tento týden na tiskové konferenci v Jeruzalémě. "Naposledy byla většina na obou stranách [pro dvoustátní řešení] v červnu 2017," řekla. "Podpora nedemokratického režimu poprvé předstihla dvoustátní řešení ... Mír v regionu je vzdálenější než kdy jindy."V sobotu večer po skončení šabatu, kdy se rozbíhaly pohřby mrtvých z Neve Jaakov, svolal Netanjahu svůj bezpečnostní kabinet, aby projednal reakce na násilnosti. Na obou stranách panují obavy z napodobování útoků.Izraelská policie a armáda jsou v nejvyšším stupni pohotovosti a do Jeruzaléma a na Západní břeh Jordánu byly nasazeny další jednotky.V pátek večer Netanjahu vyzval lidi, aby nebrali věci do vlastních rukou, ale jeho ministr národní bezpečnosti, pravičák Itamar Ben-Gvir civilistům na místě střelby řekl, že "vláda musí jednat" a že bude usilovat o uvolnění zákonů o kontrole zbraní.Nelze předvídat, co bude následovat, ale podle nedávno zveřejněného společného palestinsko-izraelského průzkumu si nyní 61 % Palestinců a 65 % izraelských židů myslí, že třetí intifáda je na obzoru.